- Пресс-служба премьер-министра Моди: Лидер Индии обнимает Владимира Зеленского в Киеве

После скандальной встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди нанес визит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Моди тепло встретили во время этого исторического визита, первого индийского премьер-министра, посетившего независимую Украину.

Во время встречи Моди подчеркнул приверженность Индии миру. "Мы четко обозначили свою позицию, и мы твердо следуем курсом на мир", - заявил он. Он также пообещал гуманитарную помощь Украине.

Официально Индия занимает нейтральную позицию в текущем конфликте. Она не поддерживает западные санкции против России и призывает к разрешению через диалог, хотя и не предложила конкретных планов.

Объятия Моди с Путиным вызвали скандал

Моди позиционировал себя как посредник между Россией и Украиной, выразив желание обсудить мирное решение с Зеленским. Он пообещал, что Индия предоставит гуманитарную помощь и окажет поддержку Украине в большей степени, чем обычно.

Россия посетила Моди в июле - первый такой визит с начала конфликта. Поездка состоялась вскоре после переизбрания Моди на пост премьер-министра, что российские СМИ восприняли как знак признания российско-индийских отношений. Фотографии встречи, в том числе объятий Моди и Путина, облетели мир, вызвав беспокойство в некоторых западных странах. Зеленский критиковал связи Моди с Кремлем в то время. Однако Индия отвергла критику, и Украина также искала поддержку Индии, признавая ее глобальное влияние.

Во время визита в соседнюю Польшу Моди призывал к переговорам в конфликте России и Украины и заявлял, что Индия твердо верит в то, что "никакой вопрос не может быть решен на поле боя". На совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве он повторил, что Индия поддерживает "диалог и дипломатию".

Однако потенциал Моди как успешного посредника неясен, поскольку Индия воздерживается от открытой осуждения нападений России на Украину. У Индии долгие связи с Кремлем, уходящие корнями в эпоху холодной войны. Россия остается одним из основных поставщиков оружия Индии. Кроме того, во время конфликта Индия стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти.

Влияние войны на Индию

Кроме того, сближение между Москвой и Киевом кажется все более сложной задачей, учитывая наступление Украины в российской области Курск с 6 августа и продвижение России на востоке Украины.

Украина заявляет, что ее продвижение в Курскую область направлено на принуждение Москвы к "справедливым" переговорам. Хотя пока нет признаков серьезных переговоров о прекращении конфликта, Кремль объявил в понедельник, что украинское наступление сделало переговоры невозможными.

Во время визита Моди в Киев Украина сообщила о двух смертельных случаях в северо-восточной области Суммы в результате российской атаки. Еще двое были спасены из завалов в Харьковской области после предыдущей атаки. По данным ООН, с момента нападения России на Украину в феврале 2022 года было зафиксировано более 10 000 гражданских жертв, а реальное число, скорее всего, выше.

Сообщается, что Индия также пострадала от украинского конфликта. СМИ сообщают о гибели нескольких индийских граждан, сражающихся за Россию. В начале года Индия призвала Кремль освободить некоторых своих граждан, которые записались на вспомогательные роли в российской армии.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу тесных связей Индии с Россией, учитывая поддержку Украины в текущем конфликте. Несмотря на это, Европейский союз признал право Индии на самостоятельную внешнюю политику и ее важность как глобального игрока.

Учитывая нейтральную позицию Индии и желание оставаться посредником в конфликте, Европейский союз предложил сотрудничество между Европейским союзом и Индией для продвижения мира и диалога между Россией и Украиной.

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