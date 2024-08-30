Пресс-секретарь Кремля Песков не выражает никакой обеспокоенности по поводу предполагаемого задержания Путина в Монголии.

Владимир Путин, президент России, готов отправиться в Монголию, несмотря на риск задержания. В пятницу Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил, что у Кремля нет опасений по поводу запланированной поездки Путина в эту страну, которая является частью Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал ордер на арест Путина в прошлом году из-за предполагаемых военных преступлений в Украине. МУС утверждает, что Путин причастен к вывозу детей из украинских территорий, находящихся под оккупацией, в Россию.

Предполагаемая поездка Путина в Монголию стала бы его первым визитом в страну, являющуюся членом МУС, с момента выдачи ордера на его арест. СтатутRome, основательный договор МУС, обязывает членов арестовывать лиц, в отношении которых выдан ордер, как только они входят в их юрисдикцию. Однако у суда нет средств для принуждения к этому. В частности, Омар аль-Башир, бывший президент Судана, не был арестован во время поездки в Южную Африку в 2015 году, также член МУС, что вызвало значительное негодование среди правозащитников.

Песков упомянул "прекрасное взаимодействие с нашими друзьями из Монголии" во время беседы с журналистами в пятницу. По словам российских властей, Путин едет по приглашению президента Ухнаагийн Хурэлсух. Sourcesuggests, что Путин примет участие в празднованиях в Монголии, посвященных 85-й годовщине победы советских и монгольских войск над японской армией в битве при Халхин-Голе.

В ответ представитель МУС Фади Эль-Абдалла подчеркнул обязанность Монголии, как государства-участника Статута Rome, сотрудничать с судом. МУС полагается на своих членов и других партнеров для исполнения своих решений, в том числе ордеров на арест. В случае несотрудничества судьи могут это признать и проинформировать Ассамблею государств-участников. Впоследствии Ассамблея должна принять соответствующие меры, хотя Эль-Абдалла не уточнил, какие именно.

Несмотря на растущие опасения по поводу возможного задержания Владимира Путина Международным уголовным судом из-за ордера на арест, Песков не выразил никаких опасений по поводу поездки Путина в Монголию. Возможность того, что Путин примет участие в празднованиях в Монголии, являющейся участником Статута Rome, может вызвать вопросы о способности МУС принудительно исполнить свой ордер на арест.

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