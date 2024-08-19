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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
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Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру обороны Борису Писториусу, что финансовая помощь Украины может быть организована только с учетом собственных бюджетных ограничений.

- Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

А позиция альянса по дополнительному финансированию помощи Украине также вызывает критику внутри своих рядов. Михаил Рот, председатель комитета по иностранным делам Бундестага и член Социал-демократической партии, выразил свои опасения в газетах, опубликованных группой Funke, заявив: "Если не планируется нового военного финансирования для Украины в будущих бюджетах, это смертельное послание от федерального правительства".

Однако неясно, произойдет ли это на самом деле.

Контекст

Христиан Линднер, министр финансов (СВП), написал письмо Борису Писториусу, министру обороны (СПД), и Аннелене Баerbock, министру иностранных дел (Зеленые), в котором заявил, что "новые меры" могут быть рассмотрены только в том случае, если бюджетные ассигнования будут обеспечены на этот год и последующие годы. Он также подчеркнул важность соблюдения лимитов.

Письмо было получено немецким пресс-агентством и "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". В заявлении, опубликованном в субботу, министерство финансов заявило о своей открытости к дискуссиям, но пока не сообщалось о конкретных потребностях. Федеральное правительство, в принципе, ожидает оказать Украине в будущем сильную поддержку, используя интерес от замороженных российских государственных активов.

Вклад Германии в Украину

В 2023 году Германия, как ожидается, предоставит около 7,5 миллиардов евро военной помощи Украине, из которых 4 миллиарда евро планируется выделить в 2025 году. В текущем плане бюджета не предусмотрено дополнительных фондов, как сообщает агентство новостей AFP. Проблема в том, что, по данным СМИ, большая часть средств уже распределена.

Федеральное правительство хочет оказать помощь за рамками выделенных сумм с помощью нового международного фонда объемом 50 миллиардов евро. Однако этот фонд не будет финансироваться из федерального бюджета, а будет создан за счет процентов, полученных от замороженных российских активов. Эта стратегия, недавно согласованная группой G7, направлена на более сильную поддержку Украины в будущем.

Критика Ротта

Михаил Рот, выступающий за сильную военную помощь Украине, которая в настоящее время проводит внезапное наступление в приграничных районах России, критиковал: "Вместо того чтобы оказывать сильную поддержку, Германия, кажется, ведет переговоры о будущем финансировании военной помощи, создавая впечатление тайного отказа от ответственности". Он также добавил: "Мы не можем позволить нашей безопасности зависеть от бюджетных ограничений. 50 миллиардов долларов из фонда G7, полученных от российских активов, далеко не достаточно".

Вопросы Союза

Торстен Фрай, парламентский менеджер Союза в Бундестаге, поднял вопросы о стратегии зависимости от этих фондов. "Неясно, когда, в каком объеме и даже если эти фонды станут доступны. Стратегия Германии кажется еще одной главой в истории 'Обмануть, Обмануть, Обмануть'", - сказал Фрай газетам Funke.

Родрих Киезеветтер, эксперт по внешней и оборонной политике ХДС, заявил, что Украина будет фактически брошена, если придется делать обязательные платежи. Он обвинил канцлера Олафа Шольца в приоритете сентябрьских выборов на востоке Германии, где помощь Украине часто встречает сопротивление, "Так не поступает ведущая нация Европы".

Кристоф Плосс, эксперт ХДС по европейской политике, заявил, что это также вопрос защиты западных ценностей. "Если федеральное правительство теперь действует осторожно и оппортунистически, не только мы, но и наши дети и внуки заплатят за это", - сказал он Spiegel.

Если стратегия Германии по зависимости от фондов, созданных за счет замороженных российских активов, не сработает, это может потенциально поднять вопросы внутри Европейского Союза о приверженности Германии помощи Украине.

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