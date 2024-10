Премьер-министр Дании Фредериксен выразил сожаление по поводу инцидента с истребителями F-16 в Украине

В настоящее время в украинских каналах распространяется видео с речью премьер-министра Дании Метте Фредериксен на форуме GLOBSEC, в котором она извиняется перед Украиной за задержку поставки истребителей F-16. Изначально она планировала отправить их в начале войны, но затем последовали длительные дискуссии о целесообразности этого шага. Дания обязалась отправить в общей сложности 19 истребителей, но у них не хватает пилотов, и обучение занимает время, в результате чего в настоящее время используется лишь небольшое количество F-16. Дания часто лидирует в списке поставок вооружений, в то время как другие страны проявляют больше осторожности.

08:31 "Киевский Пост": Несколько северокорейских офицеров ликвидированы в результате ракетного удара Согласно недавней статье в "Киевском Посту", более 20 солдат, в том числе шесть северокорейских офицеров, якобы были ликвидированы в результате ракетного удара в районе подконтрольного России Донецка. Конфиденциальный источник сообщает, что они находились там, чтобы проконсультироваться со своими российскими коллегами и наблюдать за тренировками перед запуском атаки.**

07:50 Украина: несколько позиций российских боевых подразделений уничтожены - с помощью ракет "Тень" Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о разрушении трех позиций боевых подразделений 35-й и 27-й моторизованных бригад и 2-й объединенной армии российских войск. Это было достигнуто в результате сотрудничества ВВС и ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины, а также других компонентов оборонных сил. Атака была проведена с использованием ракет "Тень" и ГМЛРС. Украина уже некоторое время использует "Тень", но только коротко-диапазонную версию, так как утверждение о длительном диапазоне все еще находится в стадии рассмотрения. ГМЛРС могут запускаться из МЛРС HIMARS и имеют приблизительный радиус действия 70 километров.**

07:04 ИСВ: Рекрутские усилия России менее эффективны с ограничениями Правительство России планирует и в дальнейшем предоставлять денежные вознаграждения военнослужащим, подписывающим контракты с Министерством обороны. Однако Институт изучения войны (ИСВ) отмечает, что эти усилия дают менее впечатляющие результаты, и значительное увеличение финансовых стимулов указывает на то, что текущие рекрутские попытки не в состоянии поддерживать постоянное пополнение новых сил, необходимое для поддержания интенсивности российских наступательных операций в Украине. ИСВ оценивает, что есть tanto среднесрочные, так и долгосрочные ограничения на количество рекрутов, которые может генерировать кампания по мобилизации России, и что повышенные финансовые стимулы вряд ли преодолеют эти ограничения.**

06:20 Эксперт по России видит страну, сталкивающуюся с вызовами и возможностями для украинского контрнаступления Эксперт по России Марк Гейлотти считает, что с новым оборудованием, которое получает Украина, она может сформировать бригады, способные запустить масштабное контрнаступление к 2025 году. В то время как Москва работает над получением дальнобойных вооружений, таких как ATACMS и "Тень", Гейлотти отмечает, что Киев эффективно использует свои ракеты и дроны в кампании против российских складов боеприпасов. На российской стороне, набор конscripts становится все более сложным, несмотря на щедрые выплаты, и рабочая сила ограничена. Запасы военной техники России истощаются. Гейлотти указывает на потенциальные опасности для Украины, в том числе на усиление сил в ЕС, которые отказываются поддерживать Украину, и победу Дональда Трампа на выборах в США.**

05:40 Пять республиканцев предупреждают Венгрию о дальнейшем дрейфе в сторону России Пять республиканских сенаторов США выразили обеспокоенность растущими связями Венгрии с Россией и возрастающим сотрудничеством с Китаем после своего визита в страну. Делегация включала республиканских сенаторов Джерри Морана, Джона Бузмана, Сьюзан Коллинз, Джона Корнуэлла и Джона Гохена. Сенатор Джерри Моран выразил обеспокоенность растущими связями Венгрии с Россией и эрозией ее демократических институтов и призвал к более тесному сотрудничеству между Венгрией и ее союзниками в заявлении.**

