Спорная политическая персона столкнулась с обвинениями в неподобающем поведении. - Предыдущий американский конгрессмен Сантос признался в обмане, потенциально может провести несколько лет за решеткой.

Ранее республиканский конгрессмен Джордж Сантос признался в обмане и краже личности

Джордж Сантос, бывший республиканский конгрессмен, лишенный своего поста из-за череды лжи и странных действий, признался в совершении мошенничества и кражи личности. Как сообщают американские СМИ, Сантос, 36 лет, избежит предстоящего судебного процесса, запланированного на следующий месяц. Тем не менее, тюремное заключение, похоже, неизбежно.

Прокурор Бреон Пис сказал прессе: "Он лгал, крал и обманывал людей". Обвиняемый извинился перед своими бывшими избирателями за свои сомнительные решения.

Сомнительный путь Джорджа Сантоса в политику

Сантос обвиняется в различных правонарушениях, в том числе отмывании денег и растрате общественных средств. Его восхождение к национальной политической сцене было омрачено подозрениями в обмане с самого начала. Он существенно преувеличивал части своей биографии, представленные избирателям в 2022 году.

По мере усиления пристального внимания к его прошлому всплыли дополнительные ложные утверждения политика, в том числе подробности его образования, работы, семьи и религиозных убеждений. Сантос ложно заявлял о степени от элитного университета и успешной карьере в студенческом волейболе, а также о том, что работал в инвестиционном банке Goldman Sachs и банке Citigroup.

Сантос покидает парламент в 2023 году

Виновное признание Сантоса в Нью-Йорке, скорее всего, означает, что он проведет время в тюрьме после своего судебного заседания 7 февраля. Он может получить от двух лет до примерно 20 лет тюремного заключения. Кроме того, он согласился выплатить более 370 000 долларов в качестве возмещения и выразил раскаяние в суде.

Сантос представлял округ Нью-Йорка в Палате представителей США примерно год перед своей отставкой в начале декабря 2023 года. Он позиционировал себя как сторонника бывшего президента США Дональда Трампа. Сантоса исключили из Палаты представителей в конце 2023 года после многочисленных обвинений против него, которые привели к ясному голосованию.

Обвинения против Джорджа Сантоса включают не только мошенничество и кражу личности, но и отмывание денег и растрату общественных средств. Несмотря на его виновное признание, Сантос, скорее всего, проведет время в тюрьме после своего судебного заседания 7 февраля.

Читайте также: