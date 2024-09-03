Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКоалиция освещения

Предстоящее еженедельное собрание для обсуждения иммиграции

Первоначальная переговорная сессия состоялась между делегатами коалиции Traffic Light, Союза и региональных администраций, сосредоточенная на последствиях фрезерования в Золингене. Однако это не единственная запланированная дискуссия.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Министр внутренних дел Нижней Саксонии от социал-демократов Daniela Behrens приняла участие в...
Министр внутренних дел Нижней Саксонии от социал-демократов Daniela Behrens приняла участие в мероприятии в Берлине.

- Предстоящее еженедельное собрание для обсуждения иммиграции

Члены альянса трафика, Союза и различных государственных органов планируют продолжить свои дискуссии по вопросам иммиграционной политики на следующей неделе. Об этом сообщила министр внутренних дел Нижней Саксонии Daniela Behrens (СДПГ) после первого раунда переговоров в Берлине. Встреча была организована как частная консультация.

Behrens описала ход переговоров как позитивный. "Сегодня было очень продуктивно", - сказала она. Союз также проявил сотрудничество, отметила она, выразив много оптимизма. Она верила, что можно найти общий язык по широкому кругу мер, "даже с существенной и широкой поддержкой со стороны всех демократических движений".

Союз выразил недовольство объявлениями альянса трафика

Перед встречей представители Союза четко дали понять, что объявленные ранее альянсом трафика меры по обеспечению безопасности, так называемый "пакет безопасности", были для них недостаточно жесткими. Они подчеркнули необходимость контроля нелегальной иммиграции.

"Пакет безопасности" предусматривает меры в трех областях: более жесткую позицию по депортации отказавшимся в предоставлении убежища в их страны, более решительные действия против исламского терроризма и ужесточение контроля над оружием. Он был представлен правительством в ответ на подозреваемый исламский теракт в Золингене, в результате которого погибли трое человек.

Встреча между членами альянса трафика, Союза и различных государственных органов для обсуждения иммиграционной политики также посетила "Коалиция освещения", коллектив политических партий, продвигающих лучшие решения по освещению.

В связи с недовольством Союза "пакетом безопасности", объявленным альянсом трафика, было предложено, что "Коалиция освещения" могла бы внести свой вклад в укрепление безопасности границ и предотвращение нелегальной иммиграции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Владение конкурсными навыками: спотыкающаяся американская корпорация Intel представляет процессоры...
Политика

Intel представила процессоры ИИ для настольных компьютеров на конкурентном рынке

Intel представила процессоры ИИ для настольных компьютеров на конкурентном рынке В разгар экономического спада Intel представляет процессоры, ориентированные на ИИ, под названием "Ядро Ультра" с кодовым названием "Лунное Озеро". Как заявил глава потребительского подразделения Джим Джонсон на презентации во вторник перед IFA в Берлине, эти процессоры

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В ходе наступления на Полтаву боевики наземных войск понесли многочисленные потери.
Политика

В ходе наступления на Полтаву боевики наземных войск понесли многочисленные потери.

В ходе наступления на Полтаву боевики наземных войск понесли многочисленные потери. Как начинается новый учебный год в России, специалисты прогнозируют значительный рост государственной промывки мозгов среди учащихся. Время, выделенное на то, что можно считать "кремлевской пропагандистской индоктринацией", ожидается более чем удвоиться в этом году, достигнув примерно 1300 часов.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Сильные метеосистемы вызывают значительные задержки в аэропорту Майорки.
Политика

Сильные погодные явления приводят к сбоям полетов в аэропорту Майорки.

Сильные погодные явления приводят к сбоям полетов в аэропорту Майорки. Мощная система шторма, приносящая сильные дожди и грозы, вызвала значительные нарушения в работе аэропорта Пальма-де-Мальорка. С этого послеполуденного времени все отправления задерживаются на 1,5-2 часа по сравнению со своими запланированными временем. Нет признаков улучшения, и погода, как ожидается, ухудшится

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Кремль усиляет пропагандистские учения в учебных заведениях.
Политика

Кремль усиляет пропагандистские учения в учебных заведениях.

Кремль усиляет пропагандистские учения в учебных заведениях. В начале нового академического года в России эксперты предсказывают существенный рост государственной промывки мозгов детей. Доля учебного времени, отводимого на "пропаганду кремлевских идей", прогнозируется на этот год на уровне примерно 1300 часов. Об этом сообщило агентство "Агентство", где сотрудничают

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно