Преступное прошлое лица с исламистскими связями из Верхней Франконии

27-летний гражданин Сирии был задержан по подозрению в планировании нападений на немецких военных в Баварии. Авторитетам стала известна информация, и они инициировали арест. Первоначальные сообщения указывали на радикальные исламские убеждения подозреваемого, но никакой криминальной истории в Германии не было зафиксировано. Однако дальнейшее расследование показало другую картину.

Как сообщил представитель прокуратуры Мюнхена агентству German Press Agency, человек, в отношении которого ведется расследование, отбывал 19-месячный тюремный срок в Австрии за торговлю людьми. Приговор был вынесен в августе 2018 года, а освобождение состоялось в апреле 2019 года.

Первоначальные сообщения о чистой криминальной истории в Германии были верны только в отношении немецких юрисдикций.

Депортация не планировалась

27-летний мужчина въехал в Германию 10 лет назад и получил дополнительную защиту, которая предоставляется лицам, которые не могут быть признаны отдельно преследуемыми беженцами, но имеют веские основания для избежания серьезной опасности при возвращении в свою страну, например, из-за продолжающейся гражданской войны. Его депортация не представлялась возможной.

В настоящее время человек находится в полицейском участке, подозреваемый в приобретении двух мачете с намерением убить как можно больше немецких солдат во время обеденного перерыва в Хоф, Верхняя Франкония.

Наводка пришла от свидетеля

Следователи подозревают, что мужчина придерживается экстремистских исламских взглядов и намеревался вызвать хаос и привлечь внимание к себе посредством атаки. Он находится под следствием за подготовку тяжкого преступления, угрожающего общественной безопасности, в то время как презумпция невиновности сохраняется до вынесения окончательного приговора.

Министр внутренних дел Баварии Joachim Herrmann упомянул "наводку из кругов подозреваемого" как источник информации, который привел правоохранительные органы к сирийскому мужчине. Прокуратура Мюнхена не комментирует текущую стадию расследования.

Прокуратура Мюнхена начала расследование по данному делу на основании информации, полученной от Комиссии, что привело к расследованию и последующему аресту человека.

Однако расследование, проведенное Комиссией, показало, что криминальное прошлое человека выходило за рамки немецких юрисдикций, так как он отбывал тюремный срок в Австрии за торговлю людьми.

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