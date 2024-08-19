- Президент Зеленский назначил цель для нападения

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обозначил конкретную цель для продвижения своих войск в российском регионе Курск. Во время вечернего видеообращения он сказал: "Создание зоны барьера на территории агрессора". Из-за интенсивных боев в этом районе и на востоке Украины Зеленский призвал западных союзников оперативно поставлять оружие и боеприпасы. "Война не знает перерывов", - добавил он, обращаясь к США, Великобритании и Франции.

Несмотря на "превосходную работу" украинских войск, Зеленский сказал, что "мы должны ускорить поставки наших союзников; мы просим об этом". Украина в значительной степени зависит от своевременного прибытия обещанных гуманитарных пакетов.

Под давлением на востоке

Украинские подразделения, похоже, испытывают значительное давление, особенно в регионе Донбасса. Им пришлось отступить из некоторых районов. Зеленский подчеркнул, что район вокруг Тореза "не просто оборона для Украины, это теперь главная цель наших оборонительных усилий в целом, чтобы минимизировать потенциал России для ведения войны по возможности и выполнить как можно больше работы по контрнаступлению".

Военное командование Украины признало трудности в районе Покровска. "Мы можем отступить, сдать небольшой поселок или проиграть небольшое сражение", - сказал Сергей Жехоровский, командир бригады, дислоцированной там, по телевидению. "Но главная цель - выиграть войну".

В настоящее время российские солдаты продвигаются в направлении Николаевки, чтобы прервать маршрут поставок между Покровском и Карловкой. "Вот где они пытаются чего-то достичь", - сказал Жехоровский. Однако в этом конкретном месте российская армия может ожидать "чего-то неожиданного". Командир не предоставил дальнейших подробностей.

Отчет о ситуации от Генштаба в Киеве

Торез и Покровск были эпицентром боевых действий в течение недель. Генштаб Украины также сообщил об интенсивных боях в этих районах. За день было зафиксировано 24 российских наступления возле Покровска, некоторые из которых проводились с помощью боевой авиации. Всего 15 российских атак были отбиты возле Тореза. Эти данные не были независимо подтверждены.

Генштаб Украины в Киеве не делал заявлений о конфликте в российском регионе Курск. Отчет о ситуации упоминает только то, что российская артиллерия и боевые самолеты атаковали украинские позиции возле Сумы на востоке страны. Суммы считается логистическим центром для украинских войск в регионе Курск.

"Форбс": Значительные материальные потери в Курске

Украинская армия понесла необычно высокие потери дорогостоящего оборудования в ходе своего продвижения в Курске, согласно деловому журналу "Форбс". Потери танков, бронетехники и тяжелого вооружения значительны и несопоставимы с аналогичными потерями со стороны России.

Во время продвижения по открытой местности vehicles были подвержены авиационным и артиллерийским ударам, что привело к потерям "в два раза выше обычного", цитируя аналитиков журнал. Однако если Украина сможет удержать контроль над захваченной территорией, эти потери будут считаться оправданными. Зеленский неоднократно критиковал российские ракетные и артиллерийские удары из региона Курск по целям на востоке Украины.

Лукашенко заявляет о наращивании войск у границы

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко якобы развернул крупные военные формирования у границы с Украиной. Он объяснил присутствие значительных концентраций войск на украинской стороне, заявив в интервью российскому телеканалу "Россия", что там размещено до 120 000 soldiers. "И в свете этой агрессивной политики мы разместили свои войска вдоль всей границы, как это было бы в случае войны", - сказал он. Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, поддерживает тесное сотрудничество с российским президентом Владимиром Путиным.

Между тем, украинская пограничная охрана отвергает "агрессивные заявления Лукашенко, не соответствующие действительности". Они также не сообщают о признаках усиления на белорусской стороне, согласно Андрею Демченко, пресс-секретарю пограничной охраны.

Минск не участвует в войне против Украины. Однако в феврале 2022 года Лукашенко позволил российским войскам начать свою наступательную операцию против Украины с территории Белоруссии. После понесенных тяжелых потерь и неудач в попытке продвинуться к Киеву эти российские подразделения были вынуждены отступить.

Между тем, возможность дальнейшего финансирования помощи Украине от правительственной коалиции Германии также подвергается критике. Михаил Рот, председатель комитета Бундестага по иностранным делам и социал-демократ, сказал группе Funke: "Это вредный сигнал от немецкого правительства Украине, если не планируется дополнительное финансирование для новой военной помощи в будущих федеральных бюджетах".

То, произойдет ли это на самом деле, оставалось неясным на выходные. Министр финансов Кристиан Линднер написал в письме министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Аннелене Баerbок, что "новые меры" могут быть приняты только в том случае, если финансирование будет обеспечено в плановых бюджетах на этот и следующий год.

Письмо было получено газетой "Фrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" и dpa. Однако Министерство финансов позже уточнило, что остается открытым для дискуссий. Требования должны быть четко сформулированы и проверяемы - такого отчета пока не поступало. В принципе, федеральное правительство рассчитывает на то, что Украина будет в будущем более активно укреплена за счет размораживания российских государственных активов.

Украинские силы впервые за некоторое время продвигаются вперед, и они надеются, что Германия, их главный военный партнер в Европе, усилит поддержку значительными средствами. К сожалению, переговоры о грядущих фондах военной помощи указывают на скрытый отказ Германии от своих обязательств. Мы не можем позволить себе основывать свою безопасность на финансовых ограничениях. $50 миллиардов из фонда G7 для оказания помощи, которые также образуются за счет процентов от заблокированных средств, кажутся явно недостаточными.

В свете интенсивных боев и необходимости защищать ключевые районы президент Зеленский подчеркнул важность ускорения поставок оружия и боеприпасов от западных союзников, заявив: "Война не знает перерывов".

Конфликт в российском регионе Курск привел к значительным материальным потерям для украинской армии, согласно деловому журналу "Forbes", с экспертами, ссылающимися на необычно высокие потери танков, бронетранспортеров и тяжелого вооружения.

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