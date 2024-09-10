Предыдущий губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо должен предстать перед комитетом Палаты представителей, чтобы обсудить его решение ситуации с пандемией.

Впереди стоящее слушание станет значительной платформой для республиканцев, чтобы подвергнуть бывшего губернатора пристальному изучению после того, как он дал частные показания перед Комитетом Палаты представителей по пандемии коронавируса в июне. Будучи демократом, Куомо уже давно не у власти, что вызывает вопросы о новых подробностях, которые могут всплыть во время слушаний. Доктор Фаучи, бывший главный эксперт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, также появился на жарком публичном слушании перед тем же комитетом в июне.

Куомо привлек внимание всей страны в начале пандемии благодаря своим ежедневным брифингам по коронавирусу и горячим призывам о федеральной помощи в виде медицинских принадлежностей. Однако позже он стал центром внимания из-за смертей в домах престарелых. Бывший губернатор утверждает, что штат следовал федеральным рекомендациям во время пандемии.

Представитель Куомо подтвердил его присутствие на слушании.

По словам Рича Аццопарди, спикера Куомо, "Одним из вопросов, который все это время оставался без ответа, является вопрос: 'Почему США имели самый высокий уровень смертности от COVID-19 среди стран и как предотвратить это в будущем?' Губернатор Куомо рад снова присоединиться к комитету, чтобы найти ответ на этот вопрос."

Обращение Нью-Йорка с домами престарелых и их жителями находится под пристальным вниманием, особенно после спорного распоряжения, выпущенного Департаментом здравоохранения штата 25 марта 2020 года, касающегося выписки из больниц и приема в дома престарелых.

В этом распоряжении говорилось, что жители не могут быть отказаны в приеме только из-за COVID-19, и дома престарелых не могут требовать тест на вирус перед принятием стабильных медицински больных.

В мае 2020 года Куомо объявил о распоряжении, требующем отрицательных результатов теста на COVID-19 перед выпиской больных из больниц в дома престарелых.

Куомо утверждает, что Нью-Йорк действовал в соответствии с федеральными рекомендациями, размещая больных коронавирусом в домах престарелых, и что распоряжение соответствовало рекомендациям Центров Medicare и Medicaid Services и Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Перед слушанием республиканцы из комитета Палаты представителей опубликовали 48-страничный доклад, обвиняющий Куомо в причастности к решению, приведшему к распоряжению от 25 марта. В докладе также критиковалось распоряжение, утверждая, что оно было несовместимо с федеральными рекомендациями и имело катастрофические последствия.

Доклад также утверждает, что администрация Куомо манипулировала данными, чтобы скрыть масштаб смертей в домах престарелых, и влияла на отчет Департамента здравоохранения, чтобы переложить ответственность за смерти жителей домов престарелых на других.

В рамках своего расследования подкомитет interviewed Куомо и более десяти его помощников, а также изучил более 550 000 страниц документов.

Аццопарди, спикер Куомо, заявил в заявлении, что "Эта комиссия Конгресса MAGA не смогла подтвердить миф, который они продвигали годами: доклад не установил причинно-следственной связи между распоряжением от 25 марта и смертностью в домах престарелых." Заявление также утверждало, что показания бывшего чиновника здравоохранения опровергают утверждение о причастности Куомо к распоряжению.

В 2021 году генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс опубликовала отчет, в котором говорилось, что Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк недооценил смертность от COVID-19 среди жителей домов престарелых примерно на 50%. Аудит, проведенный официальными лицами штата в 2022 году, показал, что Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк недооценил смертность от COVID-19 в домах престарелых во время пребывания Куомо на посту.

Критики утверждают, что сосредоточение внимания только на смертях внутри домов престарелых и исключение смертей в больницах привело к искусственно заниженному счету смертей в домах престарелых, что помогло Куомо представить ответ на пандемию в Нью-Йорке более выгодно по сравнению с другими регионами.

Председатель подкомитета, республиканец из Огайо Брэд Венструп, также врач, объявил, что Куомо появится публично перед комитетом, заявив, "Эндрю Куомо должен дать ответы 15 000 семьям, потерявшим близких в домах престарелых Нью-Йорка во время пандемии COVID-19." Слушание назначено на 10 сентября, что даст возможность американцам услышать напрямую от Куомо о политике штата в отношении домов престарелых.

Аццопарди заявил в заявлении, что доклад показывает, что "первоначально данные о смертности вне учреждений были удержаны из-за обоснованных опасений по поводу точности."

Куомо подвергался расследованиям со стороны нескольких органов, в том числе Министерства юстиции, окружного прокурора Манхэттена, генерального прокурора Нью-Йорка и Ассамблеи штата Нью-Йорк, но в отношении его действий во время пандемии не было предъявлено никаких обвинений.

Объявление подкомитета о докладе также отметило, что нынешний губернатор Нью-Йорка Кати Хокул, тоже демократ, была не сотрудничала в предоставлении документов и информации, и комитет рассматривает возможность дальнейших действий, таких как выдача повестки. Доклад отмечает, что Исполнительная палата штата Нью-Йорк не предоставила документы в течение восьми месяцев после первоначального запроса, но подкомитет с тех пор получил три отдельных партии, общая сумма которых составляет 373 999 документов.

Куомо был впервые избран губернатором в 2010 году и прослужил почти три полных срока, прежде чем уйти в отставку в августе 2021 года после публикации отчета офиса генерального прокурора Джеймс, в котором утверждалось, что он сексуально домогался нескольких женщин. Куомо отрицает эти обвинения.

В составлении этого материала принимали участие Джон Доу, Джейн Смит и Чарли Браун из CBC News.

В свете предстоящего слушания политические споры вокруг обращения губернатора Куомо с смертями в домах престарелых во время пандемии, несомненно, станут предметом обсуждения. Несмотря на множество расследований, демократы и республиканцы продолжают спорить об точности отчетов о смертности от COVID-19 среди жителей домов престарелых в Нью-Йорке.

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