- Предполагаемые бомбардировщики из Солингена были показаны на видео, выпущенном ИГИЛ.

Два дня спустя после смертельного ножевого нападения в Солінгені, радикальная группировка "Исламского государства" (ИГ) опубликовала видео, якобы показывающее виновного. В коротком, примерно однominутном ролике запечатлен маскированный молодой человек с большим ножом, направленным в камеру. На арабском он клянется в верности лидеру ИГ, называя его "Эмиром". Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение, которое произошло в субботу и унесло жизни трех человек.

Через свои онлайн-платформы ИГ заявило, что получило видео от подозреваемого в связи с ножевым нападением в Солінгені. Точное время или подлинность человека, изображенного на видео, остаются неясными.

Кто такой "Самарканд А." из Солінгену?

Человек на видео представляется как "Самарканд А." - возможно, псевдоним - и происходит из Дейр эз-Зора, активного региона на востоке Сирии для ячеек ИГ, где они совершают нападения.

26-летний сириец, опознанный как подозреваемый в ножевом нападении в Солінгені, сдался в субботу вечером и был заключен под стражу. Федеральные прокуроры обвиняют его в присоединении к ИГ, ссылаясь на его крайние исламские убеждения, которые побудили его уничтожить как можно больше "неверных" во время городского фестиваля в Солінгені. Имя, присвоенное ему следователями, не совпадает с тем, которое он представил в видео.

Человек на видео ИГ оправдывает свое нападение как месть за убийства мусульман в Сирии, Ираке и Боснии. Говоря со своими родителями, он утверждает, что этот акт также является местью за "людей в Палестине", которые страдают под "сионистскими" массакрами - отсылка к продолжающемуся конфликту между Израилем и исламским ХАМАСом в Газе.

Некоторые аналитики спекулируют о том, что угроза терроризма и радикализация в исламском мире усилились из-за затянувшегося конфликта в Газе. Германия является одним из ключевых союзников Соединенных Штатов и крупнейшим поставщиком оружия Израилю.

Расследование ножевого нападения в Солінгені показало, что виновный, как указано в видео, якобы совершил теракт, мотивированный его крайними исламскими убеждениями и местью за perceived несправедливости по отношению к мусульманам, упомянутые в видео. Преступление, совершенное в результате ножевого нападения в Солінгені, вызвало международные опасения по поводу эскалации терроризма и радикализации в исламской общине.

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