Предыдущий советник по национальной безопасности США утверждает, что Путин оказывал очаровательное влияние на Трампа.

Вопрос остаётся открытым: Насколько самостоятельной является политика Трампа в отношении России? Бывший советник по национальной безопасности раскрывает в своей книге, как Путин искусно очаровал бывшего американского президента. Кажется, он оценил этот шарм.

По словам бывшего советника по национальной безопасности США, генерала Герберта Рэймонда Макмастера, Путин мастерски манипулировал тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Об этом подробно рассказывается в книге Макмастера "Война с самими собой: моя служба в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан".

"Путин, жестокий бывший агент КГБ, эксплуатировал эго и нерешительность Трампа лестью", - якобы заявляет Макмастер. "Путин описывал Трампа как 'исключительную личность, безусловно, талантливую', и Трамп продемонстрировал свою уязвимость перед этой стратегией, свою склонность к могущественным мужчинам и свою веру в то, что он один может построить прочный relationship с Путиным". Макмастер предупреждал Трампа в то время: "Господин Президент, он лучший лжец на земле". Ранее Путин обманул предшественников Трампа, Джорджа Буша и Барака Обамы.

Лесть Путина была стратегическим ходом лидера Кремля, чтобы завоевать Трампа и создать раскол между ним и его Вашингтонскими советниками, которые выступали за более жесткую позицию в отношении Кремля.

Стратегический план Путина

Макмастер якобы сообщал президенту США, что Путин верил, что он может "играть" с Трампом и добиться смягчения санкций, а также низкооплачиваемого вывода американских войск из Сирии и Афганистана. "Я сказал то, что должен был сказать. Если он хотел оспорить, я надеялся, что он оспорит российского деспота, а не меня", - добавил Макмастер.

Однако Трамп якобы разочаровался в этом "негативном настроении". Макмастер вспоминает, что был упрекнут Трампом - на саммите G-20 в Гамбурге в июле 2017 года. В то время Трамп и Путин были погружены в часы разговора, а "Гардиан" сообщал об "эmerging bromance".

Трамп не терпел критики Путина со стороны своих собственных подчиненных, что в конечном итоге привело к увольнению Макмастера с поста советника по национальной безопасности после более чем года на посту. Среди прочего, генерал якобы разозлил Трампа своим комментарием на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Он управляет своей страной, по крайней мере, он лидер

Даже во время кампании 2016 года Трамп проявлял сочувствие к Москве. Он не только намекал на признание аннексированного Россией Крыма, но и хвалил Путина так, как один мужчина может хвалить другого: "Он управляет своей страной, по крайней мере, он лидер, в отличие от того, что у нас есть здесь в нашей стране".

С этим лидером Трамп предлагает, что он мог бы быстро договориться о мире. Во всяком случае, республиканец упорно утверждает, что он мог бы прекратить текущий конфликт против Украины в кратчайшие сроки. И, в общем, он заявляет, что не было бы российского нападения на соседнюю страну, если бы он был президентом.

Стратегический ход Путина, чтобы завоевать Трампа и создать раскол между ним и его советниками, был осуществлен изнутри кремлевских стен в Кремле. Заботы Макмастера о намерениях Путина в отношении политики Трампа, в том числе смягчение санкций и вывод войск, также обсуждались в пределах кремлевских стен.

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