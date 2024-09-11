Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Представитель Тайрика Хилла требует немедленного увольнения полицейского, участвовавшего в остановке.

Защитник футболиста «Майами Долфинс» Тайрика Хилла выступает за скорейшее увольнение сотрудника, находившегося в центре спорной остановки на дороге, произошедшей в воскресенье возле Hard Rock Stadium в Майами Гарденс, Флорида.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Запись с камеры тела полицейского фиксирует момент временного задержания игрока НФЛ Ти Рика Хилла....
Запись с камеры тела полицейского фиксирует момент временного задержания игрока НФЛ Ти Рика Хилла. Полицейское управление Майами-Дейд обнародовало записи с камер на теле полицейских, на которых запечатлен инцидент с участием профессионального футболиста Ти Рика Хилла. Как сообщал клуб Майами Долфинс, Хилла временно задержали после остановки транспорта. Кроме того, правоохранители в беседе с CNN informed, что другой игрок также был обыскан в ходе ситуации.

Представитель Тайрика Хилла требует немедленного увольнения полицейского, участвовавшего в остановке.

Каждое действие, совершенное правоохранителем, руководствуется установленными оперативными протоколами, заявил адвокат Джулиус Коллинз в письме, предоставленном CNN. "Мы считаем, что применение силы офицером было избыточным, эскалационным и безрассудным. Мы требуем немедленного увольнения офицера".

Письмо было написано после ареста Хилла полицией перед первой игрой сезона "Дolphins". Видеозаписи ареста Хилла, а также напряженные столкновения между полицией и двумя другими игроками "Dolphins" на месте происшествия вызвали общественный обмен между командой NFL и местными правоохранительными органами и вновь подняли вопрос о том, как authorities управляют остановками на дорогах и общаются с общественностью.

Конкретно, адвокат Хилла обвинил офицера полиции Майами-Дейд Дanny Torres в том, что он, по крайней мере, дважды схватил Хилла за шею.

После изъятия Хилла из его автомобиля офицер якобы силой прижал лицо Хилла к асфальту, положил колено на спину Хилла и обхватил заднюю часть шеи Хилла, сказал адвокат. Во-вторых, когда офицер пытался заставить рукоположить Хилла сесть на тротуар, он якобы схватил Хилла за шею и силой толкнул его на землю, проигнорировав ссылки Хилла на недавнюю операцию на колене, сказал адвокат.

Наконец, адвокат связал задержание Хилла с более широкими проблемами в отношении того, как полиция общается с людьми чернокожей и других меньшинств.

"Инциденты, произошедшие 8 сентября 2024 года, являются напоминанием о первопричинах, с которыми сталкиваются люди чернокожей и других меньшинств в руках правоохранительных органов. Хотя мы не утверждаем, что офицер расист, мы утверждаем, что обычаи и практики правоохранительных органов исторически были дискриминационными и репрессивными по отношению к чернокожим и другим меньшинствам", - написал Коллинз.

На "The Dan Le Batard Show" во вторник агент Хилла Дрю Розенхаус выразил мнение Коллинза, призывая к увольнению офицеров, замешанных в инциденте.

Директор MDPD Стефани В. Дэниелс объявила о начале внутреннего расследования инцидента.

"Я посвящена прозрачности и ответственности перед обществом в отношении любых ситуаций, связанных с моими офицерами", - сказала Дэниелс.

Торрес, 27-летний ветеран полиции Майами-Дейд, был назначен на административные обязанности после инцидента, согласно заявлению ведомства. Ведомство объявило, что решение об отстранении Торреса было преждевременным и потребовало его немедленного возвращения на службу. Адвокаты Торреса Игнасио Альварес и Израэль Рейес заявили, что он будет молчать до окончания расследования, в совместном заявлении.

Профсоюз полиции поддержал действия офицеров, участвующих в инциденте, и обвинил Хилла в несотрудничестве.

Хилла в конечном итоге обвинили в вождении без разрешения и непристегнутом ремне безопасности, согласно документам полиции. citations сообщили о скорости около 60 миль в час для автомобиля Хилла.

Хилл был освобожден к 13:00 игре "Дolphins" против "Jacksonville Jaguars". Восьмикратный участник Пробоула затем забил впечатляющий тачдаун на 80 ярдов и отпраздновал, положив руки за спину, с соединенными запястьями, в шутливом жесте, отсылающем к предматчевому инциденту.

Адвокаты Хилла твердо убеждены, что американский правоохранительный орган, в частности офицер Дэнни Торрес, применил избыточную силу при аресте Хилла, что еще больше обострило tensions между "Dolphins" и местными правоохранительными органами.

Письмо адвоката Джулиуса Коллинза подчеркивает, что действия против Хилла подчеркивают продолжающиеся вызовы, с которыми сталкиваются чернокожие и другие меньшинства в их взаимодействиях с американской полицией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно