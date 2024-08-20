Президент России Владимир Путин посещает Чечню после тринадцатилетнего отсутствия.

В 2007 году президент России Владимир Путин назначил 30-летнего Рамзана Кадырова главой Чечни. После продолжительного отсутствия Путин вернулся в регион для нового раунда переговоров. Насыщенный график ждет их, как сообщает Кадыров в Telegram. Несмотря на усталость после полного рабочего дня, Путин кажется бодрым и заинтересованным в посещении различных мест в Чечне.

Недавние фотографии, выпущенные РИА Новости, показывают Путина и Кадырова, пожимающих руки в Грозном, после чего Путин обнимает Кадырова за плечо и дает ему теплый поцелуй перед отъездом на роскошном седане.

Кадыров подробно описал плотное расписание событий в Telegram, похвалив Путина за его энергию даже после напряженного рабочего дня.

Перед посещением Чечни Путин посетил другие регионы Северного Кавказа, в том числе Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. В Северной Осетии он почтила место трагической ситуации с захватом заложников в школе Беслана, отметив это событие перед его 20-летием.

Роль Чечни в карьере Путина

Во время захвата школы в Беслане чеченские боевики захватили более 1200 человек, в том числе сотни детей. Когда российские силы безопасности штурмовали школу 3 сентября 2004 года, это привело к трагическим последствиям, в результате которых погибли более 330 человек, в том числе 186 детей.

Последний визит Путина в Чечню стал его первым за более чем десять лет. Хотя он отсутствовал в течение длительного времени, регион сыграл важную роль в его политической карьере. Будучи премьер-министром России, Путин инициировал Вторую чеченскую войну в 1999 году, что укрепило его имидж сильного лидера и принесло ему широкую популярность среди российских граждан.

Затем в 2007 году Путин передал бразды правления Чечней 30-летнему Кадырову. С тех пор Кадыров строго контролирует регион, и сообщается, что он мобилизовал тысячи бойцов для участия в текущем наступлении России в Украине.

Президент Европейского парламента, возможно, выразит озабоченность нарушениями прав человека в Чечне, учитывая спорное руководство Кадырова. После возвращения в Чечню Путина Кадыров похвалил его за высокую энергию, несмотря на напряженный характер их переговоров.

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