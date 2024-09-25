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ПолитикаНовости

Председатель суда разрешил специальному прокурору представить новые доказательства, которые бы связывали Трампа с процессом 6 января.

На этой неделе судья предоставил специальному прокурору Джеку Смиту разрешение представить многочисленные страницы юридических аргументов и собранные доказательства, связанные с предполагаемым подрывании выборов в 2020 году и инцидентом со штурмом Капитолия 6 января, в уголовном деле против...

 and  Max Becker
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Независимый расследователь Джек Смит объявил 1 августа 2023 года в Вашингтоне, округ Колумбия
Независимый расследователь Джек Смит объявил 1 августа 2023 года в Вашингтоне, округ Колумбия

Председатель суда разрешил специальному прокурору представить новые доказательства, которые бы связывали Трампа с процессом 6 января.

В скором времени ожидается подача документов, которая, как считается, станет самой существенной частью дела против Трампа, доступной общественности до президентских выборов 2024 года. Этот документ может содержать понимание Министерства юстиции сделок Трампа с вице-президентом Майком Пенсом в то время, а также другие значительные моменты поздней 2020 и ранней 2021 годов.

На основании решения судьи Тани Чуткан Министерство юстиции может включить конфиденциальные части своего расследования против Трампа в судебные записи.

Офис специального прокурора еще не предъявил Трампу обвинение в суде за последний год из-за апелляций и решающих решений Верховного суда, а также из-за незавершенности расследования.

Бриф, который должен быть представлен в четверг и, как ожидается, превысит 200 страниц, включая приложения, призван убедить суды возбудить против Трампа дело об обструкции правосудия и уголовном сговоре. Этот процесс представляет собой редкую возможность представить доказательства в суде до суда.

Чуткан, судья суда окружного суда Колумбийского округа, в шестистраничном решении заявила, что она позволит такое подробное рассмотрение, так как Верховный суд предписал ей тщательно изучить факты дела, чтобы определить, могут ли конкретные обвинения перейти к суду.

Масштабный судебный документ от прокуроров запланирован на четверг. Сначала он останется конфиденциальным, но Чуткан сможет выпустить общедоступную версию в качестве части судебных записей. Министерство юстиции выпустит засекреченную версию, которую судья может сделать общедоступной до президентских выборов в ноябре.

Недавно офис Смита запросил подробное описание фактов дела в суде с прилагаемыми доказательствами.

Юридическая команда Трампа возражает против этого метода и хочет отложить подробный юридический спор об иммунитете до после выборов. Трамп неоднократно заявлял, что администрация Байдена использует дела против него в политических целях.

Во вторник Чуткан потребовала от прокуроров предоставить подробную информацию для продолжения работы над делом.

“Фактические утверждения стороны не подтверждают ничего - они просто предоставляют доказательства для рассмотрения судом”, - написала Чуткан. “График отражает лучшее судейское мнение о том, как эффективно comply с инструкциями Верховного суда по возвращению”.

Она добавила, что публикация доказательств и юридических споров об иммунитете в деле не повредит потенциальным свидетелям или присяжным. И она заявила, что утверждения команды Трампа о политике Министерства юстиции не вмешиваться в избирательную кампанию в два месяца до дня выборов выходят за пределы ее юрисдикции.

“Суд не обязан рассматривать суть этих утверждений”, - написала она. “Подсудимый не объясняет, как эти предполагаемые нарушения причиняют ему правовую prejudice в этом деле, и как этот суд связан или имеет юрисдикцию для исполнения политики Министерства юстиции”.

Эта юридическая борьба вокруг дела Трампа подняла вопросы о пересечении политики и правосудия, с Трампом, утверждающим, что процедуры политически мотивированы.

В связи с чувствительным характером расследования общественность может ожидать, что политика Трампа в отношении ключевых фигур, таких как вице-президент Майк Пенс, будет значительным фокусом в судебных записях.

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