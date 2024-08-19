- Пресс-секретарь Госдепартамента Блинкен объявляет о одобрении со стороны Израиля, но не имеет согласия только от ХАМАСа.

Антони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что Израиль согласился на последнее американское предложение о прекращении огня в Газе. Теперь настало время для ХАМАС уступить и принять это предложение, сказал Блинкен во время своего визита в Израиль. Ранее он встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в течение примерно трех часов. После этой встречи Блинкен охарактеризовал ее как "продуктивную".

Текущее предложение, по словам Блинкена, отражает суть соглашения о прекращении огня, которое президент США Джо Байден представил миру в мае. Процесс будет поэтапным: первоначальное прекращение огня на шесть недель, во время которого будут освобождены заложники и обменяны заключенные, что приведет к переговорам о условиях постоянного прекращения огня.

Блинкен призывает к быстрому решению до финиша. Он сказал, что приехал в ближневосточный регион, чтобы "достичь прекращения огня в Газе и освобождения заложников как можно скорее". Это необходимо сделать, сказал он.

В ближайшие дни переговорные команды должны завершить согласование четких условий реализации соглашения, сказал Блинкен. "Это все еще сложные вопросы, и они потребуют трудных решений от лидеров", - сказал он. Однако Блинкен выразил оптимизм в отношении быстрого соглашения: "Чем дольше это продолжается, тем больше заложники будут страдать, а возможно, и погибнут. Могут произойти и другие события", - сказал он, имея в виду напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

Блинкен описал переговоры о прекращении огня как важный перекресток, возможно, последний шанс вернуть заложников домой, достичь прекращения огня и двинуться по пути к постоянному миру и безопасности.

Затем Блинкен встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом в Тель-Авиве. Офис Герцога позже заявил, что встреча длилась примерно три часа и прошла в "положительном и доброжелательном духе". Нетаньяху вновь подтвердил приверженность Израиля текущему американскому предложению по освобождению своих граждан, учитывая требования безопасности Израиля.

В заявлении, выпущенном после объявления Блинкена, семьи заложников призвали все стороны подписать соглашение как можно скорее. "Мы не можем упустить эту критическую возможность, которая, возможно, будет нашей последней", - говорилось в заявлении. "Время истекает для заложников. Сейчас время для решительных действий".

Блинкен встретился с семьями заложников вечером. Во время этой встречи несколько сотен человек демонстрировали возле здания, призывая заключить сделку по заложникам и побуждая Блинкена оказать давление на правительство Израиля.

Что касается международных усилий по достижению соглашения в переговорах между Израилем и исламской террористической организацией ХАМАС, Блинкен сказал: "Пришло время закончить это". Нужно сделать все возможное, чтобы "никто не предпринимал действий, которые могли бы угрожать этому процессу", - сказал он. "Мы стремимся предотвратить любое обострение, любые провокации".

"Должно быть предотвращено обострение конфликта в других регионах и его эскалация", - сказал Блинкен. "Мы обеспокоены возможными атаками на Израиль со стороны Ирана, ливанской шиитской милиции Хезболла и других. Поэтому президент США Джо Байден принимает решительные меры, такие как развертывание войск в регионе, чтобы воспрепятствовать любым атакам и, если потребуется, защитить от них".

После убийства двух высокопоставленных противников Израиля в Тегеране и Бейруте около трех недель назад Иран и ливанская шиитская милиция Хезболла угрожали массированным ответом.

Герцог: Мы хотим вернуть заложников домой как можно скорее

Президент Герцог обвинил ХАМАС в основном в срыве переговоров, посредничаемых США, Египтом и Катаром из-за своей упрямости до сих пор. "Мы все еще очень надеемся, что мы сможем сделать прогресс в переговорах", - сказал он одновременно. "Мы хотим увидеть заложников дома как можно скорее".

По оценкам Израиля, ХАМАС по-прежнему удерживает 115 заложников, из которых Израиль объявил 41 погибшими. Кроме того, судьба других заложников, статус которых неизвестен, неясна. Возможно, они не живы.

Блинкен планирует остаться в регионе до вторника и собирается отправиться из Израиля в Египет. В Каире на этой неделе запланированы переговоры посланников по конкретным вопросам. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано на воскресенье.

Одним из самых спорных вопросов в переговорах является вопрос о том, будет ли Израиль выведен из пограничного коридора между сектором Газа и Египтом, который он захватил в мае. ХАМАС требует полного вывода Израиля. Нетаньяху, однако, настаивает на том, что армия Израиля должна продолжать контролировать так называемый коридор Филадельфии даже после прекращения огня, например, для предотвращения контрабанды оружия.

Президент Совета, имея в виду президента США Джо Байдена, пытался отразить свое соглашение о прекращении огня в текущем предложении. Блинкен во время своей встречи с президентом Совета подчеркнул необходимость быстрого разрешения конфликта.

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