Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЯпонцы

Премьер-министр Японии объявил о выходе

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Премьер-министр Японии объявил о выходе

Скандал с расходами в японской политике приводит к снижению поддержки правительства. Глава администрации Кисида берет на себя ответственность и готовит путь для преемника. Несколько кандидатов уже занимают позиции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который боролся в опросах общественного мнения, уходит в отставку. Он объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в сентябре. Глава партии, которая почти непрерывно находится у власти десятилетиями, обычно также является премьер-министром. Кисида берет на себя ответственность за скандал с политическими расходами, вовлекающий несколько фракций партии. Он все больше критикуется за его обращение с вопросом, и рейтинг одобрения его правительства, вступившего в должность в октябре 2021 года, упал ниже 30 процентов.

При Кисиде Япония проводит исторический сдвиг в своей стратегии безопасности в ответ на растущую мощь Китая и угрозу со стороны Северной Кореи, приняв решение о значительном наращивании военной мощи. Отходя от своей ранее чисто оборонительной доктрины безопасности, союзник США стремится получить возможность уничтожать базы вражеских ракет. Бюджет обороны значительно увеличивается.

Этот сдвиг в политике происходит в условиях безопасности, которые правительство описывает как "самые серьезные и сложные" со времен Второй мировой войны. Военные действия Китая в регионе представляют собой "самую серьезную стратегическую проблему". США, союзник Японии, выражают подобные опасения. Несмотря на свою непопулярность, Кисида давно стремился обеспечить переизбрание на выборах лидера своей партии. Однако призывы к его отставке в ЛДП в последнее время стали громче.

После объявления Кисиды японские СМИ уже циркулируют имена потенциальных преемников. Среди них бывший министр обороны Сигэру Исиба, министр цифровых технологий Таро Кона, генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги и министр экономической безопасности Санае Такаити. Также рассматриваются бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, стоящий во главе этого сдвига в политике, подвергается критике из-за своего участия в скандале с политическими расходами. Несколько видных японцев, таких как бывший министр обороны Сигэру Исиба и министр цифровых технологий Таро Кона, занимают позиции потенциальных преемников Кисиды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно