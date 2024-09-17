Предыдущий директор операций OceanGate утверждает, что компания, ответственная за неисправный подводный корабль, состояла в основном из смутных обещаний и впечатлений.

Второй день расследования береговой охраны США по поводу взрыва судна в июне 2023 года, в результате которого погибли все 5 человек на борту, Локридж заявил, что его роль заключалась в обеспечении безопасности всех членов экипажа, клиентов и обучаемых пилотов, но он чувствовал себя скорее шоу-аттракционом из-за отсутствия квалифицированных пилотов.

Он описал операции компании как "все фокусы и иллюзии", добавив, что они всегда сталкивались с трудностями во время своих экспедиций.

Подводная лодка отправила последнее сообщение всего за шесть секунд до потери связи с поверхностью во время погружения к "Титанику", как свидетельствовали на первом дне двухнедельного слушания, проводимого Комиссией по расследованию морских происшествий, ответственной за изучение трагедии. Мать-корабль, "Полярный принц", затем потерял связь с подводной лодкой.

Иск, поданный семьей одной из жертв, утверждал, что последнее сообщение, отправленное примерно через 90 минут после погружения, указывало на то, что экипаж, возможно, почувствовал опасность и пытался прекратить миссию.

CNN связалась с OceanGate для получения комментариев по последним показаниям.

Локридж рассказал о докладе 2018 года, в котором он выразил опасения по поводу безопасности операций OceanGate, заявив, что "не было никакого способа, чтобы я поддержал это". Он не доверял конструкции подводной лодки.

Однако он сказал, что руководство проигнорировало его опасения, сосредоточившись исключительно на завершении миссии "Титаник" как можно скорее.

"Каждый раз, когда я выражал свое недовольство или неудовлетворение - лучшее слово... меня отвергали", - сказал он. "Все знали, от команды инженеров, что у меня были опасения. Я говорил со всеми ними. Ни у кого из них не было опыта работы с подводными лодками. В организации не было опыта".

Его показания перед Комиссией по расследованию морских происшествий состоялись на день после того, как бывшие сотрудники OceanGate - компания, базирующаяся в Эверетте, штат Вашингтон, разрабатывающая и эксплуатирующая 23 000-фунтовую подводную лодку, продающую билеты по около 250 000 долларов, - нарисовали картину компании, которая шла на компромиссы в спешке, чтобы отправляться в миссии с плохо спроектированной подводной лодкой.

Локридж, которого уволили в 2018 году после поднятия вопросов безопасности, сказал: "Когда вы находитесь в подводной лодке, самое главное - вернуться домой к семье, а не зарабатывать деньги или испытывать пределы. Не рискуйте необоснованно с дефектным - и я имею в виду дефектным - оборудованием".

Комиссия по расследованию морских происшествий, высший уровень расследования береговой охраны, была созвана вскоре после исчезновения подводной лодки и поручено определить причину трагедии и рекомендовать возможные гражданские штрафы и уголовное преследование.

Подводная лодка потеряла связь с своей материнским кораблем во время погружения к "Титанику" 18 июня 2023 года. Когда она не всплыла, была запущена масштабная международная поисково-спасательная операция в отдаленных водах в нескольких сотнях миль к юго-востоку от Ньюфаундленда, Канада.

В конечном итоге власти заключили, что судно пострадало от "катастрофического implosion" - внезапного обрушения внутрь из-за огромного давления. Обломки подводной лодки были найдены на дне моря в нескольких сотнях ярдов от "Титаника", и власти извлекли "предполагаемые останки человека", которые, как считается, принадлежат жертвам.

Стокутон Раш, основатель и генеральный директор оператора судна; бизнесмен Шахзада Дауд и его 19-летний сын, Сулейман Дауд; бизнесмен Хамиш Хардинг; и французский ныряльщик Поль-Анри Наржеолет все погибли.

После завершения расследования tanto US Coast Guard, как и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут независимые анализы и завершат отчеты, сказал Джейсон Neubauer, председатель Комиссии по расследованию морских происшествий. Он предупредил, что могут быть проведены будущие слушания и не назвал ориентировочное время завершения расследования.

CNN’s Дакин Андоне и Синди фон Кведнов contributed to this report.

Несмотря на свои опасения по поводу безопасности подводной лодки и последующее увольнение, Локридж выразил свою ответственность за обеспечение безопасности нас, экипажа и клиентов во время работы в OceanGate.

Однако после трагедии Локридж сожалел о том, что его опасения по поводу отсутствия квалифицированных пилотов и недостаточного опыта в организации были проигнорированы, подвергая риску всех, в том числе нас.

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