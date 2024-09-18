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Предоставление безусловного базового дохода приведет к повышению налогов и истощению богатства

 and  John Stellmacher
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Создание вп о щательного базового дохода приведет к высоким налогам и упадку процветания.
Создание вп о щательного базового дохода приведет к высоким налогам и упадку процветания.

Предоставление безусловного базового дохода приведет к повышению налогов и истощению богатства

Согласно исследованию, проведенному специалистами из Института экономических исследований RWI и Института экономической политики и права (IVR) Университета Штутгарта, введение Универсального базового дохода (УБД) могло бы привести к существенному росту налогов и заметному снижению благосостояния в Германии. Хотя УБД упрощает социальную систему, предлагая всем гражданам государственное финансирование независимо от нуждаемости, отчет, опубликованный в среду, подчеркивает, что доходы правительства снизятся из-за снижения мотивации к работе и уменьшения рабочих часов.

Исследователи проанализировали различные сценарии УБД.

Поддержancers УБД утверждают, что государство должно гарантировать каждому гражданину доход, достаточный для выживания, без необходимости проверки доходов или требований к трудоустройству. Эта идея заложена в программу Левой и Зеленых партий в Бундестаге.

Расчеты исследования показывают, что внедрение УБД могло бы снизить количество рабочих часов на 20-30% в зависимости от дизайна, что привело бы к существенной потере доходов государства.

"Введение УБД на уровне заработной платы для выживания значительно снизило бы стимул к работе", - объяснил автор исследования Робийн Йессен из RWI. "Из-за сокращения рабочих часов это экономически невыполнимо, даже с существенным увеличением налогов".

Несмотря на то, что предлагаемый Универсальный базовый доход (УБД) упрощает социально-экономическую систему, исследователи предупреждают, что для покрытия финансовой бреши потребуются существенные увеличения налогов. Введение УБД на уровне заработной платы для выживания, как предлагают его сторонники, могло бы привести к таким существенным увеличениям налогов, что оно станет экономически невыполнимым из-за сокращения рабочих часов.

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