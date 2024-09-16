Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

Марк Медоуз потерпел неудачу в своей попытке перенести связанные с ним и выборами 2020 года в Джорджии уголовные дела в федеральный суд, но подал ходатайство в Верховный суд США с просьбой вмешаться.

Медоуз, наряду с 17 другими сторонниками Трампа, в том числе ложными выборщиками из Джорджии и несколькими сотрудниками кампании, оказались в затруднительном положении ранее в этом году за попытку перевернуть поражение Трампа на выборах 2020 года. Медоуз признал свою невиновность по этим обвинениям.

CNN пыталась получить комментарии от адвоката Медоуза, базирующегося в Аризоне.

Эта ситуация развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Несмотря на то, что Медоуз и другие сторонники Трампа сталкиваются с правовыми проблемами из-за своей роли в попытке перевернуть результаты выборов 2020 года, они продолжают участвовать в политической дискуссии, отстаивая свои убеждения. В связи с этим некоторые критики выразили озабоченность возможным влиянием политики на результаты судебных процессов.

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