Предлагаемые расширенные пенсионные выплаты создают проблемы для молодого поколения

Расширение срока поддержания уровня пенсий, согласно свежим расчетам Института Ифо в Дрездене, приводит к невыгоде для более молодых людей. Эти люди получают выгоду от гарантированных пенсий на пенсии, но должны платить более высокие взносы в течение своего трудового стажа, как указано в сообщении от четверга. Изменения в основном выгодны нынешним пенсионерам и тем, кто приближается к пенсии.

Анализ сосредоточен на важном аспекте так называемого второго пенсионного пакета, утвержденного федеральным кабинетом в мае. Этот пакет предусматривает фиксацию уровня пенсии на уровне 48% до 2025 года и до середины 2040 года. Уровень пенсии представляет собой долю среднего дохода, который представляет собой стандартная пенсия - выплачивается после 45 лет взносов со средней зарплаты.

Уровень пенсии колебался около 48% в течение некоторого времени. Он юридически гарантирован не опускаться ниже этого уровня в следующем году. Однако без реформы он будет постепенно снижаться и, по мнению правительства, в конечном итоге упадет ниже 45% в долгосрочной перспективе. Согласно решению кабинета, уровень 48% должен сохраняться до 2040 года. Это увеличение пенсионных взносов будет финансироваться.

Йоахим Ранцитц, заместитель директора филиала Ифо в Дрездене, вычислил в отчете, как эти изменения повлияют на различные возрастные группы с финансовой точки зрения. "В сущности, все возрастные группы младше 26 лет испытывают отрицательное воздействие от пенсионной реформы, так как их дополнительные платежи по взносам превышают их дополнительные пенсионные права в текущей стоимостной оценке", - заключает анализ.

Решение сохранить уровень пенсии на уровне 48% до 2040 года в основном выгодно для пожилых людей и тех, кто приближается к пенсии. С другой стороны, новые предложения по реформе предполагают более высокие взносы для более молодых людей, что может перевесить их будущие пенсионные выгоды.

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