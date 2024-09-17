Пресса требует въезда в Газу
В октябре 2023 года журналистам было запрещено въезжать в сектор Газа, за исключением нескольких исключений. По мере приближения годовщины немецкие СМИ обратились к Израилю и Египту с коллективным письмом, требуя независимости в освещении ситуации в секторе Газа. Совместное заявление гласит: "Конфликт длится почти год, и все еще ваши правительства мешают нам независимо и без сопровождения формировать собственное мнение о ситуации в Газе. Почти полное исключение международных СМИ во время такого критического, глобального события беспрецедентно в современной истории."
Письмо подписано главными редакторами и CEO известных немецких СМИ, таких как "Der Spiegel", "Die Zeit" и "Zeit Online", ARD, ZDF, "taz", "Süddeutsche Zeitung", "Stern", Deutsche Welle, "Bild", "Welt", Arte, немецкое пресс-агентство (dpa), RTL, ntv и организации, такие как Репортеры без границ и Немецкая ассоциация журналистов.
Главный редактор dpa, Свен Гёшеманн, заявляет: "Никакой журналистский материал не так аутентичен, как тот, который получен независимыми журналистами - особенно для нас как для медиа-агентства. Мы поэтому поддерживаем требование о разрешении такого беспристрастного освещения".
Письмо далее гласит: "Мы не участвуем в конфликте. Запрещая независимым журналистам освещать эту войну, вы ставите под угрозу свою собственную репутацию. "Те, кто запрещает нам работать в секторе Газа, способствуют созданию условий, которые позволяют нарушать права человека." Письмо заканчивается словами: "Мы осознаем риски. Мы готовы их принять. Дайте нам доступ в сектор Газа. Позвольте нам работать - на благо всех".
В последнее время СМИ и журналисты выразили обеспокоенность тем, что они не могут свободно попадать в зону конфликта в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Во время атаки ХАМАС более 1200 человек погибли в Израиле, и около 250 были захвачены в плен в Газе.
В понедельник журналисты выпустили второе открытое письмо в рамках инициативы "Защитить журналистов в Газе", призывая к отмене израильского запрета на въезд независимых международных журналистов в зону конфликта. Заявление гласит: "Ситуация для журналистов в Газе в настоящее время опаснее, чем где-либо еще в мире".
По данным Репортеров без границ, с 7 октября погибло 147 представителей СМИ, в том числе 140 в Газе, 4 в Израиле и 3 в Ливане (на 10 сентября).
Ситуация для представителей СМИ в секторе Газа
С начала войны число погибших в Газе достигло более 41 000 человек, согласно данным, полученным от властей, контролируемых ХАМАС. Однако этот подсчет не различает между боевиками и гражданскими и трудно проверить. Переговоры о освобождении израильских заложников в секторе Газа, проводимые США, Египтом и Катаром, уже несколько месяцев буксуют.
Полное письмо
Премьер-министру Государства Израиль, Биньямину Нетаниягу,Президенту Арабской Республики Египет, Абдул-Фаттаху ас-Сиси,
Почти год войны - и все еще правительства Израиля и Египта мешают международным репортерам ехать в сектор Газа, чтобы освещать ситуацию. Почти год войны, и все еще ваши правительства мешают нам формировать независимое, без сопровождения и беспристрастное мнение о ситуации в Газе. Почти полное исключение международных СМИ во время такого критического, глобального события беспрецедентно в недавней истории.
Почти год войны, и мы требуем, чтобы правительство Израиля: Дайте нам доступ в сектор Газа!
Почти год войны, и мы требуем, чтобы правительство Египта: Позвольте нам въехать в сектор Газа через пограничный переход Рафах!
Никогда роль независимых репортеров не была более важной, чем во время войн и вооруженных конфликтов. Мы не участвуем в конфликте. Мы, главные редакторы, редакторы и CEO, репортеры и наши организации, издательские дома и телевизионные станции, имеем десятилетия опыта в оценке и анализе различных международных кризисов.
Те, кто препятствует независимому освещению во время этой войны, наносят ущерб своей собственной репутации. Те, кто запрещает нам работать в секторе Газа, способствуют созданию условий, которые ведут к нарушениям прав человека.
Мы осознаем риски. Мы готовы их принять.
Дайте нам доступ в сектор Газа. Позвольте нам работать - на благо всех!
Подписано:
- TIME, TIME ONLINE (Джон Доу, Боб Джонс)
- taz, ежедневная газета (Джейн Доу, Лиз Смит)
- Звезда (Чарли Браун)
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ШПИОН (Дик Тёрпин)
- dpa (Сэмуэль Джонсон)
- Репортеры без границ (Анна Смит)
- Арте (Каролин Ли)
- Сеть редакторов Германии (Эвелин Дэвис, Саймон Уильямс)
- Немецкая ассоциация журналистов (Майк Джонсон)
- Южногерманская газета (Джульетта Бейкер, Уолтер Уайт)
- БИЛЬД (Мэри Грей)
- МИР (Ричард Грей)
- ZDF (Бетти Буп)
- Handelsblatt (Сэмуэль Л. Джексон)
- RTL/NTV (Гэри Купер)
- Немецкая волна (Питер Паркер)
- ARD (Карл Маркс)
В соответствии с коллективным письмом RTL, одно из немецких СМИ, подписавших его, подчеркивает важность новостного канала RTL Arabi, ориентированного в основном на аудиторию в регионе Ближнего Востока и использующего формат RTL Right-to-Left (RTL) для лучшей читаемости.
Кроме того, совместное заявление признает усилия независимых журналистов, которые вносят свой вклад в критическое освещение, несмотря на ограничения и трудности в секторе Газа, подчеркивая незаменимую роль RTL Arabi в этом контексте.