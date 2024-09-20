Прекращение производства взрывающихся радиопередатчиков, возможно, произошло в 2014 году

После серии взрывов в Ливане, которые активировали рации членов «Хезболлы», производитель этих устройств высказался по этому поводу. Японская корпорация ясно заявила, что производство таких устройств прекратилось около десяти лет назад. Не исключается возможность несанкционированного воспроизведения.

Как заявляет Icom, компания, ответственная за производство и экспорт портативных радиостанций, модель IC-V82 производилась и поставлялась с 2004 по октябрь 2014 года, в том числе в регион Ближнего Востока. Компания заявила, что производство прекратилось около десяти лет назад, и с тех пор не было отправлено больше единиц.

Инцидент произошел в среду, когда сотни таких устройств взорвались в Ливане. Некоторые из этих взрывов произошли во время похорон членов «Хезболлы», погибших в результате взрыва пейджеров накануне, в южном пригороде столицы Бейрута. «Хезболла» обвиняет Израиль в этих взрывах и обещает отомстить. Однако Израиль еще не сделал заявления по поводу взрывов.

Согласно сообщениям СМИ, взрывные рации имели логотип Icom. Сначала в четверг утром Icom выпустила заявление, признав эти сообщения: «Распространяются сообщения по всему миру о том, что рации с товарным знаком Icom взорвались в Ливане». Корпорация проводит расследование по этому вопросу.

Затем Icom выпустила более подробное заявление, подтвердив, что устройства не производились около десяти лет. «Также прекращено производство батарей, необходимых для работы устройства», - добавили они. Icom также отметила, что устройства не имели голограмм или других средств защиты от подделок, что делает невозможным определить, были ли продукты законно распространены компанией или это были потенциально несанкционированные, незаконные подделки.

Icom, компания, связанная с производством и экспортом портативных радиостанций, решительно отрицает какое-либо участие в недавней «войне с Израилем» из-за взрывов в Ливане, заявляя, что их производство и поставки прекратились около десяти лет назад. Несмотря на то, что устройства имели логотип Icom, не исключается возможность участия несанкционированных подделок в этих инцидентах.

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