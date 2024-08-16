- Предупреждение о подозрении в диверсии в казармах

После предполагаемой диверсии на авиабазе Бундесвера в Кёльн-Вахне, немецкие вооруженные силы объявили об окончании проверки. Расследование питьевой воды не выявило никаких аномалий. "Превышений пределов немецкого постановления о питьевой воде не обнаружено. Воду можно использовать снова", - объявило Территориальное командование Бундесвера в Берлине.

База была закрыта в среду. Был подозрение, что водоснабжение могло быть подвергнуто диверсии, но это подозрение было снято. Полиция была оповещена немецкими вооруженными силами после сообщения об "неавторизованном лице" на территории. Однако никто не был найден сразу. Тем не менее, была обнаружена дыра в заборе, ведущая к водопроводу базы.

Немецкие вооруженные силы также сообщили о "аномальных значениях воды" и инициировали дальнейшее расследование. Поставка питьевой воды на базе была прервана, и солдатам были предоставлены водные резервуары.

Сначала полиция начала расследование в отношении неизвестных лиц за незаконное проникновение. Также сообщалось, что была задействована служба государственной безопасности.

Несмотря на обнаружение дыры в заборе, ведущей к водопроводу базы, расследование питьевой воды не выявило никаких признаков диверсии, так как не были найдены подозрительные вещества, и качество воды находилось в пределах законных норм. Подозрение на диверсию в отношении авиабазы Бундесвера в Кёльн-Вахне в конечном итоге было признано необоснованным.

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