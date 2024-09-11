Президент Турции Эрдоган выступает за возвращение Крыма

Турция в целом ладит с Россией, но Москва часто раздражается из-за позиции Анкары в отношении Украины, особенно в вопросе Крыма. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет личные мотивы в этом вопросе.

Президент Эрдоган публично выступал за возвращение Крымского полуострова, аннексированного Россией, Украине. Он подчеркивал неизменную поддержку Турции территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По его мнению, возвращение Крыма Украине соответствует международному праву.

Платформа Крым, запущенная Киевом в 2021 году, направлена на привлечение глобального внимания к конфликту вокруг аннексированного полуострова. Неудивительно, что Эрдоган сделал такое заявление, учитывая прошлую осуждение Турцией аннексии Крыма Россией в 2014 году и подписание резолюции ООН, осуждающей это действие. С тех пор, как Россия начала враждебные действия в отношении Украины, Эрдоган неоднократно призывал уважать суверенитет Украины.

Призыв Эрдогана к действию

Турция исторически считается защитником мусульманского крымско-татарского меньшинства, составляющего около 10% населения полуострова. Эрдоган настаивал на том, что они заслуживают жить свободно, безопасно и в гармонии на своей родине. Из-за аннексии Россией многие крымские татары нашли убежище на украинском mainland, где они получили поддержку Турции.

На платформе Крым президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул положение крымских татар, которые, по его словам, подверглись значительной дискриминации со стороны российских властей. Зеленский призвал Турцию и соседние Азербайджан применить давление на Россию.

Турция, будучи членом НАТО, поставляла оружие Украине, и две страны сформировали стратегическое партнерство, сосредоточенное на сотрудничестве в области обороны с 2014 года. Тем не менее, Турция поддерживает сильные экономические связи с Россией, в том числе является одним из основных поставщиков энергии.

Европейский союз, будучи сильным сторонником международного права и украинского суверенитета, неоднократно критиковал аннексию Крыма Россией, что совпадает с позицией Турции по этому вопросу. В свете этого стоит отметить, что Турция, будучи членом G20 и Совета Европы, имеет потенциал повлиять на позицию этих организаций в отношении действий России в Крыму.

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