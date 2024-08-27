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Предыдущий Демократический кандидат в президенты поддерживает предвыборную кампанию Трампа

Раньше стремилась поселиться в Белом доме в качестве демократа Тулси Габбард, но позже присягнула на верность Дональду Трампу. Ее положение в своей партии на тот момент было в основном отчужденным.

 and  Ann Bradley
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Габбард ранее служил членом резервного военного подразделения нации.
Габбард ранее служил членом резервного военного подразделения нации.

- Предыдущий Демократический кандидат в президенты поддерживает предвыборную кампанию Трампа

Тулиси Габбард, бывшая демократическая кандидатка в президенты и конгрессвумен, покинувшая свою партию, поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Она поклялась использовать все свое влияние, чтобы помочь ему вернуться в Белый дом, заявила Габбард.

Анализируя конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, бывшая военнослужащая Национальной гвардии предложила, что если Трамп будет избран, он сначала постарается отвести США "от края войны". В то же время она воспринимает демократического кандидата, вице-президента Камалу Харрис, как угрозу свободе и злоупотребление властью.

Битва за номинацию Габбард в 2020 году была трудной

Габбард боролась за демократическую номинацию на пост президента в 2020 году, но ее шансы на победу были малы, и в итоге она поддержала Джо Байдена, который победил на демократических выборах. Во время своей кампании Габбард выступала за сокращение военного вмешательства США в иностранную политику.

В настоящее время 43-летней политике пришлось опровергать утверждения о том, что ее кампания была спонсирована Россией и была направлена исключительно на ослабление демократов. Трамп защищал ее невиновность в этих обвинениях, что вызвало подозрения у некоторых демократов.

Габбард служила в Палате представителей в Вашингтоне с 2013 по 2021 год. Ее взгляды часто расходились с позицией своей партии. В 2017 году она посетила Сирию, чтобы встретиться с диктатором Башаром аль-Асадом, что вызвало резкую критику. После ухода из парламента Габбард порвала с демократами и стала частым гостем на консервативных СМИ.

Поддержка Габбард Трампа на предстоящих выборах #USelection2024 является значительным поворотом, учитывая ее демократическое прошлое. Это решение, а также ее критика демократического кандидата могут потенциально повлиять на политический ландшафт и восприятие общественности.

В преддверии #USelection2024 Габбард, возможно, поднимет свою прежнюю позицию о сокращении военного вмешательства США в иностранную политику и свою критику подхода Джо Байдена, в частности, к иностранным конфликтам.

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