Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Предстоящие на съезде демократов ораторы, представляющие Республиканскую партию

На демократическом собрании в Чикаго в процессе выдвижения различные фигуры республиканцев получили видные роли выступающих.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
В Меса, Аризона, были идентифицированы мэр Джон Гайлс и бывший заместитель губернатора Джаржда,...
В Меса, Аризона, были идентифицированы мэр Джон Гайлс и бывший заместитель губернатора Джаржда, Джефф Данкан.

Предстоящие на съезде демократов ораторы, представляющие Республиканскую партию

Некоторые значимые республиканские противники Дональда Трампа решили остаться в тени, но другие выступят со своими взглядами в United Center в течение недели. Эти individuals объяснят, почему они там и почему они считают, что другие консерваторы должны голосовать за Камалу Харрис.

Двух примечательных спикеров представляют собой критические штаты на выборах: Джон Гайлс, мэр Меса, Аризона, и Джефф Дункан, бывший вице-губернатор Джорджии. Оба публично поддержали Харрис и присоединятся к Оливии Трое, бывшему советнику национальной безопасности Белого дома при Дональде Трампе, которая сотрудничала с Харрис на мероприятии в Мичигане вскоре после того, как Джо Байден выбыл из гонки. Согласно сообщениям CNN, Адам Кинзингер, бывший представитель Иллинойса, который теперь является комментатором CNN, выступит перед аудиторией в четверг вечером перед речью Харрис. (Стоит отметить, что Дункан и Кинзингер оба являются комментаторами CNN.)

Гайлс, республиканец всю свою жизнь, выразил обеспокоенность растущим экстремизмом Республиканской партии после того, как Трамп отказался признать результаты выборов 2020 года.

В отличие от демократического съезда 2020 года, бывший губернатор Огайо Джон Касич не появится на этом году.

Лиз Чейни, бывший третий по рангу республиканский член Палаты представителей, который порвал отношения с Трампом после событий 6 января и считает его возвращение к власти угрозой для Конституции, вряд ли обратится к толпе. Чейни поделилась фотографиями в социальных сетях, на которых она посещает концерт Тейлор Свифт в Великобритании со своей дочерью на выходных, и ее пресс-секретарь не ответил на запросы о планах участия. Отец Чейни, бывший вице-президент Дик Чейни, ясно заявил, что "никогда не было большей угрозы нашей республике, чем Дональд Трамп", но еще не комментировал выборы этого года.

Джордж Буш, единственный выживший республиканский президент, критиковал Трампа в частном порядке, но предпочел сохранить молчание о своих планах голосования.

Кampания Харрис стремится сосредоточить внимание на более традиционных республиканцах, которые были отчуждены Трампом. В съезде также будет видеоролик от бывшего активиста MAGA Рича Логиса и комментарии от Кайла Свитсера, республиканца из Алабамы.

"Наша цель - поставить патриотических республиканцев в центр внимания во время нашей съездовой программы, чтобы они могли объяснить, почему они ставят страну выше личных интересов и поддерживают вице-президента Харрис", - сказал Остин Уэзерфорд, национальный директор по взаимодействию с республиканцами в кампании Харрис.

Защита демократии была важной частью стратегии Байдена до его выбывания из гонки. Хотя это может не быть столь очевидным, Харрис разделяет подобный подход - достаточно антитрамповских республиканцев в каждом ключевом штате, чтобы повлиять на результаты близких выборов.

"Наша коалиция приветствует избирателей, которые отвергают экстремизм Трампа и стремятся защитить нашу демократию", - заявили представитель кампании Харрис-Уолз.

В то время как эти политические дискуссии происходят, мэр Джона Гайлса из Меса, Аризона, республиканец всю свою жизнь, выразил обеспокоенность растущим экстремизмом Республиканской партии после того, как Дональд Трамп отказался признать результаты выборов 2020 года. Несмотря на свои критические замечания, бывший губернатор Огайо Джон Касич не появится на этом году, выбрав остаться в тени политической арены.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования
Политика

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Тейлор Свифт признана одной из самых влиятельных женщин в мире. Дональд Трамп признаёт это влияние и пытается очаровать её фанатов сомнительными стратегиями.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Темный дым, почтиPitch-черного цвета, поднимался с хранилища топлива, становясь заметным даже с...
Политика

В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией.

В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией. Более 500 пожарных упорно борются с крупным пожаром на нефтебазе в южном российском регионе Ростов. Этот инцидент был спровоцирован ударом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожар охватил примерно 10 000 квадратных метров, с множеством горящих цистерн с

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования
Политика

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Тейлор Свифт признана одной из самых влиятельных женщин в мире. Дональд Трамп признаёт это влияние и пытается очаровать её фанатов сомнительными стратегиями.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно