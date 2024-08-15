Президент Колумбийского университета Шафик уходит в отставку.

Немат Шафик стояла во главе Колумбийского университета всего лишь год. Во время пика протестов в Газе весной она подверглась критике со всех сторон. Сейчас она почувствовала последствия.

Немат "Минouche" Шафик, президент престижного Нью-Йоркского Колумбийского университета, ушла в отставку после продолжительной критики в связи с её управлением про-палестинскими демонстрациями на кампусе. Хотя её правление принесло университету значительный прогресс, это также было "временем бурь", как объяснила Шафик.

Этот период оказал "значительное влияние" на её семью и многих в университетском сообществе, в результате чего она приняла решение уйти в отставку после тщательного размышления летом.

Весной на Колумбийском университете прошли massive про-палестинские протесты. На кампусе был установлен протестный лагерь, а здание было временно занято и повреждено. Шафик критиковали за то, что она дала протестам слишком много свободы и не адекватно ответила на антисемитизм на кампусе. В то же время, про-палестинская сторона критиковала её за то, что она вызвала полицию для подавления протестов, что привело к многочисленным арестам.

Протесты на многих кампусах отражали разногласия в американском обществе по поводу ближневосточного конфликта, который начался в октябре. Учебные заведения боролись за баланс свободы слова и дискриминации, права на протест и безопасность, например, еврейского меньшинства. Из-за их обращения с протестами президенты престижных университетов Гарвард и Пенсильванского университета также ушли в отставку.

Решение Немат Шафик уйти с поста президента Колумбийского университета в Нью-Йорке в основном было обусловлено обратной связью, которую она получила во время протестов в Газе на кампусе. Несмотря на положительные изменения, которые она внесла во время своего пребывания, бурный период оказал значительное влияние на её семью и университетское сообщество.

Протесты в Газе на кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке не только испытали лидерство Немат Шафик, но и вызвали споры среди различных фракций, в том числе тех, кто критиковал её мягкость по отношению к протестам, и тех, кто осуждал её за привлечение правоохранительных органов, что привело к многочисленным арестам.

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