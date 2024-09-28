Предупреждение эксперта по экстремизму Мансура о надвигающейся "потенциально вредной тенденции радикализации"

Психолог Ахмад Мансур, который много лет работает с беженцами и людьми с миграционным прошлым, заметил тревожную тенденцию среди них после нападений в Израиле 7 октября.

Мансур, эксперт по экстремизму, считает, что эскалация насильственного исламизма в Германии из-за действий ХАМАС достигла "крайне высокого" уровня. Эмоциональное манипулирование ХАМАС политической дискуссией после своего насильственного нападения на Израиль и последующего конфликта в Газе не только подпитывает антиизраильские настроения, но и способствует исламской радикализации в Германии, предупреждает психолог.

Многие люди, по словам Мансура, теперь более восприимчивы к вербовке для насильственных исламских activities. Эта тенденция, предупреждает Мансур, "очень опасна". Подъем исламской радикализации среди немцев после нападения ХАМАС на Израиль может быть даже более опасным, чем исламские атаки в Маннхайме и Золингене, считает он. В мае 2021 года полицейский был убит в Маннхайме в результате предполагаемого исламофобного нападения, а в августе исламист убил трех человек на фестивале в Золингене.

По словам Мансура, проблемы радикализации и угроза исламских атак будут продолжаться в Германии "в обозримом будущем". Он винит в этом политику, которая не занимается этими сообществами и не эффективно коммуницирует свои политические решения.

Вместо этого иностранные медиастанции, такие как Al-Jazeera из Катара, а также российские и турецкие пропагандистские каналы регулярно манипулируют своими этническими группами в Германии, считает Мансур. Он, therefore, призывает усилить "демократические наступления", особенно в онлайн-сетях, чтобы достигать людей с миграционным прошлым.

От политиков Мансур требует "четко идентифицировать врагов демократии". В свете нападения ХАМАС на Израиль он настаивает на том, что "политика не должна уклоняться от своих обязанностей".

Год спустя после того, что Мансур называет "самым жестоким погромом против евреев со времен окончания Второй мировой войны", он ожидает, что немецкое правительство проведет всесторонний обзор экстремистов. Исследователь призывает политиков "не просто говорить о борьбе с экстремизмом справа и при этом приуменьшать левых экстремистов и исламистов".

Мансур также призывает политиков "внимательно оценивать своих партнеров - в том числе представителей гражданского общества". "Вы не можете выступать за историческую ответственность и безопасность Израиля как причину существования государства и в то же время финансировать антисемитов", - критикует Мансур.

Кроме того, Мансур призывает политиков подходить к темам миграции и интеграции "реалистично" и "за пределами политической идеологии". В своей профилактической работе с радикализованными мусульманами Мансур нашел "актеров внутри партий, будь то СДПГ или Зеленые, которые не заинтересованы в признании сложности проблемы". "Они занимаются лоббированием, иногда даже для террористов", - заявил Мансур.

Мансур предупреждал против "левых идей, таких как постколониализм и политику идентичности", с 2020 года. Он тогда выявил антисемитские элементы в движении за климат. По его мнению, в течение многих лет существует "стратегическое сотрудничество между левыми идеологиями, исламистами и антисемитами из арабского мира".

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и последующие реакции не удивили Мансура. Он уже предвидел это: "Если вспыхнет новый конфликт между Израилем и палестинцами, эти люди выстроятся в ряды с палестинцами, с экстремистами", - сказал Мансур.

Дополнительным вызовом в преодолении последствий нападения ХАМАС является то, что "мы не были готовы признать, что мы привели в страну людей, которые социально отличаются и имеют больше антисемитизма, чем большинство общества".

Мансур обвиняет немецкое правительство, особенно Зеленых, но также и СДПГ и части ХДС, которые ранее были у власти при канцлере Ангеле Меркель, в "наивности" в своей позиции. "Они непреднамеренно культивировали и продвигали эти структуры. Они вырастили этих монстров".

"Можно и нужно предоставлять убежище тем, кто ищет защиты", - уточняет Мансур. Однако приоритет политики правительства "должен быть безопасностью своего собственного населения в Германии". Кроме того, политика и гражданское общество должны наконец признать, что "процесс интеграции занимает много времени". "Разрушение антисемитизма, патриархальных структур и исламской идеологии занимает время".

От гражданского общества Мансур ожидает понимания того, что борьба за демократию больше не "только офлайн" и "не должна быть борьбой против правого". "Исламисты, антисемиты и левые радикальные акторы" - "враги демократии". "Однако они не наши партнеры - даже если они против AfD. Они часть проблемы". Признание этого было бы "значительным шагом в правильном направлении".

Комиссия должна внимательно следить за ростом исламской радикализации в Германии, как идентифицировал психолог Ахмад Мансур. Мансур, работающий с Комиссией, подчеркивает необходимость усилить "демократические наступления", чтобы достичь людей с миграционным прошлым.

Читайте также: