- Предстоящим парламентским выборам предшествует недавний опрос

До выборов в ландтаг ЗДФ Полибарометр предсказывает, что в Тюрингии АФД будет самой сильной фракцией, в то время как в Саксонии у ХДС есть реальный шанс на победу. Согласно последнему исследованию Группы исследований Вальхен, опубликованному в "Сегодня-Журнале", в обоих штатах в это воскресенье будут избраны новые ландтаги.

В Тюрингии АФД опережает ХДС с 29% против 23% и альянс Сахры Вагенкнехт (БСВ) с 18%. Левые, которые сейчас у власти с Бодо Рамеловом в качестве премьер-министра, составляют 13%. СДПГ может получить 6%, а "Зеленые" могут не пройти в ландтаг с 4%. Остальные партии набирают 7%, и ни одна партия не получает более 3%.

"Это сформировало бы узкую большинство для коалиции ХДС, БСВ и СДПГ", - заявили опрошенные. Хотя коалиции АФД и ХДС, АФД и БСВ или даже ХДС, БСВ и Левые теоретически имеют большинство, эти варианты были отвергнуты либо ХДС, либо БСВ. Однако 29% опрошенных все еще не определились со своим выбором.

ХДС продолжает лидировать в Саксонии

В Саксонии ХДС, возглавляемый Михаилом Креtschmerом, имеет существенное преимущество перед АФД с 33% против 30%. Согласно опросу, Левые не будут представлены в ландтаге с 4%, в то время как "Зеленые" и СДПГ получат по 6% каждый. БСВ оценивается в 12% в опросе. Вместе остальные партии составляют 9%, и ни одна партия не превышает 3%.

"Продолжение правительства ХДС, "Зеленых" и СДПГ и узкое большинство для альянса ХДС и БСВ" возможно, согласно опросам. Коалиция ХДС и АФД также возможна, но этот вариант был отвергнут ХДС. В Саксонии 24% опрошенных все еще не определились со своим выбором.

Результаты опроса стабильны несмотря на Солинген

Результаты опроса отдельных партий практически не изменились с Полибарометра от 23 августа - несмотря на то, что опрос проводился после подозрительного исламистского нападения в Солингене. В пятницу вечером подозреваемый атаковал посетителей городского фестиваля ножом, в результате чего погибли трое и были ранены восемь. Подозреваемый, 26-летний сириец Исса Аль Х., сейчас находится в заключении в Дюссельдорфе.

Результаты опросов подвержены неопределенности. Уменьшение партийной лояльности, а также все более краткосрочные решения голосования делают интерпретацию данных, собранных институтами опросов, сложной. В сущности, опросы отражают общественное мнение в момент опроса и не предсказывают результат выборов.

В свете этих опросов, если выборы в ландтаг пройдут так, как предсказывается, АФД получит больше всего мест в Тюрингии, потенциально сформировав коалицию с ХДС или БСВ, хотя оба партии исключили эти варианты. В Саксонии ХДС, который сейчас лидирует с 33%, остается фаворитом для большинства, с коалицией ХДС и БСВ как возможным вариантом.

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