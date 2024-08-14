Премьер-министр Японии объявил о выходе

Скандал с расходами в японской политике приводит к снижению поддержки правительства. Глава администрации Кисида берет на себя ответственность и готовит путь для преемника. Несколько кандидатов уже занимают позиции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который боролся в опросах общественного мнения, уходит в отставку. Он объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в сентябре. Глава партии, которая почти непрерывно находится у власти десятилетиями, обычно также является премьер-министром. Кисида берет на себя ответственность за скандал с политическими расходами, вовлекающий несколько фракций партии. Он все больше критикуется за его обращение с вопросом, и рейтинг одобрения его правительства, вступившего в должность в октябре 2021 года, упал ниже 30 процентов.

При Кисиде Япония проводит исторический сдвиг в своей стратегии безопасности в ответ на растущую мощь Китая и угрозу со стороны Северной Кореи, приняв решение о значительном наращивании военной мощи. Отходя от своей ранее чисто оборонительной доктрины безопасности, союзник США стремится получить возможность уничтожать базы вражеских ракет. Бюджет обороны значительно увеличивается.

Этот сдвиг в политике происходит в условиях безопасности, которые правительство описывает как "самые серьезные и сложные" со времен Второй мировой войны. Военные действия Китая в регионе представляют собой "самую серьезную стратегическую проблему". США, союзник Японии, выражают подобные опасения. Несмотря на свою непопулярность, Кисида давно стремился обеспечить переизбрание на выборах лидера своей партии. Однако призывы к его отставке в ЛДП в последнее время стали громче.

После объявления Кисиды японские СМИ уже циркулируют имена потенциальных преемников. Среди них бывший министр обороны Сигэру Исиба, министр цифровых технологий Таро Кона, генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги и министр экономической безопасности Санае Такаити. Также рассматриваются бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, стоящий во главе этого сдвига в политике, подвергается критике из-за своего участия в скандале с политическими расходами. Несколько видных японцев, таких как бывший министр обороны Сигэру Исиба и министр цифровых технологий Таро Кона, занимают позиции потенциальных преемников Кисиды.

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