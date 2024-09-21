Преобразование рабочих мест в домашние офисы может потенциально создать около 60 000 жилых домов.

"Преобразование неиспользуемых бизнес-пространств, вызванное трендами работы из дома, может создать около 60 000 новых жилых помещений, способных вместить около 100 000 человек в ведущих городах Германии, согласно отчету Института Ifo и Colliers. Города: Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, Штутгарт и Дюссельдорф.

По словам исследователя Института Ifo Симона Краузе, "отказ от офисов может решить жилищный вопрос в метрополиях". Однако только небольшая часть этих потенциальных преобразований является экономически выгодной.

Исследование показало, что примерно 30% пустующих офисных площадей можно юридически и технически преобразовать в жилые помещения. Это составляет примерно 2,3 миллиона квадратных метров, исходя из текущей ставки вакансий. Учитывая ожидаемое снижение спроса на офисные площади, можно включить дополнительные 3,5 миллиона квадратных метров. Однако примерно 20% площади теряется в процессе преобразования. При среднем размере квартиры 77 квадратных метров и среднем размере домохозяйства 1,7 человек можно создать примерно 60 000 жилых помещений для 102 000 жителей.

Андреас Трумпп, соавтор исследования из Colliers, считает, что "из-за ограниченной рентабельности преобразования в жилые помещения необходимы инновационные альтернативные планы использования". Кроме того, частичные преобразования и городское развитие необходимы для удовлетворения городских потребностей, таких как жилье, торговля или досуг.

В Германии практика работы на дому, в которой участвуют около 25% работников уже почти два года, стабильна. Более двух третей компаний приняли этот метод. Отчет прогнозирует снижение потребности в офисных помещениях на 12% к 2030 году. Крупные поставщики услуг, имеющие наибольшую долю офисных площадей, сокращают офисные площади и переезжают в современные, центральные места.

Комиссия признает потенциал преобразования неиспользуемых офисных площадей, как предложил исследователь Института Ifo Симон Краузе. Ограниченная рентабельность преобразования в жилые помещения требует изучения инновационных альтернативных планов использования, как утверждает Андреас Трумпп из Colliers."

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