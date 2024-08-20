Предстоящие на съезде демократов ораторы, представляющие Республиканскую партию

Некоторые значимые республиканские противники Дональда Трампа решили остаться в тени, но другие выступят со своими взглядами в United Center в течение недели. Эти individuals объяснят, почему они там и почему они считают, что другие консерваторы должны голосовать за Камалу Харрис.

Двух примечательных спикеров представляют собой критические штаты на выборах: Джон Гайлс, мэр Меса, Аризона, и Джефф Дункан, бывший вице-губернатор Джорджии. Оба публично поддержали Харрис и присоединятся к Оливии Трое, бывшему советнику национальной безопасности Белого дома при Дональде Трампе, которая сотрудничала с Харрис на мероприятии в Мичигане вскоре после того, как Джо Байден выбыл из гонки. Согласно сообщениям CNN, Адам Кинзингер, бывший представитель Иллинойса, который теперь является комментатором CNN, выступит перед аудиторией в четверг вечером перед речью Харрис. (Стоит отметить, что Дункан и Кинзингер оба являются комментаторами CNN.)

Гайлс, республиканец всю свою жизнь, выразил обеспокоенность растущим экстремизмом Республиканской партии после того, как Трамп отказался признать результаты выборов 2020 года.

В отличие от демократического съезда 2020 года, бывший губернатор Огайо Джон Касич не появится на этом году.

Лиз Чейни, бывший третий по рангу республиканский член Палаты представителей, который порвал отношения с Трампом после событий 6 января и считает его возвращение к власти угрозой для Конституции, вряд ли обратится к толпе. Чейни поделилась фотографиями в социальных сетях, на которых она посещает концерт Тейлор Свифт в Великобритании со своей дочерью на выходных, и ее пресс-секретарь не ответил на запросы о планах участия. Отец Чейни, бывший вице-президент Дик Чейни, ясно заявил, что "никогда не было большей угрозы нашей республике, чем Дональд Трамп", но еще не комментировал выборы этого года.

Джордж Буш, единственный выживший республиканский президент, критиковал Трампа в частном порядке, но предпочел сохранить молчание о своих планах голосования.

Кampания Харрис стремится сосредоточить внимание на более традиционных республиканцах, которые были отчуждены Трампом. В съезде также будет видеоролик от бывшего активиста MAGA Рича Логиса и комментарии от Кайла Свитсера, республиканца из Алабамы.

"Наша цель - поставить патриотических республиканцев в центр внимания во время нашей съездовой программы, чтобы они могли объяснить, почему они ставят страну выше личных интересов и поддерживают вице-президента Харрис", - сказал Остин Уэзерфорд, национальный директор по взаимодействию с республиканцами в кампании Харрис.

Защита демократии была важной частью стратегии Байдена до его выбывания из гонки. Хотя это может не быть столь очевидным, Харрис разделяет подобный подход - достаточно антитрамповских республиканцев в каждом ключевом штате, чтобы повлиять на результаты близких выборов.

"Наша коалиция приветствует избирателей, которые отвергают экстремизм Трампа и стремятся защитить нашу демократию", - заявили представитель кампании Харрис-Уолз.

В то время как эти политические дискуссии происходят, мэр Джона Гайлса из Меса, Аризона, республиканец всю свою жизнь, выразил обеспокоенность растущим экстремизмом Республиканской партии после того, как Дональд Трамп отказался признать результаты выборов 2020 года. Несмотря на свои критические замечания, бывший губернатор Огайо Джон Касич не появится на этом году, выбрав остаться в тени политической арены.

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