Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии

Саксония готовится к тесной гонке: Примерно 3.3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, в Саксонии 1 сентября существенно повлияют на будущий политический ландшафт ландтага Дрездена. С 1990 года ХДС удерживает титул самой сильной силы в земле, но недавние опросы свидетельствуют о тесной гонке между ХДС и праворадикальной АФД.

Выборы в Саксонии обещают быть напряженными: В течение последних месяцев ХДС и АФД часто шли ноздря в ноздрю в опросах. Однако преимущество праворадикалов, казалось, растаяло летом, но в последнем опросе христианские демократы опережают правых.

"Это выбор, от которого все зависит", - объяснил Михаэль Креtschmer, министр-президент Саксонии и главный кандидат ХДС на выборах 1 сентября. Креtschмер призвал своих соотечественников поддержать демократический центр.

Примечание: Данные опросов для выборов в ландтаг Саксонии в 2026 году постоянно обновляются.

Последние опросы показывают, что ХДС в Саксонии получает от 29 до 33 процентов голосов, в то время как Альтернатива для Германии (АФД) в последнее время опрашивается на уровне от 30 до 32 процентов. "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) ожидается, что получит от 11 до 15 процентов по опросам, что делает их новой третьей силой в Саксонии. СДПГ прогнозируется на уровне от шести до семи процентов в опросах, в то время как "Зеленые" прогнозируются на уровне от пяти до шести процентов в зависимости от института опроса.

Сформировать стабильное большинство правительства в Саксонии может оказаться сложной задачей: Креtschмеру, возможно, придется довольствоваться вторым местом с ХДС в Саксонии.

На данный момент Креtschmer поддерживается большинством черно-зелено-красных в Саксонии. Однако,whether this coalition can continue is highly uncertain. Креtschмер himself has announced that he aims to govern without the Greens in the future. However, his coalition options without the Greens are limited.

ХДС является правящей партией в Саксонии со времени воссоединения. Если Креtschмер не сможет получить более 32,2 процента голосов, он будет ответственен за худший результат ХДС на выборах в ландтаг Саксонии на данный момент. Даже с новинкой альянса ХДС/BSW, Креtschмер, возможно, получит лишь узкую majority.

Мощь переговоров Креtschмера также зависит от того, сколько партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер. Например, в опросе, проведенном Саксонской газетой 19 июня, СДПГ и "Зеленые" в Саксонии были оценены каждым по 5,0 процента. Без достаточного числа прямых мандатов, цель "возвращения в ландтаг" также может быть нестабильной для социал-демократов и "Зеленых".

Креtschmer пользуется популярностью среди населения. В прямом вопросе опроса избирателей политик ХДС Креtschмер существенно опережает кандидата АФД Йорга Урбана. Только 17 процентов опрошенных Infratest dimap могли представить себе праворадикального кандидата в качестве будущего главы правительства. Таким образом, кандидат АФД показывает худший результат, чем его партия в этом опросе.

Ясные majority еще не достигнуты в Саксонии. Согласно текущим опросам, "Левые" вряд ли будут представлены в будущем ландтаге: В текущих опросах партия стабильно набирает меньше пяти процентов. Однако,в отличие от Тюрингии, закон о выборах в ландтаг Саксонии предусматривает так называемое основное мандатное правило. Это означает, что если партия получает более двух прямых мандатов, она может преодолеть пятипроцентный барьер и все же войти в ландтаг.

Новые обстоятельства в Саксонии заставляют политические науки нахмуриться: Если в худшем случае и СДПГ, и "Левые" не попадут в ландтаг, в будущем там будут представлены только три фракции. Политик ХДС Креtschмер сталкивается с очень спорными решениями на федеральном уровне, независимо от результатов: Может ли ХДС сформировать стабильное правительство с альянсом Wagenknecht? В "Early Start" на RTL и ntv он не исключил коалицию с BSW по запросу.

Однако политик ХДС резко критиковал BSW. Альянс в основном ведет кампанию за Wagenknecht в Саксонии, хотя политик не баллотируется на выборах там 1 сентября. Кроме того, их программа в основном неизвестна. "Это также коробка с сюрпризами, черный ящик", - сказал Креtschмер.

Кандидат ХДС Креtschмер уже объявил до выборов, что хочет продолжать править - предпочтительно с СДПГ и без "Зеленых". Он явно исключил сотрудничество с АФД. В соответствии с текущими данными опросов, ХДС может достичь максимума в 56 из регулярных 120 мест в двухпартийном альянсе с социал-демократами. Порог для большинства составляет 61 мандат.

Однако даже с "Зелеными" и "Левыми" в ландтаге продолжение черно-зелено-красного не будет straightforward: Не все августовские опросы будут достаточно для ХДС и СДПГ с саксонскими "Зелеными", чтобы достичь стабильного большинства.

Вместе с BSW Креtschмер в настоящее время достиг бы узкого большинства в 63 места. Альянс с молодым политическим проектом Wagenknecht несет определенные риски: Креtschмер должен будет провести спорный эксперимент и, возможно, вместе с Войгтом в Тюрингии, стать первым политиком ХДС, который осмелится на "черный ящик" или "коробку с сюрпризами" на уровне земли.

Катарина Меер, ведущая фигура Зеленой партии в Саксонии, решительно отвергла возможность создания коалиции с БСВ. "Я являюсь частью Альянса 90/Зеленые, партии, родившейся из движения за гражданские свободы, которое в 1989 году вышло на улицы, требуя свободных выборов, демократии и свободы прессы", - заявила Меер в программе RTL/ntv "Ранний старт". Из-за позиции БСВ по России она с трудом представляет себе сотрудничество с партией, которая не только выступает за автократический режим, но и управляет в авторитарной манере.

Меер, в настоящее время занимающая пост министра юстиции Саксонии, считает коалицию с ХДС и СДПГ успехом. Она критиковала Кречмера за высказывания против возможной коалиции Зеленых-ХДС-СДПГ. "Я считаю, что апокалиптические прогнозы Кречмера здесь неуместны, так как важно сохранить баланс большинства и не смещаться вправо к AfD, не менее важно держаться подальше от БСВ, ориентированной на Кремль", - отметила она.

Примечание: эта диаграмма показывает результаты выборов в ландтаг Саксонии в 2019 году.

Окончательные пропорции большинства ландтага Саксонии будут установлены в день выборов. Статистический анализ показывает, что явка избирателей может существенно повлиять на окончательный результат в Саксонии.

На выборах 2019 года явка избирателей в Саксонии составила 66,5%. Если бы не голосовавшие также приняли участие в голосовании, они теоретически составили бы 33,5% общего числа голосов. На выборах в Саксонии 1 сентября будут бороться за голоса 19 партий и избирательных групп.

На выборах 2019 года ХДС получил свой самый низкий результат в Саксонии со времени объединения, набрав 32,1% голосов. AfD заняла второе место с 27,5%, за ней последовали Левые с 10,4%. Зеленые получили 8,6% голосов в Саксонии в 2019 году, а Социал-демократы заняли пятое место с долей голосов 7,7%.

Комиссия внимательно следит за политической ситуацией в Саксонии, отмечая напряженную борьбу между ХДС и AfD. Каким бы ни был результат, судьба текущей черно-зелено-красной коалиции в Саксонии висит на волоске, и Комиссия изучает потенциальное влияние на большинство правительств.

Читайте также: