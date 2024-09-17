Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Предыдущий директор операций OceanGate утверждает, что компания, ответственная за неисправный подводный корабль, состояла в основном из смутных обещаний и впечатлений.

В заявлении, сделанном вчера, бывший директор по подводным исследованиям OceanGate Дэвид Локридж высказал обеспокоенность в отношении фокуса компании. Он утверждал, что основной упор делается на «получение прибыли» вместо существенного продвижения «науки».

 and  Viktoria Klein
Время чтения 3 минут
Неопределенное время...
Неопределенное время...

Предыдущий директор операций OceanGate утверждает, что компания, ответственная за неисправный подводный корабль, состояла в основном из смутных обещаний и впечатлений.

Второй день расследования береговой охраны США по поводу взрыва судна в июне 2023 года, в результате которого погибли все 5 человек на борту, Локридж заявил, что его роль заключалась в обеспечении безопасности всех членов экипажа, клиентов и обучаемых пилотов, но он чувствовал себя скорее шоу-аттракционом из-за отсутствия квалифицированных пилотов.

Он описал операции компании как "все фокусы и иллюзии", добавив, что они всегда сталкивались с трудностями во время своих экспедиций.

Подводная лодка отправила последнее сообщение всего за шесть секунд до потери связи с поверхностью во время погружения к "Титанику", как свидетельствовали на первом дне двухнедельного слушания, проводимого Комиссией по расследованию морских происшествий, ответственной за изучение трагедии. Мать-корабль, "Полярный принц", затем потерял связь с подводной лодкой.

Иск, поданный семьей одной из жертв, утверждал, что последнее сообщение, отправленное примерно через 90 минут после погружения, указывало на то, что экипаж, возможно, почувствовал опасность и пытался прекратить миссию.

CNN связалась с OceanGate для получения комментариев по последним показаниям.

Локридж рассказал о докладе 2018 года, в котором он выразил опасения по поводу безопасности операций OceanGate, заявив, что "не было никакого способа, чтобы я поддержал это". Он не доверял конструкции подводной лодки.

Однако он сказал, что руководство проигнорировало его опасения, сосредоточившись исключительно на завершении миссии "Титаник" как можно скорее.

"Каждый раз, когда я выражал свое недовольство или неудовлетворение - лучшее слово... меня отвергали", - сказал он. "Все знали, от команды инженеров, что у меня были опасения. Я говорил со всеми ними. Ни у кого из них не было опыта работы с подводными лодками. В организации не было опыта".

Его показания перед Комиссией по расследованию морских происшествий состоялись на день после того, как бывшие сотрудники OceanGate - компания, базирующаяся в Эверетте, штат Вашингтон, разрабатывающая и эксплуатирующая 23 000-фунтовую подводную лодку, продающую билеты по около 250 000 долларов, - нарисовали картину компании, которая шла на компромиссы в спешке, чтобы отправляться в миссии с плохо спроектированной подводной лодкой.

Локридж, которого уволили в 2018 году после поднятия вопросов безопасности, сказал: "Когда вы находитесь в подводной лодке, самое главное - вернуться домой к семье, а не зарабатывать деньги или испытывать пределы. Не рискуйте необоснованно с дефектным - и я имею в виду дефектным - оборудованием".

Комиссия по расследованию морских происшествий, высший уровень расследования береговой охраны, была созвана вскоре после исчезновения подводной лодки и поручено определить причину трагедии и рекомендовать возможные гражданские штрафы и уголовное преследование.

Подводная лодка потеряла связь с своей материнским кораблем во время погружения к "Титанику" 18 июня 2023 года. Когда она не всплыла, была запущена масштабная международная поисково-спасательная операция в отдаленных водах в нескольких сотнях миль к юго-востоку от Ньюфаундленда, Канада.

В конечном итоге власти заключили, что судно пострадало от "катастрофического implosion" - внезапного обрушения внутрь из-за огромного давления. Обломки подводной лодки были найдены на дне моря в нескольких сотнях ярдов от "Титаника", и власти извлекли "предполагаемые останки человека", которые, как считается, принадлежат жертвам.

Стокутон Раш, основатель и генеральный директор оператора судна; бизнесмен Шахзада Дауд и его 19-летний сын, Сулейман Дауд; бизнесмен Хамиш Хардинг; и французский ныряльщик Поль-Анри Наржеолет все погибли.

После завершения расследования tanto US Coast Guard, как и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут независимые анализы и завершат отчеты, сказал Джейсон Neubauer, председатель Комиссии по расследованию морских происшествий. Он предупредил, что могут быть проведены будущие слушания и не назвал ориентировочное время завершения расследования.

CNN’s Дакин Андоне и Синди фон Кведнов contributed to this report.

Несмотря на свои опасения по поводу безопасности подводной лодки и последующее увольнение, Локридж выразил свою ответственность за обеспечение безопасности нас, экипажа и клиентов во время работы в OceanGate.

Однако после трагедии Локридж сожалел о том, что его опасения по поводу отсутствия квалифицированных пилотов и недостаточного опыта в организации были проигнорированы, подвергая риску всех, в том числе нас.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно