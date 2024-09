Президент Украины Зеленский меняет цели Украины с помощью "Стратегии Победы"?

Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский привез с собой "стратегию победы". Пока мало информации о ней, но цель ясна: усилить давление на российское командование. Но насколько это реально и как это заставит Москву сесть за стол переговоров?

Более чем через пять лет после начала своего президентства Зеленский, бывший актер и телемагнат, не стал обычным политиком. Сейчас, находясь на Генассамблее ООН, он планирует представить свою стратегию американскому президенту Джо Байдену, а также бывшему президенту Дональду Трампу и кандидату в президенты Камале Харрис. Эта стратегия отличается от традиционных дипломатических норм.

Эта стратегия не следует путать с формулой мира Зеленского, которая обсуждалась на швейцарской мирной конференции летом. Эта формула включает в себя десять стратегических целей, связанных с будущим Украины после конфликта, и не направлена на установление переговорной площадки с Россией.

В отличие от этого, стратегия победы, состоящая из пяти пунктов, остается неясной. Тем не менее, ее основные цели ясны: Украина хочет убедить США и других западных партнеров в том, что только применив жесткое военное, экономическое и политическое давление на Россию, можно заставить ее пойти на серьезные переговоры.

Спор вокруг "стратегии победы"

Термин "стратегия победы" вызывает споры в Украине. Определенная победа трудно достижима с точки зрения Киева, когда Россия медленно, но верно продвигается в российской области Курск и украинском районе Donetsk. Однако официальный Киев придерживается позиции о восстановлении государства в границах 1991 года, международно признанных. Тем не менее, с лета 2022 года Зеленский все реже упоминает необходимость восстановления военных границ 1991 года, хотя украинские официальные лица часто противоречат друг другу по этому вопросу.

Похоже, Украина не ожидает, что в ближайшее время у нее будет достаточно ресурсов для полного восстановления территориальной целостности. Поэтому основная цель - повысить стоимость этого конфликта для России до такой степени, чтобы лидер Кремля Владимир Путин considershalting his attacks against Ukraine without setting unreasonable preconditions for a ceasefire, as currently indexed.

Но откуда взялся термин "стратегия победы"? Популярность этого термина можно объяснить талантом Зеленского придумывать яркие термины и делать впечатляющие PR-презентации. Кроме того, он относится к обязательствам США, согласно которым администрация Байдена должна обрисовать украинскую стратегию победы.

Критика в Украине

Неясно, не сеет ли Зеленский и его команда нереалистичных ожиданий среди своего населения, выбирая такие термины. В сущности, после двух с половиной лет войны в украинском обществе уже нет иллюзий, что это скоро закончится, независимо от заявлений Зеленского. Неясно, почему Россия захочет прекратить борьбу в благоприятных условиях, особенно учитывая, что Москва в настоящее время имеет преимущество в длительной войне износа против Украины.

Даже близкие к президенту люди, такие как политический scientist Володмир Фesenko, который время от времени советует администрации, критикуют термин "стратегия победы". "Это просто привлекательная схема для переговорных директив украинской делегации в США", - резюмирует публицист Виталий Portnikov, который consistencyкритикует президентство Зеленского.

Однако нет серьезных опасений по поводу содержания "стратегии победы" в Украине. Во-первых, Киев хочет подчеркнуть и подтвердить срочность поставок оружия, боеприпасов и финансовой помощи на ближайшее будущее, чтобы продолжать сопротивление России. Кроме того, ясно, что Киев потребует разрешения на целеуказание российских целей более продвинутым западным оружием, чтобы еще больше повысить стоимость для Москвы.

Насколько реально получение членства в НАТО в послевоенный период, компонент "стратегии победы", пока неясно. Также маловероятно, что Украина получит разрешение на удар по России оружием, таким как Storm Shadow/SCALP или ATACMS. Тем не менее, ясно, что Украина отчаянно нуждается в этом разрешении, даже если Россия уже переместила большинство своих самолетов на задний план. Также ясно, что членство в НАТО будет единственной гарантией безопасности для Киева после войны.

Таким образом, Украина не имеет другого выхода, кроме как продолжать добиваться максимальных результатов. "Если бы Зеленский не давил на осторожного Байдена так, как он всегда делал, Украина, возможно, не получила бы и половины того, что уже получила от США", - недавно сказал политический scientist Володмир Фesenko на украинском телевидении.

Вряд ли Зеленский достигнет своих максимальных целей во время своего текущего визита в США. Однако решения могут приниматься постепенно. Таким образом, успех поездки можно будет оценить только позже.

В свете продолжающихся военных операций между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский планирует представить свою "стратегию победы" президенту Джо Байдену, считая, что эскалация военного давления на Россию заставит Москву сесть за стол переговоров. Несмотря на критику в Украине в связи с нереалистичными ожиданиями, вызванными термином "стратегия победы", Зеленский утверждает, что эскалация стоимости конфликта для России в конечном итоге приведет к перемирию без неразумных условий.

