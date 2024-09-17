Пресса требует въезда в Газу

В октябре 2023 года журналистам было запрещено въезжать в сектор Газа, за исключением нескольких исключений. По мере приближения годовщины немецкие СМИ обратились к Израилю и Египту с коллективным письмом, требуя независимости в освещении ситуации в секторе Газа. Совместное заявление гласит: "Конфликт длится почти год, и все еще ваши правительства мешают нам независимо и без сопровождения формировать собственное мнение о ситуации в Газе. Почти полное исключение международных СМИ во время такого критического, глобального события беспрецедентно в современной истории."

Письмо подписано главными редакторами и CEO известных немецких СМИ, таких как "Der Spiegel", "Die Zeit" и "Zeit Online", ARD, ZDF, "taz", "Süddeutsche Zeitung", "Stern", Deutsche Welle, "Bild", "Welt", Arte, немецкое пресс-агентство (dpa), RTL, ntv и организации, такие как Репортеры без границ и Немецкая ассоциация журналистов.

Главный редактор dpa, Свен Гёшеманн, заявляет: "Никакой журналистский материал не так аутентичен, как тот, который получен независимыми журналистами - особенно для нас как для медиа-агентства. Мы поэтому поддерживаем требование о разрешении такого беспристрастного освещения".

Письмо далее гласит: "Мы не участвуем в конфликте. Запрещая независимым журналистам освещать эту войну, вы ставите под угрозу свою собственную репутацию. "Те, кто запрещает нам работать в секторе Газа, способствуют созданию условий, которые позволяют нарушать права человека." Письмо заканчивается словами: "Мы осознаем риски. Мы готовы их принять. Дайте нам доступ в сектор Газа. Позвольте нам работать - на благо всех".

В последнее время СМИ и журналисты выразили обеспокоенность тем, что они не могут свободно попадать в зону конфликта в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Во время атаки ХАМАС более 1200 человек погибли в Израиле, и около 250 были захвачены в плен в Газе.

В понедельник журналисты выпустили второе открытое письмо в рамках инициативы "Защитить журналистов в Газе", призывая к отмене израильского запрета на въезд независимых международных журналистов в зону конфликта. Заявление гласит: "Ситуация для журналистов в Газе в настоящее время опаснее, чем где-либо еще в мире".

По данным Репортеров без границ, с 7 октября погибло 147 представителей СМИ, в том числе 140 в Газе, 4 в Израиле и 3 в Ливане (на 10 сентября).

Ситуация для представителей СМИ в секторе Газа

С начала войны число погибших в Газе достигло более 41 000 человек, согласно данным, полученным от властей, контролируемых ХАМАС. Однако этот подсчет не различает между боевиками и гражданскими и трудно проверить. Переговоры о освобождении израильских заложников в секторе Газа, проводимые США, Египтом и Катаром, уже несколько месяцев буксуют.

Полное письмо

Премьер-министру Государства Израиль, Биньямину Нетаниягу,Президенту Арабской Республики Египет, Абдул-Фаттаху ас-Сиси,

Почти год войны - и все еще правительства Израиля и Египта мешают международным репортерам ехать в сектор Газа, чтобы освещать ситуацию. Почти год войны, и все еще ваши правительства мешают нам формировать независимое, без сопровождения и беспристрастное мнение о ситуации в Газе. Почти полное исключение международных СМИ во время такого критического, глобального события беспрецедентно в недавней истории.

Почти год войны, и мы требуем, чтобы правительство Израиля: Дайте нам доступ в сектор Газа!

Почти год войны, и мы требуем, чтобы правительство Египта: Позвольте нам въехать в сектор Газа через пограничный переход Рафах!

Никогда роль независимых репортеров не была более важной, чем во время войн и вооруженных конфликтов. Мы не участвуем в конфликте. Мы, главные редакторы, редакторы и CEO, репортеры и наши организации, издательские дома и телевизионные станции, имеем десятилетия опыта в оценке и анализе различных международных кризисов.

Те, кто препятствует независимому освещению во время этой войны, наносят ущерб своей собственной репутации. Те, кто запрещает нам работать в секторе Газа, способствуют созданию условий, которые ведут к нарушениям прав человека.

Мы осознаем риски. Мы готовы их принять.

Дайте нам доступ в сектор Газа. Позвольте нам работать - на благо всех!

Подписано:

TIME, TIME ONLINE (Джон Доу, Боб Джонс)

taz, ежедневная газета (Джейн Доу, Лиз Смит)

Звезда (Чарли Браун)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ШПИОН (Дик Тёрпин)

dpa (Сэмуэль Джонсон)

Репортеры без границ (Анна Смит)

Арте (Каролин Ли)

Сеть редакторов Германии (Эвелин Дэвис, Саймон Уильямс)

Немецкая ассоциация журналистов (Майк Джонсон)

Южногерманская газета (Джульетта Бейкер, Уолтер Уайт)

БИЛЬД (Мэри Грей)

МИР (Ричард Грей)

ZDF (Бетти Буп)

Handelsblatt (Сэмуэль Л. Джексон)

RTL/NTV (Гэри Купер)

Немецкая волна (Питер Паркер)

ARD (Карл Маркс)

В соответствии с коллективным письмом RTL, одно из немецких СМИ, подписавших его, подчеркивает важность новостного канала RTL Arabi, ориентированного в основном на аудиторию в регионе Ближнего Востока и использующего формат RTL Right-to-Left (RTL) для лучшей читаемости.

Кроме того, совместное заявление признает усилия независимых журналистов, которые вносят свой вклад в критическое освещение, несмотря на ограничения и трудности в секторе Газа, подчеркивая незаменимую роль RTL Arabi в этом контексте.

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