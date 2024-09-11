Представитель Тайрика Хилла требует немедленного увольнения полицейского, участвовавшего в остановке.

Каждое действие, совершенное правоохранителем, руководствуется установленными оперативными протоколами, заявил адвокат Джулиус Коллинз в письме, предоставленном CNN. "Мы считаем, что применение силы офицером было избыточным, эскалационным и безрассудным. Мы требуем немедленного увольнения офицера".

Письмо было написано после ареста Хилла полицией перед первой игрой сезона "Дolphins". Видеозаписи ареста Хилла, а также напряженные столкновения между полицией и двумя другими игроками "Dolphins" на месте происшествия вызвали общественный обмен между командой NFL и местными правоохранительными органами и вновь подняли вопрос о том, как authorities управляют остановками на дорогах и общаются с общественностью.

Конкретно, адвокат Хилла обвинил офицера полиции Майами-Дейд Дanny Torres в том, что он, по крайней мере, дважды схватил Хилла за шею.

После изъятия Хилла из его автомобиля офицер якобы силой прижал лицо Хилла к асфальту, положил колено на спину Хилла и обхватил заднюю часть шеи Хилла, сказал адвокат. Во-вторых, когда офицер пытался заставить рукоположить Хилла сесть на тротуар, он якобы схватил Хилла за шею и силой толкнул его на землю, проигнорировав ссылки Хилла на недавнюю операцию на колене, сказал адвокат.

Наконец, адвокат связал задержание Хилла с более широкими проблемами в отношении того, как полиция общается с людьми чернокожей и других меньшинств.

"Инциденты, произошедшие 8 сентября 2024 года, являются напоминанием о первопричинах, с которыми сталкиваются люди чернокожей и других меньшинств в руках правоохранительных органов. Хотя мы не утверждаем, что офицер расист, мы утверждаем, что обычаи и практики правоохранительных органов исторически были дискриминационными и репрессивными по отношению к чернокожим и другим меньшинствам", - написал Коллинз.

На "The Dan Le Batard Show" во вторник агент Хилла Дрю Розенхаус выразил мнение Коллинза, призывая к увольнению офицеров, замешанных в инциденте.

Директор MDPD Стефани В. Дэниелс объявила о начале внутреннего расследования инцидента.

"Я посвящена прозрачности и ответственности перед обществом в отношении любых ситуаций, связанных с моими офицерами", - сказала Дэниелс.

Торрес, 27-летний ветеран полиции Майами-Дейд, был назначен на административные обязанности после инцидента, согласно заявлению ведомства. Ведомство объявило, что решение об отстранении Торреса было преждевременным и потребовало его немедленного возвращения на службу. Адвокаты Торреса Игнасио Альварес и Израэль Рейес заявили, что он будет молчать до окончания расследования, в совместном заявлении.

Профсоюз полиции поддержал действия офицеров, участвующих в инциденте, и обвинил Хилла в несотрудничестве.

Хилла в конечном итоге обвинили в вождении без разрешения и непристегнутом ремне безопасности, согласно документам полиции. citations сообщили о скорости около 60 миль в час для автомобиля Хилла.

Хилл был освобожден к 13:00 игре "Дolphins" против "Jacksonville Jaguars". Восьмикратный участник Пробоула затем забил впечатляющий тачдаун на 80 ярдов и отпраздновал, положив руки за спину, с соединенными запястьями, в шутливом жесте, отсылающем к предматчевому инциденту.

Адвокаты Хилла твердо убеждены, что американский правоохранительный орган, в частности офицер Дэнни Торрес, применил избыточную силу при аресте Хилла, что еще больше обострило tensions между "Dolphins" и местными правоохранительными органами.

Письмо адвоката Джулиуса Коллинза подчеркивает, что действия против Хилла подчеркивают продолжающиеся вызовы, с которыми сталкиваются чернокожие и другие меньшинства в их взаимодействиях с американской полицией.

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