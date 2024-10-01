Предупреждения Кэролайн Джулиани о потенциальном вреде, который может нанести ее отец

Критика жесткая: Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", трудно представить более неподходящего кандидата в президенты, чем Трамп. Он продемонстрировал свою "моральную непригодность" для этой должности. Даже дочь союзника Трампа Джулиани, Каролин, разделяет негативное мнение о Трампе.

Редакционная коллегия известной американской газеты "Нью-Йорк Таймс" поддержала демократического кандидата Камалу Харрис примерно за месяц до президентских выборов в США. "Камала Харрис - очевидный выбор", - пишет редакционная коллегия в редакционной статье. Однако республиканский кандидат Дональд Трамп считается неподходящим.

Газета отмечает, что трудно представить более неподходящего кандидата на пост президента США, чем ныне осужденный Трамп. "Он продемонстрировал свою моральную непригодность для этой должности". Трамп доказал, что он эмоционально не готов к должности, требующей качеств, таких как мудрость, честность, эмпатия, храбрость, сдержанность, скромность и дисциплина - качеств, которых он явно не хватает. "Если американские избиратели не выступят против него, мистер Трамп получит власть причинить серьезный и долговременный ущерб нашей демократии".

В результате, демократический оппонент Трампа Камала Харрис, "несмотря на любые политические разногласия, которые у избирателей могут быть с ней, является единственным патриотическим выбором для президентства", - продолжает газета. Хотя она может не быть идеальным кандидатом для каждого избирателя, особенно для тех, кто недоволен и зол на неудачи правительства - в вопросах, таких как иммиграция, стоимость жилья и насилие с применением огнестрельного оружия. "Но мы призываем американцев сравнить рекорд Харрис с рекордом ее оппонента. Харрис - это более чем необходимая альтернатива".

Дочь Джулиани поддерживает Харрис

Каролин Джулиани, дочь бывшего мэра Нью-Йорка и позже союзника Трампа Рудольфа Джулиани, также поддержала Харрис. "Дональд Трамп отнял у меня отца. Пожалуйста, не дайте ему забрать нашу страну тоже", - написала кинорежиссер в статье для "ВанITY Fair". Ее беспокоит, что слишком многие американцы не осознали "глубоко дестабилизирующее президентство Трампа", которое она называет умственно истощающим. "Если достаточно людей действительно вспомнят, каким был этот хаос, то второй срок Трампа даже не будет рассматриваться", - сказала Каролин Джулиани. "Но для тех, кто готов столкнуться со столь же откровенной правдой, есть неопровержимые признаки разрушительного пути Трампа повсюду вокруг нас, и это разбило мое сердце, наблюдая, как мой отец стал одним из них".

В опросах два конкурента на одном уровне. Выборы назначены на 3 ноября. В США традиционно газеты делают свои рекомендации. "Нью-Йорк Таймс" подчеркивает, что редакционная коллегия - это комитет журналистов-опinion-мейкеров и независима от редакции.

Несмотря на союз своего отца с Трампом, Каролин Джулиани публично выражает свое противодействие ему, заявляя: "Дональд Трамп отнял у меня отца. Пожалуйста, не дайте ему забрать нашу страну тоже". Это мнение совпадает с редакционной статьей "Нью-Йорк Таймс", в которой они заявляют: "Я не буду поддерживать кандидата, подобного Трампу, который не обладает необходимыми качествами для президентства".

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