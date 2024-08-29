- Представитель избирательной кампании подвергся нападению с красным пигментом во время политического митинга

Основательница BSW, Сахра Вагенкнехт, прервала свою речь в Эрфурте из-за внезапного инцидента. Из толпы в нее полетел загадочный вещество красного цвета. Фотограф dpa сообщил об этом небольшом происшествии, где 55-летняя Вагенкнехт едва избежала попадания. Безопасность быстро задержала виновника и увела его в наручниках.

Произведение, использованное нападавшим

Как сообщил представитель BSW в Тюрингии, Стеффен Куазебарт, Вагенкнехт осталась невредимой, но была потрясена происшествием. Вещество попало ей на голову, грудь и шею. По словам Куазебарта, жидкость была липкой и стойкой. Подозреваемый, как он добавил, использовал самодельный шприц для этого злодеяния.

Предыдущие инциденты с участием Вагенкнехт

История повторяется, и Вагенкнехт уже сталкивалась с подобным раньше. В мае 2016 года на съезде Левой партии в Магдебурге студент бросил в нее пирог в знак протеста против ее позиции по политике в отношении беженцев.

Представитель BSW в Тюрингии, Стеффен Куазебарт, подтвердил, что загадочное вещество действительно было выпущено из самодельного шприца. Несмотря на этот недавний инцидент, Вагенкнехт уже сталкивалась с подобной ситуацией; в мае 2016 года на съезде Левой партии в Магдебурге студент бросил в нее пирог.

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