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ПолитикаНовостиРиши Сунак

Предыдущий министр Патель больше не будет участвовать в выборах Консерваторов

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
На начальном этапе Прити Бейтс получила всего 14 голосов, что привело к её выویденну.
На начальном этапе Прити Бейтс получила всего 14 голосов, что привело к её выویденну.

Предыдущий министр Патель больше не будет участвовать в выборах Консерваторов

После ухода Дэвида Кэмерона с поста премьер-министра в 2016 году консерваторы сменили четырех лидеров партии и правительства. В настоящее время им нужно найти замену Риши Сунаку. Серия голосований поможет сузить круг потенциальных кандидатов.

Притти Пател, бывший госсекретарь по внутренним делам, сняла свою кандидатуру с выборов на пост лидера консервативной партии. В первом раунде голосования она получила наименьшую поддержку от депутатов-тори, набрав всего 14 голосов.

В результате, пятеро претендентов остаются в борьбе за пост нового лидера партии, стремясь вернуть консерваторов к успеху после их значительного поражения от лейбористов в июле. В первом раунде Роберт Дженрик и Кэми Бейденок, оба правые члены партии, получили 28 и 22 голоса соответственно.

Джеймс Кливли, центристский кандидат, занял третье место с 21 голосом. В этом раунде Том Тьюгендхат, бывший министр безопасности, получил 17 голосов, а Мел Стрейд, бывший секретарь по вопросам труда и пенсий, - 16 голосов.

Процесс голосования продолжится до 2 ноября, а Риши Сунак продолжит работу в качестве временного лидера партии до этого срока. Все оставшиеся кандидаты выражают желание преодолеть внутрипартийные разногласия и восстановить традиционные консервативные ценности.

Однако их подходы к иммиграционной политике различаются. Новый лидер столкнется с задачей восстановить репутацию партии, пострадавшую из-за восьми лет хаоса, скандалов и внутрипартийных разногласий по вопросу Брексита в течение 14-летнего правительства.

С тех пор, как в 2016 году состоялся референдум о Брексите, консерваторы сменили четырех лидеров партии и правительства, трое из которых были вынуждены уйти в отставку по решению своих же депутатов.

Уход Риши Сунака с поста лидера партии еще не определен, так как процесс голосования продолжается до 2 ноября. Несмотря на вызовы, стоящие перед консерваторами, все оставшиеся претенденты, в том числе Риши Сунак, стремятся преодолеть внутрипартийные разногласия и придерживаться традиционных консервативных ценностей.

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