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Предложение республиканцев по бюджету достигло важной вехи в палате, но остается уязвимым для краха

Бюджетная инициатива республиканцев Палаты представителей на полгода продвинулась вперед вчера, но ее успех остается неопределенным, поскольку спикер Майк Джонсон сталкивается с риском закрытия правительства в условиях хрупкого большинства.

 and  Grigoriy Williams
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Представитель Республиканской партии Палаты представителей Майк Джонсон из Луизианы (Республиканец...
Представитель Республиканской партии Палаты представителей Майк Джонсон из Луизианы (Республиканец ЛА) выступает с речью на пресс-конференции после собрания Конференции республиканцев Палаты представителей в Капитолии США, состоявшегося 10 сентября 2024 года, в Вашингтоне, округ Колумбия.

Предложение республиканцев по бюджету достигло важной вехи в палате, но остается уязвимым для краха

Конгресс принял правило управления дебатами в отношении бюджетного плана к 2025 году с результатом 209-206 голосов. Конroversial'no, этот план включает меру против голосования неграждан. Предположительно, окончательное голосование состоится в среду.

Однако, по крайней мере, шесть членов Республиканской партии в Палате представителей выразили неодобрение бюджетным законопроектом, что потенциально может привести к его провалу из-за сопротивления демократов. Этот законопроект кажется маловероятным в Сенате, контролируемом демократами, и Белый дом объявил о намерении президента наложить вето на эту меру.

Шестимесячный план финансирования, предложенный республиканцами Палаты представителей, продлевает поддержку правительства до марта 2025 года. Этот план включает в себя законопроект SAVE, инициативу, возглавляемую Республиканской партией, которая была принята в июле отдельно и требует доказательства гражданства США для регистрации на федеральных выборах, несмотря на действующий запрет на голосование неграждан на федеральных выборах.

Погоня за этой мерой продолжается, поскольку Дональд Трамп и его сторонники поддерживают сомнения в честности выборов перед выборами 2024 года.

Джонсон пытается возродить временный план финансирования посреди критики Республиканской партии, но отказался подтвердить возможность "чистого" законопроекта, чтобы избежать закрытия правительства, когда его спросили об этом CNN's Manu Raju.

"Я здесь, чтобы победить", - заявил спикер. "Я не буду тратить время на спекуляции и стратегирование возможных исходов".

Решимость Джонсона продвинуть план вперед, несмотря на жесткую оппозицию внутри своей партии в Конгрессе, а также прогнозы от правых членов о том, что законопроект SAVE может быть исключен при отказе Сената, остается непоколебимой. На данный момент Джонсон не обнародовал альтернативный план. Кроме того, многие на правой консервативной стороне в целом противятся краткосрочным законопроектам о финансировании, отдавая предпочтение сокращению бюджета.

Джонсон повторил во вторник, что республиканцы Палаты представителей преследуют законодательство, хотя и признал необходимость адресации озабоченностей внутри своей партии, заявив: "У меня есть несколько коллег, с которыми я должен поговорить. Мы будем это делать сегодня".

Он упомянул, что конференция провела продуктивное утреннее совещание во вторник с "конструктивными дискуссиями".

Конroversial'ное включение законопроекта SAVE в бюджетный законопроект, направленное на требование доказательства гражданства для федеральных выборов, вызвало интенсивную политическую дискуссию. Несмотря на потенциальную оппозицию Республиканской партии и сопротивление демократов, спикер Джонсон остается приверженным продвижению законодательства вперед.

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