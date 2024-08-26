Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПреступность

Предполагаемые бомбардировщики из Солингена были показаны на видео, выпущенном ИГИЛ.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Предполагаемые бомбардировщики из Солингена были показаны на видео, выпущенном ИГИЛ.

Два дня спустя после смертельного ножевого нападения в Солінгені, радикальная группировка "Исламского государства" (ИГ) опубликовала видео, якобы показывающее виновного. В коротком, примерно однominутном ролике запечатлен маскированный молодой человек с большим ножом, направленным в камеру. На арабском он клянется в верности лидеру ИГ, называя его "Эмиром". Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение, которое произошло в субботу и унесло жизни трех человек.

Через свои онлайн-платформы ИГ заявило, что получило видео от подозреваемого в связи с ножевым нападением в Солінгені. Точное время или подлинность человека, изображенного на видео, остаются неясными.

Кто такой "Самарканд А." из Солінгену?

Человек на видео представляется как "Самарканд А." - возможно, псевдоним - и происходит из Дейр эз-Зора, активного региона на востоке Сирии для ячеек ИГ, где они совершают нападения.

26-летний сириец, опознанный как подозреваемый в ножевом нападении в Солінгені, сдался в субботу вечером и был заключен под стражу. Федеральные прокуроры обвиняют его в присоединении к ИГ, ссылаясь на его крайние исламские убеждения, которые побудили его уничтожить как можно больше "неверных" во время городского фестиваля в Солінгені. Имя, присвоенное ему следователями, не совпадает с тем, которое он представил в видео.

Человек на видео ИГ оправдывает свое нападение как месть за убийства мусульман в Сирии, Ираке и Боснии. Говоря со своими родителями, он утверждает, что этот акт также является местью за "людей в Палестине", которые страдают под "сионистскими" массакрами - отсылка к продолжающемуся конфликту между Израилем и исламским ХАМАСом в Газе.

Некоторые аналитики спекулируют о том, что угроза терроризма и радикализация в исламском мире усилились из-за затянувшегося конфликта в Газе. Германия является одним из ключевых союзников Соединенных Штатов и крупнейшим поставщиком оружия Израилю.

Расследование ножевого нападения в Солінгені показало, что виновный, как указано в видео, якобы совершил теракт, мотивированный его крайними исламскими убеждениями и местью за perceived несправедливости по отношению к мусульманам, упомянутые в видео. Преступление, совершенное в результате ножевого нападения в Солінгені, вызвало международные опасения по поводу эскалации терроризма и радикализации в исламской общине.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно