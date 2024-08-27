Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКир Стирмер

Премьер-министр Великобритании прикрывает полеты политических деятелей.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Премьер-министр Великобритании прикрывает полеты политических деятелей.

После смены власти в Великобритании новый премьер-министр Кир Стармер объявил о жестких финансовых коррективах в пересмотренном бюджете Великобритании. Общаясь с журналистами, Стармер заявил: "Ожидайте новый бюджет в октябре, и это не будет прогулка в парке". Он также добавил: "Те, кто имеет больше возможностей, должны нести больше бремени". Несмотря на это, Стармер объявил о сокращении бюджета для высокопоставленных политиков, в том числе о прекращении дорогостоящей сделки по вертолетам на миллионы фунтов.

Ранее премьер-министр Риши Сунак часто использовал британские королевские ВВС и вертолеты для внутренних поездок, что было дорого и, возможно, необоснованно. Теперь, под руководством Стармера и министра обороны Джона Хили, контракт на использование вертолетов не будет продлен, что, по данным BBC, сэкономит правительству Великобритании около 40 миллионов фунтов.

Партия Стармера, Лейбористская партия, обещала во время своей кампании, что налоги для рабочего класса не будут повышены. В результате маловероятно, что налог на доходы, национальная страховка и НДС будут увеличены. Вместо этого в Великобритании ходят слухи о возможном увеличении налога на прирост капитала. Однако Стармер заявил, что проблемы страны не могут быть решены только за счет génération доходов от налогов в будущем.Hauptfokus sollte auf der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung liegen.

"Нам придется принимать трудные решения"

Стармер признал наличие дефицита в 22 миллиарда фунтов, унаследованного от режима консерваторов, которого он сменил. Он признал: "Исправить это не будет прогулка в парке". Он также добавил: "Нам придется принимать трудные решения". Лейбористская партия критиковала консерваторов за сокрытие этого финансового недостатка. Министр финансов Рейчел Ривз объявила планы "облегчить нагрузку на государственные финансы". Консерваторы оспаривали эти обвинения. Бывший министр финансов Джереми Хант обвинил лейбористскую партию в попытке подготовить почву для повышения налогов под предлогом финансовой ответственности.

С ограниченным финансовым простором из-за текущей экономической ситуации новое правительство сталкивается с вызовами в финансировании необходимых реформ, в частности в секторах здравоохранения и образования. Кроме того, государственный долг уже несколько месяцев колеблется около 100% ВВП. Государственные займы превысили ожидания в июле.

Стармер осудил насилие, которое вспыхнуло в начале августа после трагического ножевого ранения нескольких детей. Он описал беспорядки как проявление "глубоко нездорового общества, ослабленного десятилетием раздора и упадка, охваченного спиралью популизма", которое было подогрето "неудачей" предыдущего правительства.

Консерваторы потерпели самое тяжелое поражение на выборах 4 июля после 14 лет пребывания у власти. Стармер планирует совершить свой первый официальный визит в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в среду.

Кир Стармер в своем обращении к журналистам повторил, что предстоящий бюджет не будет легким, сказав: "Нам придется принимать трудные решения". Кроме того, несмотря на обещание лейбористской партии не повышать налоги для рабочего класса, ходят слухи о возможном увеличении налога на прирост капитала.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.
Политика

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.

После интенсивных авиационных ударов России по украинским городам Киев просит у НАТО помощи. Командующий ВС США исследует обстановку на Восточной Украине.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием многоракетной системы.
Политика

Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось.

Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно наблюдал за испытаниями модернизированной многоступенчатой системы пусковых установок, сообщает государственное информационное агентство КНДР. Усовершенствованная система оснащена продвинутой системой наведения и снарядами калибра 240 мм. Американские и южнокорейские официальные лица неоднократно заявляли, что КНДР поставляет значительное

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Запланированное противостояние между Гаррис и Трампом назначено на 10 сентября
Политика

Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом.

Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом. Из-за критики Дональда Трампа в адрес ABC за предвзятость запланированный теледебат с Камалой Харрис, казалось, находился под угрозой. Тем не менее, Трамп согласился на установленные условия. Одновременно с этим Харрис готовится провести свою первую интервью в качестве кандидата в президенты на этой неделе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом
Политика

Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом

Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом Из-за обвинений Дональда Трампа в предвзятости ABC запланированная теледебат с Камалой Харрис оказалась под вопросом. Тем не менее, Трамп согласился на условия, предложенные ABC. В то же время Харрис готовится к первому интервью в качестве кандидата на этой неделе. Соглашение

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно