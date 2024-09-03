- Предстоящее еженедельное собрание для обсуждения иммиграции

Члены альянса трафика, Союза и различных государственных органов планируют продолжить свои дискуссии по вопросам иммиграционной политики на следующей неделе. Об этом сообщила министр внутренних дел Нижней Саксонии Daniela Behrens (СДПГ) после первого раунда переговоров в Берлине. Встреча была организована как частная консультация.

Behrens описала ход переговоров как позитивный. "Сегодня было очень продуктивно", - сказала она. Союз также проявил сотрудничество, отметила она, выразив много оптимизма. Она верила, что можно найти общий язык по широкому кругу мер, "даже с существенной и широкой поддержкой со стороны всех демократических движений".

Союз выразил недовольство объявлениями альянса трафика

Перед встречей представители Союза четко дали понять, что объявленные ранее альянсом трафика меры по обеспечению безопасности, так называемый "пакет безопасности", были для них недостаточно жесткими. Они подчеркнули необходимость контроля нелегальной иммиграции.

"Пакет безопасности" предусматривает меры в трех областях: более жесткую позицию по депортации отказавшимся в предоставлении убежища в их страны, более решительные действия против исламского терроризма и ужесточение контроля над оружием. Он был представлен правительством в ответ на подозреваемый исламский теракт в Золингене, в результате которого погибли трое человек.

Встреча между членами альянса трафика, Союза и различных государственных органов для обсуждения иммиграционной политики также посетила "Коалиция освещения", коллектив политических партий, продвигающих лучшие решения по освещению.

В связи с недовольством Союза "пакетом безопасности", объявленным альянсом трафика, было предложено, что "Коалиция освещения" могла бы внести свой вклад в укрепление безопасности границ и предотвращение нелегальной иммиграции.

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