Предполагаемая публикация Тейлор Свифт, ложно приписываемая Трампу, подчеркивает сложности регулирования неправильного использования искусственного интеллекта

Политики обеспокоены расширением инструментов ИИ и инициируют или поддерживают инициативы по защите людей от неправомерного использования их личности, имени, голоса и визуального образа в цифровую эпоху. Эксперты считают, что пост Трампа в социальных сетях служит примером того, почему вводятся широкие законодательные меры, а также является одним из самых громких fabriкованных заявлений на выборах 2024 года.

В прошлый уик-энд Трамп перепостил серию изображений на своей платформе Truth Social, в том числе изображение Тейлор Свифт в образе дяди Сэма. В посте было подпись: "Тейлор хочет, чтобы вы голосовали за Дональда Трампа". В ответ на это предполагаемую поддержку Трамп опубликовал слайд-шоу изображений Свифт с комментарием: "Я принимаю!"

Представитель Свифт не оперативно ответил на запрос CNN. Свифт не поддерживала ни одного кандидата на этих выборах.

В интервью Fox Business в среду Трамп заявил, что не создавал эти изображения и не беспокоится о возможном судебном иске.

"Я ничего не знаю об этом, кроме того, что их создал кто-то другой, я их не создавал", - заявил Трамп. "Все это создано другими. ИИ всегда опасен таким образом".

Вступает в силу закон ELVIS

Теннесси стал одним из последних штатов, принявших закон, направленный на защиту людей от несанкционированного использования контента, имитирующего их визуальное подобие.

Закон о защите прав личности, голоса и образа (ELVIS Act), вступивший в силу в прошлом месяце, расширяет existing закон о праве на публичность в Теннесси и запрещает использование контента "в любом виде".

Этот закон может потенциально позволить Свифт - которая начала свою карьеру в Нашвилле, где у нее есть частичная резиденция - подать в суд.

Джек Джонсон, республиканский сенатор штата Теннесси, спонсировавший законопроект, заявил, что misuse AI-generated content и его влияние на артистов были среди причин для внесения поправок в закон.

"Быстрое развитие ИИ захватывает во многих отношениях, но оно также представляет новые вызовы - особенно для певцов, песенников и других музыкальных профессионалов", - сказал Джонсон в пресс-релизе, когда губернатор Теннесси Билл Ли подписал закон ELVIS Act. CNN связался с офисом губернатора для получения комментариев.

Джозеф Фишман, профессор права в Vanderbilt University, занимающийся исследованиями в области интеллектуальной собственности и развлекательного права, отметил, что одной из проблем с законом является его широта: "Он охватывает практически любое несанкционированное использование образа или голоса человека, которое знает дистрибьютор изображения или видео или звука".

С 2019 года несколько штатов приняли законодательство, связанное с использованием фальшивого контента. В этом году на рассмотрении в 40 штатах находится как минимум 40 законопроектов, согласно Национальной конференции законодательных собраний. Хотя эти законы не применяются исключительно к контенту, созданному ИИ, многие из них направлены на борьбу с сексуально откровенным контентом, а некоторые - на контент, предназначенный для введения в заблуждение избирателей, заявило это группа.

В отношении политических кампаний более чем в дюжине штатов были приняты законы для контроля над использованием "глубоких фейков" - реалистичных поддельных видео, аудио и другого контента, созданного с помощью ИИ. В зависимости от штата, нарушители могут быть приговорены к тюремному заключению и крупным штрафам; кандидаты могут быть обязаны сдать свой пост или номинацию, ранее сообщало CNN.

Многие законы, но нет федерального закона

Хотя кажется, что растет число законодательных актов, связанных с ИИ, несанкционированное использование цифровых копий может подпадать под действие существующих законов, заявила Корринн МакШери, юридический директор в некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation, специализирующейся на интеллектуальной собственности, открытом доступе и свободе слова.

"Если вас беспокоит несанкционированное использование вашего образа или лица и вы считаете, что это клевета или подразумевает ложную поддержку, у вас, скорее всего, уже есть права в соответствии с законами о клевете, а возможно, даже в соответствии с законами о товарных знаках, поскольку у нас есть многие давние доктрины для решения таких ситуаций", - сказала МакШери.

На федеральном уровне Конгресс еще не принял всеобъемлющую схему управления ИИ, в том числе цифровыми копиями, созданными ИИ. Тем не менее, Федеральная комиссия по связи seeked штрафы после AI-generated robocall, имитирующего голос президента Джо Байдена, который призывал избирателей не участвовать в первичных выборах в Нью-Гэмпшире. Робот-звонки использовали технологию подделки звонков, нарушающую федеральные законы об идентификаторе звонка, заявила FCC.

Оператор, передавший робот-звонки, Lingo Telecom, согласился уплатить штраф в размере 1 миллиона долларов в среду. Стивен Крамер, политический консультант, стоящий за звонком, faces штраф в размере 6 миллионов долларов.

В прошлом месяце Управление по авторским правам США опубликовало отчет, призывающий законодателей принять федеральный закон для борьбы с несанкционированными цифровыми копиями.

"Стало очевидно, что распространение несанкционированных цифровых копий представляет собой значительную угрозу не только в развлекательной и политической сферах, но и для частных граждан", - заявила Шира Перлмуттер, регистратор авторских прав и директор Управления по авторским правам США, в заявлении. "Мы считаем, что есть острая необходимость в эффективной защите на национальном уровне от ущерба, который может быть причинен репутации и средствам к существованию".

Для Даррела Мотли, патентного поверенного и директора клиники интеллектуальной собственности и предпринимательства в Университете Саффолка, важно помнить, что регулирование должно сосредоточиться на том, как используется ИИ - не на самой технологии.

"Мы не регулируем технологию как таковую, а скорее поведение человека, использующего технологию неправильно. Вот что должны делать регулирования", - сказал Мотли.

В рамках возможного судебного разбирательства против Трампа его юридическая команда могла бы утверждать, что пост был выражением сатиры или пародии, что защищено Первой поправкой.Fishman и McSherry разделяют эту точку зрения.

Закон ELVIS в Теннесси содержит положение о защищенных Первой поправкой случаях использования, таких как критика, сатира и пародия. Fishman, однако, отмечает, что границы этого положения не были четко определены в законодательстве, оставляя место для неопределенности в том, как его будут интерпретировать суды.

Fishman заявил: "Существует много неопределенности в отношении того, как развивались бы события в случае судебного разбирательства, но если бы это исключение не применялось, распространение этих изображений, похоже, подпадало бы под этот закон Теннесси".

Ситуация стала еще более интересной с появлением изображений, созданных с помощью ИИ, отметил Fishman. Однако Трамп все равно мог бы нести ответственность "если бы он отредактировал фото в Photoshop или если бы был исключительно талантливым художником и нарисовал что-то. Проблема остается прежней".

По мнению McSherry, Свифт могла бы избежать судебного разбирательства и просто публично осудить контент.

"Учитывая значительное влияние Тейлор Свифт как знаменитости, я считаю, что она могла бы добиться гораздо большего эффекта, честно говоря, просто используя свою собственную платформу, чтобы дистанцироваться от этого. Это, в сущности, достигло бы того же результата, что и судебный процесс", - предложил McSherry.

Несмотря на широкое использование контента, созданного с помощью ИИ, юристы согласились, что individuals не должны быть освобождены от ответственности, когда их голос, внешность или образ используются для подразумеваемой ложной поддержки, даже если они не знаменитости.

Закон ELVIS в Теннесси потенциально мог бы позволить Тейлор Свифт подать в суд на Трампа, если она сочтет его использование своего образа формой несанкционированного использования своей визуальной репрезентации или подобия. По словам Джозефа Фишмана, закон настолько всеобъемлющ, что охватывает несанкционированные случаи использования, которые дистрибьютор знал, что они не были санкционированы.

В интервью Трамп заявил, что ИИ всегда опасен таким образом, предполагая, что он не знал об использовании ИИ-изображений в своих постах. Однако использование ИИ для создания такого контента не освобождает individuals от ответственности, когда их голос, внешность или образ используются для подразумеваемой ложной поддержки.

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