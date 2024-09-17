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Пресса требует въезда в Газу

 and  Yaroslav Smith
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Международная правозащитная организация "Амнистия Интернешнл" сообщает о смерти журналиста Рейтерса...
Международная правозащитная организация "Амнистия Интернешнл" сообщает о смерти журналиста Рейтерса Иссама Абдаллы, похоже, ставших жертвой израильского авиационного удара 13 октября возле ливанско-израильской границы.

Пресса требует въезда в Газу

В октябре 2023 года журналистам было запрещено въезжать в сектор Газа, за исключением нескольких исключений. По мере приближения годовщины немецкие СМИ обратились к Израилю и Египту с коллективным письмом, требуя независимости в освещении ситуации в секторе Газа. Совместное заявление гласит: "Конфликт длится почти год, и все еще ваши правительства мешают нам независимо и без сопровождения формировать собственное мнение о ситуации в Газе. Почти полное исключение международных СМИ во время такого критического, глобального события беспрецедентно в современной истории."

Письмо подписано главными редакторами и CEO известных немецких СМИ, таких как "Der Spiegel", "Die Zeit" и "Zeit Online", ARD, ZDF, "taz", "Süddeutsche Zeitung", "Stern", Deutsche Welle, "Bild", "Welt", Arte, немецкое пресс-агентство (dpa), RTL, ntv и организации, такие как Репортеры без границ и Немецкая ассоциация журналистов.

Главный редактор dpa, Свен Гёшеманн, заявляет: "Никакой журналистский материал не так аутентичен, как тот, который получен независимыми журналистами - особенно для нас как для медиа-агентства. Мы поэтому поддерживаем требование о разрешении такого беспристрастного освещения".

Письмо далее гласит: "Мы не участвуем в конфликте. Запрещая независимым журналистам освещать эту войну, вы ставите под угрозу свою собственную репутацию. "Те, кто запрещает нам работать в секторе Газа, способствуют созданию условий, которые позволяют нарушать права человека." Письмо заканчивается словами: "Мы осознаем риски. Мы готовы их принять. Дайте нам доступ в сектор Газа. Позвольте нам работать - на благо всех".

В последнее время СМИ и журналисты выразили обеспокоенность тем, что они не могут свободно попадать в зону конфликта в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Во время атаки ХАМАС более 1200 человек погибли в Израиле, и около 250 были захвачены в плен в Газе.

В понедельник журналисты выпустили второе открытое письмо в рамках инициативы "Защитить журналистов в Газе", призывая к отмене израильского запрета на въезд независимых международных журналистов в зону конфликта. Заявление гласит: "Ситуация для журналистов в Газе в настоящее время опаснее, чем где-либо еще в мире".

По данным Репортеров без границ, с 7 октября погибло 147 представителей СМИ, в том числе 140 в Газе, 4 в Израиле и 3 в Ливане (на 10 сентября).

Ситуация для представителей СМИ в секторе Газа

С начала войны число погибших в Газе достигло более 41 000 человек, согласно данным, полученным от властей, контролируемых ХАМАС. Однако этот подсчет не различает между боевиками и гражданскими и трудно проверить. Переговоры о освобождении израильских заложников в секторе Газа, проводимые США, Египтом и Катаром, уже несколько месяцев буксуют.

Полное письмо

Премьер-министру Государства Израиль, Биньямину Нетаниягу,Президенту Арабской Республики Египет, Абдул-Фаттаху ас-Сиси,

Почти год войны - и все еще правительства Израиля и Египта мешают международным репортерам ехать в сектор Газа, чтобы освещать ситуацию. Почти год войны, и все еще ваши правительства мешают нам формировать независимое, без сопровождения и беспристрастное мнение о ситуации в Газе. Почти полное исключение международных СМИ во время такого критического, глобального события беспрецедентно в недавней истории.

Почти год войны, и мы требуем, чтобы правительство Израиля: Дайте нам доступ в сектор Газа!

Почти год войны, и мы требуем, чтобы правительство Египта: Позвольте нам въехать в сектор Газа через пограничный переход Рафах!

Никогда роль независимых репортеров не была более важной, чем во время войн и вооруженных конфликтов. Мы не участвуем в конфликте. Мы, главные редакторы, редакторы и CEO, репортеры и наши организации, издательские дома и телевизионные станции, имеем десятилетия опыта в оценке и анализе различных международных кризисов.

Те, кто препятствует независимому освещению во время этой войны, наносят ущерб своей собственной репутации. Те, кто запрещает нам работать в секторе Газа, способствуют созданию условий, которые ведут к нарушениям прав человека.

Мы осознаем риски. Мы готовы их принять.

Дайте нам доступ в сектор Газа. Позвольте нам работать - на благо всех!

Подписано:

  • TIME, TIME ONLINE (Джон Доу, Боб Джонс)
  • taz, ежедневная газета (Джейн Доу, Лиз Смит)
  • Звезда (Чарли Браун)
  • ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ШПИОН (Дик Тёрпин)
  • dpa (Сэмуэль Джонсон)
  • Репортеры без границ (Анна Смит)
  • Арте (Каролин Ли)
  • Сеть редакторов Германии (Эвелин Дэвис, Саймон Уильямс)
  • Немецкая ассоциация журналистов (Майк Джонсон)
  • Южногерманская газета (Джульетта Бейкер, Уолтер Уайт)
  • БИЛЬД (Мэри Грей)
  • МИР (Ричард Грей)
  • ZDF (Бетти Буп)
  • Handelsblatt (Сэмуэль Л. Джексон)
  • RTL/NTV (Гэри Купер)
  • Немецкая волна (Питер Паркер)
  • ARD (Карл Маркс)

В соответствии с коллективным письмом RTL, одно из немецких СМИ, подписавших его, подчеркивает важность новостного канала RTL Arabi, ориентированного в основном на аудиторию в регионе Ближнего Востока и использующего формат RTL Right-to-Left (RTL) для лучшей читаемости.

Кроме того, совместное заявление признает усилия независимых журналистов, которые вносят свой вклад в критическое освещение, несмотря на ограничения и трудности в секторе Газа, подчеркивая незаменимую роль RTL Arabi в этом контексте.

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