Предложение спикера Майка Джонсона о финансировании правительства испытывает проблемы, по крайней мере 6 республиканских оппонентов высказывают свое несогласие.

По крайней мере, шестеро республиканских представителей в Палате представителей выразили свое несогласие с планом Джонсона объединить спорный законопроект, запрещающий негражданам голосовать на выборах в США, с шестимесячным финансированием правительства. Такое количество оппозиции в ГОП достаточно, чтобы помешать плану Джонсона пройти из-за узкого большинства республиканцев в Палате представителей и отсутствия поддержки демократов.

Представители Грег Стюб из Флориды, Кори Миллс из Флориды, Джим Банкс из Индианы, Тим Бёрчетт из Теннесси, Томас Масси из Кентукки и Мэтт Розаленд из Монтаны все публично выразили свое неодобрение этого плана, который называется продолжающимся разрешением, или CR, и должен быть голосован в эту среду.

Стюб сказал CNN: "Я никогда не голосовал за CR и не собираюсь голосовать в будущем".

Миллс в понедельник сообщил команде руководства Палаты представителей: "Я буду против".

Банкс и Бёрчетт оба подтвердили CNN, что также против плана Джонсона.

В то время как Масси и Розаленд оба выпустили заявления, четко выразив свою оппозицию предложению Джонсона.

После того, как республиканские законодатели высказали свое несогласие, Джонсон стал менее оптимистичным по поводу шансов своего плана на прохождение, сказав CNN в понедельник вечером: "Мы увидим", когда он будет голосовать в среду.

"Мы проведем еще несколько бесед tonight", - добавил Джонсон. "Я очень уверен в принципе того, что мы делаем, и надеюсь, что это пройдет".

Ранее в тот же день Джонсон был более решителен.

"Посмотрим, хватит ли у них смелости сказать американскому народу, что они хотят, чтобы нелегалы голосовали на этих выборах", - сказал Джонсон CNN о Сенате.

Еще больше надавив, Джонсон повторил: "Нет запасной позиции. Это справедливая борьба".

Во время частной встречи со своей командой руководителей в понедельник Джонсон был еще более прямолинеен.

"Он очень четко дал понять, что это план, это то, что мы делаем, он не будет рассматривать ничего другого", - сказал представитель ГОП Лиза МакКлейн из Мичигана о позиции Джонсона во время встречи. "Это его линия".

Уверенность Джонсона в прохождении спорного закона о голосовании и финансировании правительства, казалось, ослабла после того, как представители ГОП высказали свое несогласие, сказав: "Мы увидим", когда он будет голосовать. Масси и Розаленд, среди других, открыто выразили свое неодобрение предложению Джонсона, делая политику вокруг этого вопроса все более сложной.

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