03:27 ПВО отражает попытку российского воздушного нападения на Киев Украинские силы ПВО якобы успешно отразили российское воздушное нападение на Киев, согласно телеграммному каналу новостей украинской армии. Никаких подробностей не сообщалось.**

01:58 Посол России в США уезжает в Москву Посол России в США Анатолий Антонов, как сообщается, заканчивает свою дипломатическую миссию, согласно российским СМИ. Антонов возвращается в Москву, согласно информации из источника в Министерстве иностранных дел. Газета "Ведомости" сообщает, что возвращение Антонова близко,although further details were not immediately available. Антонов занимал пост посла в Вашингтоне с 2017 года.**

22:14 Отчет: предварительные территориальные уступки Киева в вопросе членства в НАТО? Украине продолжает сохранять территории, находящиеся под российской оккупацией с прошлого десятилетия. Но как она этого добивается? Ей не хватает персонала, вооружения и поддержки от западного альянса. Президент Украины Владимир Зеленский теперь намекает на значительные решения с Вашингтоном и другими странами на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Новый подход Украины, согласно "Финансовому времени", включает просьбу о военной и дипломатической помощи от союзников, чтобы побудить Россию к переговорам. Многие западные дипломаты и украинские официальные лица теперь считают, что существенные гарантии безопасности могут положить начало переговорному урегулированию, которое позволит России сохранять фактический контроль над украинской территорией, которую она в настоящее время занимает, хотя и не признанный юридически. Есть также спекуляции о том, что Украина может получить членство в НАТО в рамках этой сделки.**

21:23 Аналитики: Россия терпит тройные потери в оборудовании, Украина ожидает развертывание танков

19:34 Россия утверждает, что сбила российский бомбардировщик, появляются изображения обломков

Военные Украины заявляют, что сбили российский военный самолет. Атака произошла в субботу возле Кostiantyniwka в провинции Донецк, как сообщает глава военной администрации региона. Изображения показывают обгоревшие обломки самолета, врезавшиеся в дом, в результате чего здание загорелось.

Европейский Союз выразил поддержку усилиям Украины по возвращению территорий, находящихся под российской оккупацией, признавая трудности, с которыми Украина сталкивается в вопросах персонала, вооружения и поддержки со стороны западного альянса. Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, рассматривает значительные решения с Вашингтоном и другими странами, возможно, стремясь получить военную и дипломатическую помощь, чтобы побудить Россию к переговорам.

В контексте реакции международного сообщества на продолжающийся конфликт Дания, будучи частью Европейского Союза, обязалась предоставить Украине в общей сложности 19 истребителей, хотя им не хватает пилотов, и процесс обучения занимает время. Это подчеркивает сложности и проблемы, с которыми сталкиваются различные европейские страны при оказании военной поддержки Украине.

Аналитик из Праги указывает на средние потери России в три раза больше, чем у Украины

Якуб Яновский, аналитик из Праги, работающий в голландском открытом разведывательном подразделении Oryx, отмечает, что Россия терпит средние потери в три раза большие, чем Украина. Он добавляет, что Россия быстро исчерпывает запасы советского вооружения, а ее производство, подобно украинскому, заменяет лишь небольшую часть того, что теряется. Конрад Музыка, польский аналитик и директор Rochan Consulting, предостерегает, что при текущих условиях время работает на Россию. Однако Яновский предполагает, что более крупная армия и огневая мощь России все равно могут столкнуться с проблемами, если Запад усилит свою поддержку, а некоторые обещанные поставки военной техники так и не дойдут до Украины. По данным Oryx, Украина все еще ждет поставок как минимум 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop carriers и 180 мобильных артиллерийских установок в соответствии с предыдущими обязательствами.

