Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин отстранен от должности

Таиланд в политическом кризисе: Конституционный суд Бангкока удалил премьер-министра Срету Тхависина с поста после иска, поданного группой сенаторов. В ходе голосования пять против четырех судьи приняли решение об отстранении 62-летнего политика в четверг днем по местному времени. Решение, которого с нетерпением ждали многие политические наблюдатели, стало неожиданностью.

40 сенаторов обвинили Срету в нарушении правил, назначив политика Пичита Чуенбана на пост министра, так как у того есть судимость. Пичит был приговорен к шести месяцам тюрьмы в 2008 году за оскорбление суда в коррупционном скандале. Он уже ушел в отставку в мае под давлением растущего юридического прессинга.

Согласно заявлениям политических наблюдателей, Срету в своей защите утверждал, что назначение Пичита было законным, ссылаясь на полученные им юридические консультации. Однако суд постановил, что премьер-министр нарушил этические нормы.

Срету не присутствовал на заседании суда, вместо этого он предпочел другие мероприятия. Наблюдатели отметили, что он запланировал много встреч на ближайшие недели и, похоже, не ожидал решения. Общаясь с журналистами, он сказал, что примет решение суда, несмотря на то, что надеялся на другой исход. Он также выразил надежду, что Таиланд останется политически стабильным.

Премьер-министр предпочел другие мероприятия вместо присутствия на заседании суда, что указывает на его неожиданное отсутствие. Оппозиция утверждала, что назначение Среты министра с судимостью было явным нарушением политических норм и этики.

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