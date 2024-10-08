Предыдущий губернатор Нью-Йорка Дэвид Паттерсон и его пасынка подверглись нападению возле их дома.

Примерно в 20:30 по восточному времени на Второй авеню возле 96-й улицы Восточной полицейские обнаружили 20-летнего мужчину с травмами лица и 70-летнего мужчину с травмами головы, как сообщает Департамент полиции Нью-Йорка, не раскрывая имен жертв.

Подробностей о причинах их травм или обстоятельствах, предшествовавших инциденту, не сообщалось, но власти заявили, что ведут расследование и разыскивают как минимум пятерых подозреваемых.

По словам представителя Паттерсона, Сэма Дарси, Паттерсон и его пасынок якобы были атакованы группой людей, с которыми у его пасынка была предыдущая история общения. Оба получили травмы, но смогли отразить нападение. Их затем госпитализировали и позже выписали, как сообщил Дарси.

Дарси также упомянул, что единственное желание губернатора Паттерсона - чтобы этот несчастный случай не использовался в личных или политических целях. Губернатор и его жена, Мэри, выразили благодарность за быструю реакцию полиции и поддержку со стороны различных источников.

Паттерсон стал губернатором в марте 2008 года после отставки губернатора Элиота Спитцера и покинул свой пост в декабре 2010 года.

В заключение Дарси сказал, что основное внимание губернатора Паттерсона в настоящее время уделено матчу плей-офф Нью-Йорк Метс против Филадельфии Филлис в субботу днем.

"Основная забота губернатора Паттерсона сегодня - это Кодай Сэнга и Нью-Йорк Метс, но мы предоставим любые дополнительные обновления по мере необходимости", - заключил Дарси.

Несмотря на инцидент с Паттерсоном и его пасынком, губернатор Паттерсон призывает людей не использовать его в личных или политических целях, соглашаясь с мнением своей жены, Мэри. В свете интереса Паттерсона к спорту его основное внимание переключается на предстоящий матч плей-офф Нью-Йорк Метс.

Читайте также: