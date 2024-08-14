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Премьер-министр Таиланда Сретта снят с должности

Беспорядки на политическом фронте Таиланда: премьер-министр Сретта Тависин уволен с поста менее чем за год после того, как сенаторы, связанные с военными, подали на него в суд.

 and  Michael Bootcampf
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Он занял должность только в сентябре.
Он занял должность только в сентябре.

- Премьер-министр Таиланда Сретта снят с должности

Конституционный суд в Бангкоке отстранил от должности премьер-министра Таиланда Срету Тхависина. В четверг днем (по местному времени) судьи большинством в пять голосов против четырех приняли решение об отстранении 62-летнего политика. Дюжина сенаторов, близких к военным, подали в мае иск против бывшего магната недвижимости. Решение застало многих политических наблюдателей врасплох.

Сенаторы обвинили Срету в нарушении правил, назначив политиком Пичитом Чуенбана на пост министра, так как у того есть судимость. Пичит был приговорен в 2008 году к шести месяцам тюрьмы за пренебрежение судом в коррупционном скандале. Он уже подал в отставку в мае под давлением.

По словам политических наблюдателей, Сретта защищал свое решение, утверждая, что назначение Пичита было законным, в том числе ссылаясь на то, что он заранее проконсультировался с юристами. Однако суд пришел к выводу, что премьер-министр нарушил правила. Сретта не присутствовал на заседании и был занят другими делами.

Отстранение премьер-министра Среты Тхависина Конституционным судом подняло вопрос о роли правительства в контроле над назначениями министров. В ответ на решение суда правительство заявило, что пересмотрит процедуры проверки кандидатов на пост министра, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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