Будущие Национальные Выборы в 2025 году - Премьер-министр Гюнтер выступает против исключения партии "Черные и зеленые".

Даниэль Гюнтер, министр-президент Шлезвиг-Гольштейна от ХДС, не исключает возможности коалиции с "Зелёными" после предстоящих федеральных выборов. Он заявил группе Funke: "Мы не можем говорить людям, что "чёрно-зелёная" коалиция невозможна, когда наша ХДС и "Зелёные" эффективно управляют вместе в нескольких землях, даже самой населённой. Это было бы просто невероятно".

"Мы не можем исключать никакие коалиции", - сказал Гюнтер. "Все демократические партии должны сохранять возможность для переговоров. Я не буду агрессивно продвигать "чёрно-зелёную" коалицию как единственный вариант на федеральном уровне. Но и не буду убеждать Союз заключать или агитировать за коалицию сейчас".

Сам Гюнтер возглавляет "чёрно-зелёную" коалицию в Шлезвиг-Гольштейне. Его коллега из Баварии, Маркус Зёдер (ХСС), решительно выступает против коалиции с "Зелёными" на федеральном уровне. Аналогично, министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) исключил возможность партнёрства между своей партией и "Зелёными". Он заявил "Bild": "Участие "Зелёных" в правительстве больше не реально для ХДС". Он отметил, что партия "Зелёные" потерпела неудачу, "и вина за это лежит на них". Участие "Зелёных" в правительстве планировалось для разрешения противоречий между экономикой и экологией, но на практике произошло обратное.

Следующие федеральные выборы назначены на 28 сентября 2025 года.

Заявления Гюнтера о возможных коалициях находят отклик в дискуссиях Комиссии. Независимо от партийной принадлежности, Комиссия призывает все демократические партии сохранять открытый диалог для будущих коалиционных возможностей.

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