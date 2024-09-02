Президент США Байден выразил недовольство попытками Израиля договориться об освобождении заложников.

Президент США Байден считает, что премьер-министр Израиля Нетаньяху не проявил достаточных усилий для ведения переговоров о освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе. На пресс-конференции в понедельник в Вашингтоне, отвечая на вопрос, достаточно ли делает Нетаньяху для заключения такой сделки, Байден сказал: "Нет".

В выходные дни израильская армия обнаружила тела шести заложников, в том числе гражданина США, в туннеле в Рафахе. Это открытие побудило администрацию США организовать срочное совещание с американской посреднической командой на понедельник, на котором должна присутствовать вице-президент Камала Харрис.

В течение последних нескольких месяцев США, Египет и Катар активно работали над заключением соглашения между Израилем и ХАМАС, которое гарантировало бы освобождение оставшихся заложников и установление перемирия в секторе Газа. Однако эти усилия пока не принесли результатов.

Согласно израильским сообщениям, боевики ХАМАС убили 1205 человек и захватили 251 заложника во время широкомасштабной атаки на различные объекты в южной части Израиля 7 октября. На данный момент, согласно последним израильским сообщениям, 97 из этих заложников все еще удерживаются ХАМАС и другими радикальными палестинскими группами, при этом 33, по сообщениям, погибли.

После атаки ХАМАС Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа. Однако данные о жертвах, предоставленные ХАМАС, которые нельзя независимо проверить, свидетельствуют о том, что с октября погибли более 40 700 человек.

Президент Байден выразил недовольство усилиями премьер-министра Нетаньяху по освобождению американских заложников, удерживаемых ХАМАС, сказав: "Нет, он не сделал достаточно". После встречи вице-президента Камалы Харрис с американской посреднической командой в понедельник ситуация остается нерешенной, и 97 заложников все еще находятся в плену у ХАМАС.

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