Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Пресс-служба премьер-министра Моди: Лидер Индии обнимает Владимира Зеленского в Киеве

Во время встречи Нарендры Моди с Владимиром Путиным он сеял недоверие между Украиной и её союзниками. Во время своей поездки в Киев он стремится уладить ситуацию.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

- Пресс-служба премьер-министра Моди: Лидер Индии обнимает Владимира Зеленского в Киеве

После скандальной встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди нанес визит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Моди тепло встретили во время этого исторического визита, первого индийского премьер-министра, посетившего независимую Украину.

Во время встречи Моди подчеркнул приверженность Индии миру. "Мы четко обозначили свою позицию, и мы твердо следуем курсом на мир", - заявил он. Он также пообещал гуманитарную помощь Украине.

Официально Индия занимает нейтральную позицию в текущем конфликте. Она не поддерживает западные санкции против России и призывает к разрешению через диалог, хотя и не предложила конкретных планов.

Объятия Моди с Путиным вызвали скандал

Моди позиционировал себя как посредник между Россией и Украиной, выразив желание обсудить мирное решение с Зеленским. Он пообещал, что Индия предоставит гуманитарную помощь и окажет поддержку Украине в большей степени, чем обычно.

Россия посетила Моди в июле - первый такой визит с начала конфликта. Поездка состоялась вскоре после переизбрания Моди на пост премьер-министра, что российские СМИ восприняли как знак признания российско-индийских отношений. Фотографии встречи, в том числе объятий Моди и Путина, облетели мир, вызвав беспокойство в некоторых западных странах. Зеленский критиковал связи Моди с Кремлем в то время. Однако Индия отвергла критику, и Украина также искала поддержку Индии, признавая ее глобальное влияние.

Во время визита в соседнюю Польшу Моди призывал к переговорам в конфликте России и Украины и заявлял, что Индия твердо верит в то, что "никакой вопрос не может быть решен на поле боя". На совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве он повторил, что Индия поддерживает "диалог и дипломатию".

Однако потенциал Моди как успешного посредника неясен, поскольку Индия воздерживается от открытой осуждения нападений России на Украину. У Индии долгие связи с Кремлем, уходящие корнями в эпоху холодной войны. Россия остается одним из основных поставщиков оружия Индии. Кроме того, во время конфликта Индия стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти.

Влияние войны на Индию

Кроме того, сближение между Москвой и Киевом кажется все более сложной задачей, учитывая наступление Украины в российской области Курск с 6 августа и продвижение России на востоке Украины.

Украина заявляет, что ее продвижение в Курскую область направлено на принуждение Москвы к "справедливым" переговорам. Хотя пока нет признаков серьезных переговоров о прекращении конфликта, Кремль объявил в понедельник, что украинское наступление сделало переговоры невозможными.

Во время визита Моди в Киев Украина сообщила о двух смертельных случаях в северо-восточной области Суммы в результате российской атаки. Еще двое были спасены из завалов в Харьковской области после предыдущей атаки. По данным ООН, с момента нападения России на Украину в феврале 2022 года было зафиксировано более 10 000 гражданских жертв, а реальное число, скорее всего, выше.

Сообщается, что Индия также пострадала от украинского конфликта. СМИ сообщают о гибели нескольких индийских граждан, сражающихся за Россию. В начале года Индия призвала Кремль освободить некоторых своих граждан, которые записались на вспомогательные роли в российской армии.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу тесных связей Индии с Россией, учитывая поддержку Украины в текущем конфликте. Несмотря на это, Европейский союз признал право Индии на самостоятельную внешнюю политику и ее важность как глобального игрока.

Учитывая нейтральную позицию Индии и желание оставаться посредником в конфликте, Европейский союз предложил сотрудничество между Европейским союзом и Индией для продвижения мира и диалога между Россией и Украиной.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Снимок спутника от четверга показывает горящий нефтяной склад
Политика

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой 15:22 Фрагменты начинают проявляться в группе Вагнера через год после смерти Пригожина Через год после смерти лидера российских наёмников Евгения Пригожина его частная армия Вагнер демонстрирует признаки распада, согласно британским оценкам. С тех пор, как его самолёт потерпел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)
Политика

Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

В Швейцарии дискуссии в основном вращались вокруг заключения временного перемирия в споре за власть в Судане, нацеленного на улучшение доставки гуманитарной помощи. Результат, к сожалению, был минимальным.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно