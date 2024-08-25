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Предложить создание "инфраструктурного инвестиционного фонда": левые предлагают для Восточной Германии

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 and  Yaroslav Smith
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Предложение Левой партии: создать «Фонд развития инфраструктуры» для Восточной Германии в рамках...
Предложение Левой партии: создать «Фонд развития инфраструктуры» для Восточной Германии в рамках инвестиций.

Предложить создание "инфраструктурного инвестиционного фонда": левые предлагают для Восточной Германии

Левая политическая группа требует финансовой поддержки для восточной Германии. По их расчетам, потребность страны в общественных инвестициях на ближайшее десятилетие составляет примерно 600 миллиардов евро. Для восточных федеральных земель это составляет примерно 190 миллиардов. Партия подчеркивает, что общественная инфраструктура существенно влияет на уровень жизни в регионе. Они отмечают, что муниципалитеты сталкиваются с серьезным дефицитом инвестиций в сферах, таких как школы, детские сады, здравоохранение и транспортная инфраструктура.

Партия планирует создать "Инвестиционный фонд Востока", который будет освобожден от ограничений на долг. Этот фонд будет способствовать инвестициям в инновационную экономику, улучшению общественных услуг и решению проблемы дефицита инвестиций муниципалитетов и штатов в восточных регионах. С конкретными стратегиями инвестирования они стремятся стимулировать значительный рост в местном транспорте, обновить школы и создать "Общественные центры" в сельской местности.

"Общественные центры" должны стать местами социального общения, предлагающими основные услуги, такие как почтовые услуги и банковское дело. В сфере здравоохранения партия выступает за наличие собственных первичных медицинских центров в каждом муниципалитете. Кроме того, Левая партия согласна с необходимостью повышения зарплат и пенсий на Востоке. Они отмечают, что восточногерманские работники в среднем работают дольше и зарабатывают примерно на 10% меньше, чем их западные коллеги. Например, средняя полная зарплата восточных немцев в прошлом году была на 824 евро ниже, чем у их западных коллег.

Партия обосновывает необходимость "Инвестиционного фонда Востока" тем, что муниципалитеты в восточных регионах сталкиваются с серьезным дефицитом инвестиций. Для решения этой проблемы они стремятся создать первичные медицинские центры в каждом муниципалитете.

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