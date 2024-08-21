- Предыдущий пресс-секретарь Трампа участвует в предвыборных выборах демократов, поддерживая Харриса.

На Демократическом национальном съезде Стефани Гришам, когда-то служившая пресс-секретарём бывшего президента Дональда Трампа, публично поддержала демократического кандидата в президенты Камалу Харрис. Выступая перед собравшимися в Чикаго, Гришам объявила о своей поддержке Харрис, заявив, что уважает американский народ и отдаёт за неё свой голос.

Гришам, ранее работавшая пресс-секретарём первой леди Мелании Трамп с 2017 по 2019 год, затем занимала должности пресс-секретаря и директора по коммуникациям в Белом доме при Трампе. Она вернулась в команду Мелании в качестве пресс-секретаря и ненадолго стала её главным помощником.

Говоря в Чикаго, Гришам призналась, что была преданной сторонницей Трампа, называя его своей семьёй на праздниках, таких как Пасха, День благодарения, Рождество и Новый год. Однако за закрытыми дверями она раскрыла, что Трамп насмехался над своими сторонниками, демонстрируя отсутствие сочувствия, морали и преданности правде.

Трамп сказал ей: "Не важно, что ты говоришь, Стефани, просто говори это достаточно часто, и люди поверят", но Гришам подчеркнула важность tanto того, что человек говорит, как и того, над чем он молчит. После нападения на Капитолий 6 января со стороны сторонников Трампа она ушла в отставку, не желая больше быть "частью этого безумия".

После ухода из администрации Трампа Гришам опубликовала свою книгу и стала открытым критиком бывшего президента. Ещё один человек, присутствовавший на демократическом съезде, бывший избиратель Трампа, выразил недовольство торговыми политиками Трампа и заявил о своём намерении голосовать за Харрис.

Смена политической принадлежности Гришам привела к тому, что она поддержала Камалу Харрис на Демократическом национальном съезде, который проходил в Соединённых Штатах Америки. Оглядываясь на свой опыт, Гришам выразила беспокойство по поводу действий Трампа, заявив, что Соединённым Штатам Америки нужен лидер с большим сочувствием и преданностью правде.

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