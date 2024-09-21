Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКомиссия

Преобразование рабочих мест в домашние офисы может потенциально создать около 60 000 жилых домов.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
В условиях пандемии коронавируса повсеместно распространилась удаленная работа.
В условиях пандемии коронавируса повсеместно распространилась удаленная работа.

Преобразование рабочих мест в домашние офисы может потенциально создать около 60 000 жилых домов.

"Преобразование неиспользуемых бизнес-пространств, вызванное трендами работы из дома, может создать около 60 000 новых жилых помещений, способных вместить около 100 000 человек в ведущих городах Германии, согласно отчету Института Ifo и Colliers. Города: Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, Штутгарт и Дюссельдорф.

По словам исследователя Института Ifo Симона Краузе, "отказ от офисов может решить жилищный вопрос в метрополиях". Однако только небольшая часть этих потенциальных преобразований является экономически выгодной.

Исследование показало, что примерно 30% пустующих офисных площадей можно юридически и технически преобразовать в жилые помещения. Это составляет примерно 2,3 миллиона квадратных метров, исходя из текущей ставки вакансий. Учитывая ожидаемое снижение спроса на офисные площади, можно включить дополнительные 3,5 миллиона квадратных метров. Однако примерно 20% площади теряется в процессе преобразования. При среднем размере квартиры 77 квадратных метров и среднем размере домохозяйства 1,7 человек можно создать примерно 60 000 жилых помещений для 102 000 жителей.

Андреас Трумпп, соавтор исследования из Colliers, считает, что "из-за ограниченной рентабельности преобразования в жилые помещения необходимы инновационные альтернативные планы использования". Кроме того, частичные преобразования и городское развитие необходимы для удовлетворения городских потребностей, таких как жилье, торговля или досуг.

В Германии практика работы на дому, в которой участвуют около 25% работников уже почти два года, стабильна. Более двух третей компаний приняли этот метод. Отчет прогнозирует снижение потребности в офисных помещениях на 12% к 2030 году. Крупные поставщики услуг, имеющие наибольшую долю офисных площадей, сокращают офисные площади и переезжают в современные, центральные места.

Комиссия признает потенциал преобразования неиспользуемых офисных площадей, как предложил исследователь Института Ifo Симон Краузе. Ограниченная рентабельность преобразования в жилые помещения требует изучения инновационных альтернативных планов использования, как утверждает Андреас Трумпп из Colliers."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно