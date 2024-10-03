Предстоящие президентские выборы будут подвергаться оценке угроз, согласно недавнему отчету DHS.

В среду был выпущен ежегодный анализ, предупреждающий о потенциальных угрозах экстремистского насилия, подпитываемого напряженной политической обстановкой в Америке, а также о внешних и внутренних опасностях, представляемых террористическими группами и теми, кто вдохновлен международными конфликтами. Это объявление совпало с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начала наземных операций в Ливане. В ответ Иран отомстил, запустив около 200 ракет в сторону Израиля во вторник.

Высокопоставленный представитель Министерства внутренней безопасности сообщил журналистам в среду, что они все еще пытаются понять последствия агрессивных действий Ирана против Израиля для безопасности в США.

Официальный представитель заявил: "Недавние события на Ближнем Востоке за последний год усилили эту повышенную угрозу и продолжают это делать. Мы постоянно работаем над оценкой и мониторингом международных событий, чтобы оценить их влияние на родине".

Официальный представитель также предположил, что нападение Ирана, совпавшее с годовщиной нападения ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года, может побудить некоторых экстремистов внутри США ускорить или спровоцировать действия, которые ранее не ожидались.

"Мы все еще находимся на ранних стадиях понимания истинных мотивов Ирана", - признал официальный представитель.

Согласно официальным лицам и самому отчету, цели Ирана и других стран включают посев недовольства и беспорядков на президентских выборах в США в 2024 году.

Отчет утверждает: "Китай, Иран и Россия будут использовать смесь тайных, секретных, криминальных и принудительных тактик, чтобы воспользоваться новыми возможностями для подрыва доверия к демократическим институтам США и единству нации".

Саботаж на выборах принимает многие формы, согласно отчету министерства, в том числе дезинформацию о выборах, распространяемую иностранными акторами, чтобы ввести в заблуждение избирателей относительно мест и времени голосования.

В отношении кибербезопасности американские официальные лица ожидают, что китайские правительственные хакеры продолжат проникать в жизненно важные компьютерные системы США в преддверии возможных военных действий против США, согласно отчету, подчеркивая это как серьезную проблему. Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил Конгресс в январе, что эти хакеры готовятся нанести широкомасштабный ущерб и реальный ущерб, если Китай решит атаковать критически важную инфраструктуру США.

Однако потенциальные угрозы могут исходить и изнутри США, как это было в 2020 году.

"Мы зафиксировали угрозы в отношении работников выборов, мы видели отправку писем с белым порошком работникам выборов, чтобы запугать их", - признался официальный представитель. "И мы беспокоимся, что работники выборов в день выборов могут подвергнуться угрозам".

Отчет выразил опасение, что во время выборов домашние насильственные экстремисты "представят наибольшую физическую угрозу для правительственных чиновников, избирателей и персонала и инфраструктуры, связанной с выборами, в том числе участков для голосования, мест для хранения бюллетеней, сайтов регистрации избирателей, мероприятиях кампании, офисах политических партий и местах подсчета голосов".

Отчет предупреждает, что антиправительственные или антиавторитарные насильственные экстремисты, мотивированные "партийными политическими претензиями или теориями заговора", представляют наибольшую угрозу.

"Недавно мы наблюдали рост дестабилизирующих тактик, направленных на запугивание чиновников и офисов выборов - подобных тем, которые были видны в прошлых циклах выборов, - в том числе ложные сообщения о бомбах, "свэтинг", "доксинг" и отправка писем с белым порошком, чтобы вызвать страх и помешать кампании и операциям выборов", - утверждает отчет.

В свете эскалации tensions на Ближнем Востоке и ответного удара Ирана против Израиля напряженная политическая обстановка в Соединенных Штатах может потенциально служить инструментом вербовки для экстремистских групп внутри страны.

В свете повышенной угрозы, вызванной международными конфликтами и политическими разногласиями, важно, чтобы официальные лица следили за потенциальными угрозами безопасности выборов внутри страны, в том числе кибератаками и дестабилизирующими тактиками, направленными на работников и офисы выборов.

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