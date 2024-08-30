Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБеспокойство

Пресс-секретарь Кремля Песков не выражает никакой обеспокоенности по поводу предполагаемого задержания Путина в Монголии.

Монголия входит в состав Международного комитета Красного Креста (МККК).

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Пресс-секретарь Кремля Песков не выражает никакой обеспокоенности по поводу предполагаемого задержания Путина в Монголии.

Владимир Путин, президент России, готов отправиться в Монголию, несмотря на риск задержания. В пятницу Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил, что у Кремля нет опасений по поводу запланированной поездки Путина в эту страну, которая является частью Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал ордер на арест Путина в прошлом году из-за предполагаемых военных преступлений в Украине. МУС утверждает, что Путин причастен к вывозу детей из украинских территорий, находящихся под оккупацией, в Россию.

Предполагаемая поездка Путина в Монголию стала бы его первым визитом в страну, являющуюся членом МУС, с момента выдачи ордера на его арест. СтатутRome, основательный договор МУС, обязывает членов арестовывать лиц, в отношении которых выдан ордер, как только они входят в их юрисдикцию. Однако у суда нет средств для принуждения к этому. В частности, Омар аль-Башир, бывший президент Судана, не был арестован во время поездки в Южную Африку в 2015 году, также член МУС, что вызвало значительное негодование среди правозащитников.

Песков упомянул "прекрасное взаимодействие с нашими друзьями из Монголии" во время беседы с журналистами в пятницу. По словам российских властей, Путин едет по приглашению президента Ухнаагийн Хурэлсух. Sourcesuggests, что Путин примет участие в празднованиях в Монголии, посвященных 85-й годовщине победы советских и монгольских войск над японской армией в битве при Халхин-Голе.

В ответ представитель МУС Фади Эль-Абдалла подчеркнул обязанность Монголии, как государства-участника Статута Rome, сотрудничать с судом. МУС полагается на своих членов и других партнеров для исполнения своих решений, в том числе ордеров на арест. В случае несотрудничества судьи могут это признать и проинформировать Ассамблею государств-участников. Впоследствии Ассамблея должна принять соответствующие меры, хотя Эль-Абдалла не уточнил, какие именно.

Несмотря на растущие опасения по поводу возможного задержания Владимира Путина Международным уголовным судом из-за ордера на арест, Песков не выразил никаких опасений по поводу поездки Путина в Монголию. Возможность того, что Путин примет участие в празднованиях в Монголии, являющейся участником Статута Rome, может вызвать вопросы о способности МУС принудительно исполнить свой ордер на арест.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ожидается существенный рост AfD на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросам.
Политика

Заключительный этап политических соревнований в Тюрингии и Саксонии

В воскресенье состоятся выборы в Тюрингии и Саксонии, что положит конец избирательной кампании. Недавние опросы показали минимальные колебания намерений голосовать - несмотря на инцидент в Золингене.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
После авиационного удара в Харькове, который привел к гибели и множеству ранений, президент Украины...
Политика

В Харькове, российская авиация наносит многочисленные жертвы и раненых.

В последнем массированном авиационном нападении России сообщают о жертвах среди гражданского населения. Город Харьков expérience многочисленные бомбардировки. Президент Украины Зеленский реагирует на это происшествие.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Подтвержденные СМИ, связанные с "Мелони" прибыли из Солингена.
Политика

Подтвержденные СМИ, связанные с "Мелони" прибыли из Солингена.

Подтвержденные СМИ, связанные с "Мелони" прибыли из Солингена. "Германия смотрит на Италию после нападения в Солingen," пишет левоориентированная итальянская газета "La Repubblica". Статья предполагает, что Германия стремится вновь применить Дублинское соглашение, которое обязывает заявителей на убежище подавать заявку в стране своего первоначального въезда в

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Израиль завершает военную деятельность в Хан-Юнисе
Политика

Израиль завершает военную деятельность в Хан-Юнисе

Израиль завершает военную деятельность в Хан-Юнисе Израильская армия завершила свою операцию в Хане-Юнисе и объявила о выводе своих сил из города. Одновременно продолжаются столкновения на Западном берегу. Сообщается, что в результате авиаудара мог погибнуть высокопоставленный лидер ХАМАС. Израиль объявил о завершении своей операции в Хане-Юнисе и Дейр-эль-Балахе, расположенных в южной

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Перестановки в руководстве Audi
Экономика

Audi сменит лидерство по продажам.

За период более чем в пять лет Гильдегард Воттманн занимала должность руководителя concedeera дистрибьюции для компании Ingolstadt, тем самым став первой женщиной на этой должности. Впоследствии она передала свою должность опытному ветерану Audi.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вильгельм Орбан из Лейпцига оспаривает решение запретить два своих матча.
Федеральные земли Германии

Отложение суда в Ротсбаре против капитана Орбана из РБ

В дебютном матче Бундеслиги Виlli Орбан получает красную карточку, представляя РБ Лейпциг против Bochum. В результате капитан командыfaceт двухматчевую дисквалификацию, но choisestz оспарить решение. Однако назначеннаяyond вынесено отсрочку.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сокращение количества вакансий с ростом числа соискателей происходит снова. Федеральное агентство...
Федеральные земли Германии

Увеличение безработицы в Рейнланд-Пфальц - DGB выступает за вмешательство

Уменьшение новых и объявленных вакансий приводит к новой взятке в поиске работы. Агентство по занятости вселяет уверенность в молодых людей. ДРБ назначает национальную ответственность.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024...
Федеральные земли Германии

Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Срок подачи заявлений на чрезвычайную помощь пострадавшим от наводнения первоначально был назначен на это выходные. Однако пострадавшие теперь имеют дополнительный месяц для подачи своих заявлений.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно