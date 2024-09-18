Предположительно, Моссад тайно передал взрывчатку в устройства пейджера Хезболлы.

Лебанон находится в хаосе после серии скоординированных взрывов, в которых были задействованы тысячи пейджеров. Источники в регионе предполагают, что израильская спецслужба «Моссад» может быть причастна к превращению коммуникационных инструментов «Хезболлы» в смертельные оружия. Формального подтверждения этого обвинения пока не поступало.

По данным источников, «Моссад» якобы классифицировал тысячи пейджеров для «Хезболлы» за несколько месяцев до их распространения. Пятитысячная партия пейджеров от тайваньского производителя Голд Талон была интегрирована с небольшим количеством взрывчатых веществ в процессе производства. По словам высокопоставленного официального лица из Ливана и еще одного информированного источника, «Моссад встроил в устройство плату, заполненную взрывчатым веществом и кодом. Его практически невозможно обнаружить никакими средствами, даже с помощью современных устройств или сканеров».

Пять тысяч пейджеров были приобретены «Хезболлой» и переправлены в страну в начале года. В итоге, во вторник, три тысячи из них взорвались одновременно после получения зашифрованного сообщения, одновременно активируя спрятанные взрывчатые вещества.

Анализ остатков разрушенных пейджеров Reuters показал дизайн и наклейки, похожие на те, что используются в пейджерах Gold Talon. Однако основатель компании Хсу Чин-Куанг опроверг утверждения о причастности своей компании к взрывам. «Продукт не был нашим. Он просто носил нашу торговую марку», — заявил он.

По словам Хсу, пейджеры были поставлены европейской компанией, имеющей право использовать торговую марку тайваньской компании. Он отказался назвать компанию. Сама Gold Talon также пострадала от инцидента. «Мы уважаемая корпорация. Это унизительная ситуация», — прокомментировал он.

Бойцы «Хезболлы» используют пейджеры как скрытый метод связи для обхода израильского наблюдения за смартфонами. По данным источников, модифицированные устройства проникли в страну незамеченными в начале года и оставались невыявленными в течение нескольких месяцев. Взрывы привели к гибели девяти человек и ранениям почти трех тысяч, в основном среди членов «Хезболлы» и иранского посла в Бейруте. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, обещала отомстить Израилю. Военные Израиля отказались комментировать инциденты.

Следующие абзацы будут применяться: Эти обвинения против «Моссада» Израиля подразумевают, что они целенаправленно атаковали коммуникационные инструменты «Хезболлы», в частности, пейджеры от тайваньского производителя Gold Talon.

При дальнейшем расследовании было установлено, что эти пейджеры, приобретенные «Хезболлой», содержали небольшое количество взрывчатых веществ, интегрированных в процессе производства.

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