Причина, по которой предполагаемый террорист, Соллинджер, решил остаться в Германии.

В случае с подозреваемым в совершении теракта в Солingen, в результате которого погибли трое человек, оказалось, что он избежал запланированной депортации в Болгарию. Этот 26-летний мужчина въехал в Германию на Рождество 2022 года. Согласно правилам Дублина в ЕС, Болгария несла ответственность за его процедуры убежища, что Болгария признала, как заявил правительственный спикер Стеффен Хэберейт в Берлине.

Первая попытка вернуть мужчину в Болгарию 3 июня 2023 года не удалась, так как его не удалось найти по месту жительства в Падерборне. Обычно должны быть предприняты регулярные последующие попытки. Иммиграционные власти должны расследовать, не укрылся ли кто-то, или может быть выдан ордер на арест.

Если подтвердится, что человек скрывается, обычный шестимесячный срок для перевода по правилам Дублина (депортация в другое ответственное европейское государство) может быть продлен на дополнительные двенадцать месяцев. К сожалению, этого не произошло в случае с этим сирийским мужчиной.

Согласно сообщениям, шестимесячный срок истек 20 августа. Через четыре дня мужчина якобы появился снова. Это указывает на то, что он был осведомлен о сроках и своих правах. subsequently, he shifted from his refugee accommodation in Paderborn to Solingen. Initially, the responsible ministry in NRW did not provide any comments regarding the situation.

Министр-президент NRW Hendrik Wüst также прокомментировал неудачную депортацию, заявив: "Мы должны проверить, все ли было сделано правильно. Если была допущена ошибка, она должна быть четко идентифицирована", - сказал политик ХДС во время своего заявления в Солingen. Инцидент подчеркивает сложные вызовы, с которыми сталкиваются ответственные власти.

Хотя против него велись процедуры депортации, беженец избежал перевода в Болгарию из-за того, что его не удалось найти по месту жительства. По истечении шестимесячного срока для перевода по правилам Дублина сирийский мужчина якобы появился в другом городе.

