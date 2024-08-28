Предыдущая депутат AfD свел к минимуму участие в окружении Принса Реуса

В ходе процесса против Генриха XIII, принца Рейуса, Биргит Мальсак-Винкеманн, бывший член парламента AfD, опровергла обвинения в причастности к схемам по дестабилизации Бундестага. Во время своего выступления в Высшем земельном суде Франкфурта она заявила, что ее участие было всего лишь спекуляцией, а изъятые во время обысков записи были всего лишь мозговыми штурмами, не содержащими упоминаний о новом правительстве. Она решительно отрицала свою роль в разработке новой конституции или разведке здания парламента для возможных атак.

Однако обвинение утверждает, что Мальсак-Винкеманн, которой сейчас 60 лет, помогла проникнуть в Бундестаг другим подсудимым и разведала территорию. Якобы, она была членом "Совета Союза", группы, планировавшей вооруженный захват Бундестага, арест депутатов и свержение системы.

"Альянс должен был действовать"

Мальсак-Винкеманн отрицает наличие конкретных планов вооруженного захвата или разведки здания парламента. "Я говорила это миллион раз, и повторю снова: Альянс должен был действовать", - заявила она. В идеологии группы существовал вымышленный глобальный военный альянс "Альянс", который, как они верили, приведет к изменению системы. Она рассказала о своих разногласиях с Рюдигером фон Пескаторе, якобы возглавлявшим военное крыло группы, и о том, как он пытался исключить ее из группы. В итоге произошло разделение с военным крылом.

Девять подсудимых в Франкфурте обвиняются в членстве или поддержке террористической организации. Всего 26 предполагаемых заговорщиков предстают перед судом в параллельных процессах в Мюнхене и Штутгарте. Все подсудимые считаются невиновными до вынесения приговора, и процесс продолжится во вторник, 3 сентября.

Несмотря на ее отрицания, Мальсак-Винкеманн все еще обвиняется в участии в "Совете Союза", группе, стремившейся проникнуть в Бундестаг. Как член, она должна была вносить идеи и стратегии от "Граждан Рейха", идеологической опоры их группы.

Мальсак-Винкеманн уточнила, что ее роль в основном ограничивалась предоставлением идей и обсуждений, подчеркнув, что она никогда не имела явных планов вовлекать "Граждан Рейха" в какие-либо действия против Бундестага.

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