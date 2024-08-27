Премьер-министр Великобритании прикрывает полеты политических деятелей.

После смены власти в Великобритании новый премьер-министр Кир Стармер объявил о жестких финансовых коррективах в пересмотренном бюджете Великобритании. Общаясь с журналистами, Стармер заявил: "Ожидайте новый бюджет в октябре, и это не будет прогулка в парке". Он также добавил: "Те, кто имеет больше возможностей, должны нести больше бремени". Несмотря на это, Стармер объявил о сокращении бюджета для высокопоставленных политиков, в том числе о прекращении дорогостоящей сделки по вертолетам на миллионы фунтов.

Ранее премьер-министр Риши Сунак часто использовал британские королевские ВВС и вертолеты для внутренних поездок, что было дорого и, возможно, необоснованно. Теперь, под руководством Стармера и министра обороны Джона Хили, контракт на использование вертолетов не будет продлен, что, по данным BBC, сэкономит правительству Великобритании около 40 миллионов фунтов.

Партия Стармера, Лейбористская партия, обещала во время своей кампании, что налоги для рабочего класса не будут повышены. В результате маловероятно, что налог на доходы, национальная страховка и НДС будут увеличены. Вместо этого в Великобритании ходят слухи о возможном увеличении налога на прирост капитала. Однако Стармер заявил, что проблемы страны не могут быть решены только за счет génération доходов от налогов в будущем.Hauptfokus sollte auf der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung liegen.

"Нам придется принимать трудные решения"

Стармер признал наличие дефицита в 22 миллиарда фунтов, унаследованного от режима консерваторов, которого он сменил. Он признал: "Исправить это не будет прогулка в парке". Он также добавил: "Нам придется принимать трудные решения". Лейбористская партия критиковала консерваторов за сокрытие этого финансового недостатка. Министр финансов Рейчел Ривз объявила планы "облегчить нагрузку на государственные финансы". Консерваторы оспаривали эти обвинения. Бывший министр финансов Джереми Хант обвинил лейбористскую партию в попытке подготовить почву для повышения налогов под предлогом финансовой ответственности.

С ограниченным финансовым простором из-за текущей экономической ситуации новое правительство сталкивается с вызовами в финансировании необходимых реформ, в частности в секторах здравоохранения и образования. Кроме того, государственный долг уже несколько месяцев колеблется около 100% ВВП. Государственные займы превысили ожидания в июле.

Стармер осудил насилие, которое вспыхнуло в начале августа после трагического ножевого ранения нескольких детей. Он описал беспорядки как проявление "глубоко нездорового общества, ослабленного десятилетием раздора и упадка, охваченного спиралью популизма", которое было подогрето "неудачей" предыдущего правительства.

Консерваторы потерпели самое тяжелое поражение на выборах 4 июля после 14 лет пребывания у власти. Стармер планирует совершить свой первый официальный визит в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в среду.

Кир Стармер в своем обращении к журналистам повторил, что предстоящий бюджет не будет легким, сказав: "Нам придется принимать трудные решения". Кроме того, несмотря на обещание лейбористской партии не повышать налоги для рабочего класса, ходят слухи о возможном увеличении налога на прирост капитала.

Читайте также: